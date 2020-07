La Señorita Bimbo le pidió disculpas a Yanina Latorre: "No me gusta lastimar a nadie" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 17:14

Hace unos días, Lola Latorre estuvo en el programa PH: Podemos Hablar e hizo referencia al difícil momento que vivió tras la infidelidad de su padre con Natacha Jaitt . Días después, y mientras trataban el tema en su programa radial, Señorita Bimbo se burló de su llanto y la insultó, algo que desató la furia de Yanina Latorre . Este martes, fue la panelista de Los ángeles de la mañana quien contó que recibió un pedido de disculpas por parte de la humorista.

"Quería pedirte perdón, honestas y sinceras disculpas. La verdad que uno se equivoca haciendo un programa donde hacemos humor que es un delirio, y la verdad no me estaba riendo de Lola, ni siquiera de vos. Nos reímos de conceptos. Haciendo humor uno pistea a veces, y se equivoca y la verdad que entendí tu molestia y, si bien soy muy puteadora, entiendo que las haya lastimado", expresó Señorita Bimbo en un audio privado a Latorre.

Tras asegurar que no quiso lastimar a nadie con sus dichos, la feminista deseó que sus disculpas puedan enmendar el dolor ocasionado: "No me gusta lastimar a nadie, en mi stand up yo no hablo de nadie y en las redes no me meto con nadie ni arrobo a nadie. No me gusta tener enemigas con cara, y sobre todo otras minas porque se lo que nos cuestan las cosas. (...) Les pido perdón, lamento haberles ocasionado malos días o hacerlas sentir mal, no tienen nada que ver pensar distinto", recalcó, al tiempo que aseguró que de ahora en más tendrá más cuidado con lo que diga.

Al volver al piso, Yanina aceptó las disculpas y confesó estar sorprendida por la actitud de Señorita Bimbo. "Es insólito que alguien me llame y me pida perdón. Sentí que fueron disculpas sentidas, tuvo un lindo gesto", señaló. Y enseguida contó cómo fue la charla: "Tuvimos una conversación bárbara. Ella vivió algo parecido con su padre y me dijo que en el fondo cree que proyectó en Lola lo que le pasó a ella (...). Hablamos rebien. Me quiso pedir disculpas públicas pero le dije que no hacía falta".

Tras aclarar que ella también le pidió disculpas por su reacción , explicó: "Me tocó una fibra muy fuerte que es mi hija y un dolor que aún está a flor de piel (...). Nosotras teníamos vínculo porque ella es la mejor amiga de la hija de un amigo de Dora (su mamá). Teníamos nuestros teléfonos, nos veíamos en cumpleaños. Pensamos distinto, pero siempre fue muy cariñosa conmigo. Me dolió más porque la conozco".

"Le expliqué que la defendí a Lola porque más allá de que es mi hija creo que era errado el concepto que estaban manejando. No fue a la tele a quejarse, no tiene nada que ver ser una niña rica o mimada con no poder sufrir. Y ella lo entendió", agregó.

Sin embargo, y a pesar de que el tema ya está aclarado, la panelista recordó su fuerte cruce con Julia Mengolini días atrás . "Ella, que no tenía nada que ver en esta discusión, que no estuvo en el programa, es la dueña de esa radio nada más... Me gustaría saber cómo es dueña y como paga los sueldos, pero ese es un tema para otro programa... Ella salió a justificar a Señorita Bimbo. Yo no la agredí, no le falte el respeto y de la nada me burló. A ella, como directora de la radio, le puede decir que se le fue la mano. Julia es madre y no le gustaría que le digan pelotuda de mierda a la hija", indicó furiosa.

"¿No te llamó?", preguntó con cierta ironía el conductor de LAM. "¡Qué me va a llamar esa resentida! Desde el día que subí la foto marginal con la plantita esa que se casó no puede soportarlo. Ella también es una niña rica que tiene una mega mansión en Bariloche y me gustaría saber cómo la tiene. Se ve que todos proyectan en Lola sus propios problemas porque ella es rica y lo esconde", arremetió mientras la diferenció de la conductora: "Ahí te dás cuenta de la diferencia de la calidad humana. Esa si cataloga a la gente por pensar igual o no ".