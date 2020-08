Juana Viale sobre su noviazgo en cuarentena: "Es muy difícil convivir" Crédito: Instagram

A pesar de estar todos los fines de semana en la pantalla chica, Juana Viale trata de mantener su vida privada fuera de los medios y la opinión pública, sin embargo, no siempre lo logra. Mientras mantenía una divertida charla con sus invitados, la nieta de Mirtha Legrand contó cómo atraviesa la cuarentena junto a su pareja, el arquitecto y guitarrista Agustín Goldenhorn.

"Che nena, ¿vos estás sola?", quiso saber el Coco Sily mientras debatían sobre el amor. "¿En qué sentido?", le preguntó ella mirándolo fijamente. "De novia", le aclaró el humorista. "¡Ah sí! Hace tiempo ya", respondió la actriz.

A su izquierda, el Puma Goity le recordó que hace unos meses ella misma le había confesado que su corazón estaba ocupado. "La última vez que vine acá estabas re enamorada", comentó el actor. "Sigo, sigo. Soy una bendecida de la cuarentena", afirmó Juana.

Queriendo obtener más información, Sily volvió a tomar la palabra. "¿Y se bancó la cuarentena bien?", retrucó. "¿Él o yo?", contestó ella entre risas, dando pie a que le consulten si convivía con Goldenhorn. "No, no... no se puede. Es muy difícil convivir", confesó esquivando el tópico.



Sobre cómo conoció a Agustín, la actriz había revelado hace un tiempo que "fue una cita a ciegas". "Me mandó un mensaje un sábado sin saber quién era yo y yo tampoco sabía quién era él. Nos había conectado un amigo. Ese día empezamos con un breve contacto telefónico y me hizo reír. Al día siguiente, le dije que tenía una hora para salir y tomar un vino y conocernos; dormí a los niños temprano, y me pasó a buscar", siguió.

Cuando Juana bajó del edificio, Agustín se sorprendió al ver quién era. "Como él no sabía que estaba hablando conmigo, me dijo: 'Ah, sos vos'", contó risueña la actriz. "Fuimos a un bar malísimo donde tomamos un vino malísimo, y ahí surgió la magia", recordó.

Juana Viale y Agustín Goldenhorn blanquearon su relación en noviembre de 2019, y en marzo de este año se dejaron ver en el bar Los Galgos, en una salida romántica. De negro, con una pollera con brillos y una musculosa, la actriz le sonrió a los flashes mientras tomaba de la mano a su novio de 42 años, de quien se la nota muy enamorada.