Julia Roberts habla de su vínculo con George Clooney y por qué Mujer bonita no resistió el paso del tiempo

escuchar

Julia Roberts es una de las actrices más reconocidas a nivel mundial y ha protagonizado películas icónicas para la industria cinematográfica. Sin embargo, uno de los films por los que más se la recuerda es Mujer bonita, en el que encarna a una prostituta que vive una historia de amor con uno de sus clientes.

A más de 30 años del estreno de la historia coprotagonizada por Richard Gere, la famosa actriz reflexiona acerca de la película por la que llegó a obtener una nominación a los Oscar. La evolución en el pensamiento a lo largo del tiempo, especialmente en los últimos años, ha permitido a la intérprete posar una mirada crítica sobre aquel trabajo, del que participó cuando tenía 22 años.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, la actriz se refería a ello con las siguientes palabras: “Hay muchas películas que, vistas en la actualidad, nos llevarían a hacernos preguntas, a cuestionar el clima de la época en que se hicieron”, expresó primero.

Y continuó: “Incluso si viéramos hoy algunos programas de televisión de cuando yo era joven, nos asombraríamos de lo mucho que nos podían hacer reír algunas cosas, pero precisamente por ese motivo seguimos contando historias diferentes. Los tiempos cambian”, afirmó Roberts.

Con el paso de los años, varias críticas han sido dirigidas al contenido de ciertas comedias románticas, como es el caso de Mujer bonita. El film de Frank Marshall ha quedado obsoleto para una parte del público por la forma en que aborda cuestiones como el rol de la mujer en la sociedad, que depende en la ficción de un hombre para poder crecer en ciertos ámbitos, o el ejercicio de la prostitución.

Julia Roberts y su inolvidable papel en Mujer Bonita

Sobre el posible fin de las comedias románticas en la actualidad, la estrella agregó: “No creo que se haya acabado, más bien resulta raro encontrar buenos guiones, o bien guiones que se adapten a mí. Al haber actuado en tantas comedias románticas en el pasado, no me había dado cuenta de lo difícil que es hacer buenas comedias. La mía no fue una elección: las propuestas adecuadas no llegaban nunca. Luego llegó Pasaje al paraíso con George [Clooney] y fue un sueño trabajar con él”.

La actriz contó a continuación qué cosas le unen al actor al emblemático actor: “Nos conocimos hace muchos años y lo bueno es que nos hicimos amigos al instante. Nos une que somos personas alegres, nos gusta hacer sentir bien a los demás. Él es una de esas personas que me hacen reír muchísimo, cuando estábamos en Australia rodando Pasaje al paraíso pasamos mucho tiempo juntos, cantando y jugando. En cierto sentido somos como hermanos”, mencionó.

Mujer bonita, una de las más exitosos comedias románticas modernas

En la entrevista, la actriz también opinó respecto de la forma en que Hollywood discrimina a las mujeres llegada cierta edad. Ante la pregunta en relación con si existe un problema de “edadismo” en la industria, la actriz fue rotunda: “Por supuesto, no es ningún secreto, está a la vista de todos. Hemos progresado, pero hay un gran margen de mejora”, señaló.

Tras ser consultada sobre si llegó a vivir en carne propia el peso de la edad en su profesión, la estrella de Un lugar llamado Notting Hill dijo: “No, no me ha pasado. Pero siempre hay tiempo…”.

En cuanto a lo que más ama de su actividad, Roberts comentó: “Me gusta todo. Cuando leo un guion y empiezo a imaginarme dando vida al personaje, cuando estoy en el set y siento la presión de hacerlo bien. Quizá por eso he podido hacerlo durante tantos años: siento una enorme devoción. Me encanta”.

La actriz también reveló a qué colegas admira en la actualidad. “Hay periodos históricos en los que los mejores se concentran en un grupo de edad concreto: mujeres en la cuarentena, hombres en la treintena. No obstante, hoy ya no es así. Mi sobrina [Emma Roberts] es una muy buena actriz, y también Florence Pugh. Lucas Hedges y Timothée Chalamet hacen elecciones muy interesantes”, opinó.

LA NACION