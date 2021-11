Tras ser tildado de “antipático”, Julián Weich se defendió de las críticas y le contestó a Marina Calabró: “No me conoce”

“ No haría un programa de chimentos. Yo no concibo hacerle mal a nadie, trato de buscar el bien común, no joder a uno ”, lanzó Julián Weich hace unos días en Mañanísima generando cierta polémica en el mundo del periodismo de espectáculos. La primera en reaccionar fue Marina Calabró, quien no sólo criticó su comentario, sino que tildó al conductor de antipático. Este viernes, Weich le respondió a la panelista de Lanata Sin Filtro y explicó cuál es su relación con el mundo del espectáculo.

Mientras él aseguraba haberle puesto un límite al mundo del espectáculo, Calabró retrucaba con cierta ironía: “ Nos adora tanto como nosotros a él. Ni nosotros tenemos onda con él, ni él con nosotros. Es un tipo que si bien ha hecho gala de su humor y su simpatía me parece que eso es una gran impostura más que una realidad ”, opinó desde el ciclo radial al tiempo que advertía que el actor rechazó varias invitaciones a Intrusos y a Implacables.

Sorprendido al escuchar sus dichos, el conductor de elnueve no se quedó callado y salió a contestarle en Los ángeles de la mañana. “Jamás me negué ir a un programa, nunca me invitaron. Me acabo de enterar ahora por esta nota. Menos cuando se trata del mismo canal”, respondió asombrado. Y enseguida explicó cuál es su relación con el medio. “ Poner un límite es que no se metan en tu casa, en tu vida privada, me gusta vivir tranquilo. Cuando no existían las redes siempre tenías un fotógrafo escondido detrás de un árbol como si fueras Sandro. Yo vivo una vida normal, voy al super, al cine, al banco. Nunca me prendí en ese juego, si quieren una nota pídanmela. Nunca lo entendí eso. Ahora cualquiera te saca una foto con un celular ”, señaló.

“Una vez me hicieron una cámara oculta horrible en el programa de Rial que me siguieron todo un día y fue espantoso. Ahí mandé una carta documento porque habían involucrado a mi hijo más chiquito que ahora tiene 23. Ahí si me sentí mal”, recordó dando una pista de donde puede venir su mala onda con Jorge Rial. “Él me odia con ganas y yo lo saludo siempre, a él, a sus hijas, pero hay gente que tiene odio hacia mí”, agregó.

Inmediatamente criticó a la televisión de hoy en día. “Yo soy hijo de una televisión que buscaba beneficiar al televidente. Esa TV de querer hacer programas nuevos, desafiar a la competencia no se va a hacer más porque nadie va a invertir”, aclaró con cierta nostalgia.

En cuanto a las críticas de Calabró, advirtió: “ No me conoce. Soy una máquina de joder, que a veces me dicen: ‘Pará, dejá de hacer chistes’. Lo que si, cuando alguien me viene a hablar de mala manera no me rio. No tengo problema con nadie, saludo, me saco fotos, firmo autógrafos, jamás me negué a eso. Yo soy uno más. Tengo una vida más normal, más común, más sana que antes cuando hacia 30 puntos. No soy un negado a la prensa, pero no admito el acoso y la persecución. Yo siempre viví en la calle, haciendo mandados, yendo al banco, yo vivo normal y feliz”.

Antes de despedirse, Weich habló de su experiencia con el covid y las secuelas que le quedaron. “No la pasé mal físicamente, si bien los valores mostraban que había riesgo. Estuve 15 días en terapia intensiva, me dieron una droga y gracias a Dios no me tuvieron que intubar. Pero todavía no puedo entrenar como hacía antes”, concluyó.