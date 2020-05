Julieta Cardinali aclaró sus dichos de días atrás, cuando se refirió a la repetición de Avenida Brasil Crédito: Archivo

27 de mayo de 2020 • 16:18

Tras manifestarse en contra de la repetición de la novela brasileña Avenida Brasil, Julieta Cardinali conversó hoy con Intrusos y se extendió en su reclamo.

"Los actores tenemos la necesidad de que pasen ficción nacional en los canales de aire, porque tenemos muchas buenas y muchas que tuvieron éxito. Hace unos días dije en una entrevista que no pusieran Avenida Brasil y salieron a matarme. Pero lo que quise decir es que pongan ficciones argentinas en este momento en que los actores se quedaron sin trabajo, porque sería una gran ayuda y serviría para que los actores recibamos algo de dinero. Pero no fue en contra de Avenida Brasil ni de ninguna ficción extranjera, porque hay muy buenas producciones. En mi caso pusieron En terapia en la TV Pública y sé que Telefe está dando Educando a Nina . Pero sería bueno que pongan más porque no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar. Es un rubro muy perjudicado, como muchos otros. Yo hablo desde el que me compete. Hay muchos técnicos que son trabajadores eventuales y que quedaron en un limbo", explicó Julieta Cardinali en Intrusos , el programa de América.

La actriz, que interpretó a Claudia Maradona en la serie del ídolo, contó que Netflix la estrenará muy pronto. "No puedo hablar sobre eso porque firmé un contrato de confidencialidad. Pero sí puedo decir que hice a la Claudia de los años 80 y 90, con Nazareno Casero y Juan Palomino haciendo de Diego. "Ya voy a poder hablar porque falta poco para el entreno".

Julieta también opinó sobre el posible cierre de Polka , productora en la que trabajó en varias novelas como Los ricos no piden permiso o Farsantes . "Me da muchísima tristeza que se cierre un lugar en el que se generó mucha ficción y hay tanta gente trabajando. Estamos en el medio de una pandemia y tenemos que quedarnos en casa. No hay otra posibilidad. Pero por otro lado entiendo a quienes necesitan salir a trabajar. Realmente creo que nos están cuidando. Me parte el alma porque mucha gente se va a quedar sin trabajo. Ojalá se de marcha atrás y Polka pueda continuar produciendo, porque hay miles de familias atrás. Es un momento en el que tenemos que ser solidarios".