Julia Mengolini cruzó a Yanina Latorre: "Vos te reís de los humildes y nosotros de los privilegiados"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 13:21

En el marco de las nuevas medidas que anunciará el Presidente , Julia Mengolini estaba invitada al móvil de Los ángeles de la mañana para opinar sobre el endurecimiento de las medidas de aislamiento para prevenir los contagios de Covid-19 y, tras criticar a quienes difunden un discurso anticuarentena, se cruzó duramente con Yanina Latorre y Martín Candalaft.

"Me parece muy peligroso el mensaje anticuarentena que se está dando en los medios. Recién escuchaba el pase entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata, un discurso muy anticuarentena, como si la muerte no importara. Me parece que aprovechan la oportunidad para hacer antiperonismo", comenzó la periodista.

Tras defender el accionar del Gobierno nacional frente a la pandemia, Mengolini se cruzó duramente con el periodista Martín Candalaft por la polémica que se generó a partir de la posible expropiación de Vicentín. "No podes decir livianamente que el Gobierno va a expropiar empresas. Fue el tuit de una diputada [Fernanda Vallejos], no del Gobierno (...). Si el Estado tiene que salir a rescatar empresas, no estaría mal que se pida un lugar en el directorio. Me parece que no es ninguna locura. No seas terrorista con la información que dás", apuntó con dureza.

Sin embargo, ese no fue el único intercambio tenso que hubo durante la entrevista. Casi al finalizar y antes de despedirse, la periodista chicaneó a Latorre inesperadamente: "Cuídense ustedes, no me gustaría que le pasara nada a Yanina, por favor, que sé que está muy sensible últimamente".

"¿Por qué estoy muy sensible? A ver, contame", reaccionó la panelista al instante y casi sin dejarla responder advirtió: "Te cuento que no es sensibilidad. Vos tenés una bebita, ojala que me puedas dar la razón en algo aunque haya una grieta política, porque vos siempre le dás la razón a quienes piensan como vos. La señorita Bimbo, que tiene 40 años, a quien conozco y hemos tenido un vinculo de amistad, le dijo pelotuda de mierda a Lola y que vaya a terapia . Lola a los 19 puede reaccionar como quiere. El dolor se transita como se puede", señaló en relación a los comentarios de Malena Pichot y Señorita Bimbo en su programa radial, a partir de los dichos de su hija en PH: Podemos Hablar .

"No está bien que ustedes, que son sororas, feministas y defienden a la mujer, ataquen a una chica porque tenga educación privada y no le haya faltado de comer. No estoy sensible, soy madre y la voy a defender hasta que me muera, igual que vas a hacer vos con tu bebita", agregó indignada.

Mientras la escuchaba, Mengolini no paraba de hacer caras y gestos desde el móvil hasta que volvió a defender a sus colegas: "Me parece que las chicas se reían más de vos que de ella. De cómo la criaste. Se reían de que te había salido una nena a imagen y semejanza tuya, conservadora igual que vos", disparó.

"¿En qué sentido? ¿Qué es una nena a imagen y semejanza mía, contame?", la increpó Latorre con un tono de voz elevado. "¿Que le doy todo, que le doy amor, que está orgullosa de mí, que es educada, que no es como vos que le decís terrorista a un colega porque piensa diferente a vos? ¿Hasta cuando me van a dar? Te pensás que porque soy rubia, flaca y manejo una camioneta soy tarada mental, ¿en serio te lo creíste? Ustedes son las taradas mentales que son feministas selectivas", retrucó a los gritos.

Firme en su postura, la conductora radial volvió a provocar a Latorre: "Vos te vivís riendo de todo el mundo, entonces te toco a vos, bancatelá una vez". Sin embargo, el descargo verborrágico de la angelita la volvió a interrumpir: "La diferencia conmigo es que pensamos distinto, no me rio de nadie, laburo y me va bien. La Señorita Bimbo intento ser panelista y no pudo, duró dos días con Roberto Petinatto. Ustedes se creen seres elevados y terminan laburando en radios online, no las llama nadie, mamucha. Te molesta Lanata y Longobardi que están en la mejor radio del país y vos en una radio que se escucha por internet", lanzó.

Mientras el conductor del programa intentaba calmar las aguas, Yanina agregó: "Si uno no es kirchnerista, lo matás. Si sos rubia, te bañás, te depilás y sos linda, las matan. Parece que para ser feminista hay que ser un carancho".

"¿Yanina, sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? No es el kirchnerismo. Es que vos te reís de los humildes y nosotros de los privilegiados, y por eso nos reímos de vos, no de Lola, de vos", retrucó Mengolini pidiéndole más sentido del humor.

"Sos patética. ¿Por qué hay que reírse del privilegiado? ¿Por qué hay que decirle pelotuda de mierda a una niña educada que sufrió? ¿Qué pasa? ¿Mi hija no puede sufrir y tu hija sí?", arremetió la panelista pidiendo explicaciones. "Te cagás de risa de todo el mundo, bancatelá. Te tocó. Yo no te odio", aclaró la periodista.

A medida que pasaban los minutos el clima tenso en el estudio se iba acrecentando. "Fuiste al colegio más caro de Bariloche y me criticás a mí. Es un horror que mujeres que van todo el tiempo al Obelisco a hacer marchas por violencia de género le digan pelotuda a una chica que está sufriendo por la madre y el padre. ¿Porque es rica no puede llorar?", volvió a preguntar Latorre.

"Yanina, te falta sentido del humor. Entiendo que hayas salido a defender a tu hija, posiblemente yo haga lo mismo por Rita. No fue tan grave, se rieron de que tenías una hija igual a vos y que estaba muy enojada con su papá e igual hacia canjes. Ese fue todo el chiste. Dale, no fue tan grave. Te la pasás puteando a la gente", explicó la invitada intentando descomprimir la situación.

Sin embargo, una nueva intervención de la mujer de Latorre sorprendió a la periodista. "¿Vos también te reís de Cristina Kirchner, que es mega millonaria y una privilegiada? ¿También te reís de sus carteras Hermes y sus relojes Rolex de oro y brillante?", la increpó.

"Si sucediera algo gracioso con una cartera Hermes, me reiría", contestó Julia, aunque su respuesta no convenció a Yanina. "Y si no sucedió nada gracioso con la vida millonaria de mi hija. Lo único que sucedió es que la vieron llorar en un programa de televisión y a la Señorita Bimbo se le ocurrió decirle que es una pelotuda de mierda. Ustedes opinan selectivamente. Si sos peroncho o kirchnerista, le dás la razón aunque mate a alguien. Un día en la vida, ustedes tienen que asumir cuando se equivocan. Y si es la reina de la casa, ¿a vos qué te importa? Yo a mi hija le di todo. Y estoy orgullosa que se parezca a mí porque somos seres de bien. Yo no soy como vos, oficialista. No le debo guita a nadie, mi marido y yo somos dos laburantes, la mandé al mejor colegio que pude pagar y se va a recibir de abogada y es 100 veces mejor que ustedes. Me gustaría saber un logro de la Señorita Bimbo, que esta todo el día recibiendo canjes de helados y comida de perro. Al menos los de mi hija son más elevados", continuó la panelista.

Sin intenciones de seguir discutiendo, Mengolini dio por terminada la entrevista y abandonó el móvil: "La discusión ha bajado a un nivel que ya no da más. Estás llegando a un nivel de violencia al que yo no puedo. Me siento Carmen [Barbieri] abandonando un móvil", bromeó mientras se retiraba.