Julia Mengolini explicó cómo financia su radio online y Yanina Latorre salió al cruce

8 de julio de 2020 • 13:32

En medio del cruce entre Julia Mengolini y Yanina Latorre tras las cargadas de Srta Bimbo a Lola Latorre, en un nuevo "round" entre ambas la panelista de Los ángeles de la mañana apuntó contra FutuRock, la emisora online que dirige Mengolini.

Lola se mostró angustiada en PH: Podemos Hablar y Srta Bimbo se burló de la hija de Yanina y Diego Latorre. En LAM , Yanina, panelista del programa de eltrece, se mostró muy enojada tanto con las declaraciones vertidas por Srta Bimbo como con Julia Mengolini, además de poner en tela de juicio el financiamiento de la emisora online. Esta mañana, Mengolini quiso aclarar la situación a través de un audio de Whatsapp dirigido al ciclo.

Mientras Ángel De Brito contaba que la periodista le había mandando un mensaje, Latorre lanzó su primera chicana: "¿La tengo en el móvil? Ah cierto que no se anima a enfrentarme cara a cara porque no puede responder todo lo que le quiero preguntar", soltó.

Intentando dilatar la respuesta de su panelista, el conductor del ciclo puso el audio de su colega al aire. "Quiero mandar una breve explicación de cómo se sostiene nuestra radio Futurock porque se puso en duda y me parece que es una construcción colectiva súper interesante para que ustedes la conozcan", comenzó la directora a modo de preámbulo. "La radio se sostiene por el aporte de sus socios, que son los oyentes que aportan entre 150 y 300 pesos y son más de 10.000. Esta entrada representa más de dos tercios de los ingresos de nuestra radio y con eso pagamos los sueldos y todos los gastos de una radio del tamaño de FutuRock, que es más grande de lo que ustedes se imaginan. No está bien que se ponga en duda mi honestidad o la de FutuRock , que es una radio con una construcción diferente y novedosa", explicó con detalle.

Sin embargo, ese no fue el único punto que Mengolini quiso explicar. En el cruce días atrás, Latorre se refirió a ella como "una niña rica" que tiene una mansión en Bariloche. "La casa de Bariloche es la casa de mi papá y mi mamá, que siguen viviendo ahí. Y sí, es una casa frente al lago Moreno, donde nací yo y mis hermanos. No es casa de millonarios, para nada, es una casa común y corriente en un lugar muy muy lindo que es donde mis padres decidieron mudarse cuando se casaron, hace más de 50 años", indicó dando a entender que no tiene nada que ver con sus ingresos personales.

Por último, la directora de FutuRock habló del tema que la llevó a enfrentarse con la angelita hace unos días en el móvil. "Con respecto al tema de Lola y Bimbo le quiero recordar a Yanina que no fui yo la que le dijo: 'pelotuda de mierda' a su hija. No me parece bien decirle eso a una nena así que me parecen bien las disculpas de Bimbo . Lo único que dije es que no era para tanto y que había que verlo en su contexto, que si ella vivía riéndose de la gente, por una vez se la tenía que bancar", advirtió.

"Tengo razones para dudar"

Después de escuchar detenidamente punto por punto, Yanina Latorre arremetió contra Mengolini. "Le voy a contestar a la señora periodista que no se atreve a venir al piso ni al móvil y manda audios. Punto número uno: vos tenés un tema conmigo. El día que dejes de mentir y le pidas disculpas a mi familia y a mi puedo empezar a dejar de dudar de vos", comenzó furiosa y mirando a cámara.

"Tengo varias razones para dudar -agregó Latorre-. Tenés una radio desde 2016, que tiene un edificio muy lindo, que tiene mesas, micrófonos, gente, empleados y que debés haber tenido que pagar una licencia para adquirirla", lanzó y mientras sacaba números al aire, agregó: "Decís que la bancás con suscriptores, con toda la furia pagando todos, con tres palos pagas un alquiler, los impuestos, el aire, los sueldos. De algún lado sacaste la guita para abrirla, después vinieron los suscriptores".

Tras algunas averiguaciones sobre el tema, la acusó de recibir pauta oficial del Gobierno de Mauricio Macri, al cual ella criticó durante todo su mandato. "Buscando encontré una pauta oficial de 2017, que te quejás mucho del gobierno neoliberal pero le agarrabas pauta oficial a Macri. Y no me digas que no porque sino ahora subo a Twitter todos los documentos", la amenazó Latorre. Antes de terminar su relato Latorre agregó: "Como me gusta saber la verdad me voy a poner a investigar a tu radio y por ahí encuentro cosas que no te gusten, por eso no te tendrías que haber metido en esto. Ahora quiero ver todo".