Julieta Poggio contó cómo es Marcos Ginocchio en la intimidad

Escuchar

Durante los meses que convivieron en la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio no sólo construyeron un vínculo muy cercano sino que, además, conquistaron al público, que esperaba en cada emisión la concreción de ese ansiado amor. Tal fue la expectativa que generaron que los fanáticos les pusieron un apodo a la pareja: Marculi. Ayer, luego de negarlo durante más de un año, la actriz y bailarina se confesó con Moria Casan y confirmó que estuvo íntimamente con el salteño y reveló algunos detalles de ese encuentro.

La revelación tuvo lugar en Nave Nodriza, el programa de streaming que conduce Moria Casan en el canal Picnic Extraterrestre. La estrella de la farándula local recibió a la actriz de Zoom, acercate más y en una extensa y relajada charla, la llevó a hablar de su relación con el ganador de la edición 2022 del reality de Telefe.

“¿Qué pasó con Marcos? ¿Ustedes se acostaron, mi amor? ”, sorprendió Moria a Poggio, quien no demoró ni un segundo en darle una respuesta a la diva. “Sí”, disparó categórica, y terminó en un instante con uno de los grandes misterios que dejó aquella edición de GH. La respuesta causó tal sorpresa en el estudio que hasta la misma Moria, quien se agarró fuerte de la silla, celebró la primicia y la actitud de su entrevistada. “¡Bravo! Me encantó”, festejó.

Fiel a su estilo, Moria no se quedó conforme con la declaración y fue por más. “¿Qué tal Marquitos? ¿Es tranquilito o es fuerte?”, quiso saber sobre el desempeño sexual del modelo. “Es tranquilito, así como se lo ve”, confesó la bailarina y actriz. “¿Hiciste todo vos?”, continuó Moría con picardía, pero Julieta marcó el límite en ese momento. “Mucho, mucho. Ya es mucho. Mirá, yo a él lo cuido. Cuando hablo de nuestra relación lo cuido porque viste, él es más perfil bajo”, explicó. “Yo de mí hablo todo, pero a esa relación es como que la respeto mucho”, intentó cerrar el tema.

Con comentarios y consultas indirectas, Moria logró sacarle un poco más de información a Julieta sobre su encuentro íntimo con Marcos. “Ay, pero se logró concretar. Qué bueno”, resaltó y volvió a la carga: “ Lo concretaron fuera de la casa porque adentro no se supo nada”, repasó. “No, obvio”, reaccionó la joven, pero de inmediato se tentó. “Mirale la cara. Me mata la cara. Ella hace todo así y se empoma a todos”, cerró la One con su particular estilo.

Amor no correspondido

Marcos y Julieta dentro de la casa de Gran Hermano

Esta no es la primera vez que Poggio habla de su relación con Ginocchio. A principios de mayo la artista reveló que mantuvieron una relación cuando salieron del encierro, pero que no había prosperado. En una charla con LAM, la actriz respondió además si se había enamorado de su compañero de reality. “Fue una historia muy fuerte para los dos. Fue re loco salir (del reality), ver un país y todo lo que se había armado alrededor nuestro. Fue algo especial y único , tengo los mejores recuerdos”, aclaró al hablar de su percepción de la relación.

En cuanto a qué sintió ella por el joven salteño, indicó que sí se enamoró, pero que ya superó ese amor. “Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé, pero me costó mucho”, aclaró. También señaló que la gran enseñanza que le dejó fue su autovaloración y un gran crecimiento personal.

Un nuevo amor

Julieta Poggio blanqueó su relación con Fabrizio Maida: las fotos juntos en Bariloche

El fin de semana, Poggio volvió a ser noticia luego de confirmar su noviazgo con un modelo argentino: Fabricio Maida. El joven realizó un extenso viaje a los Estados Unidos el mes pasado y, ahora, se reencontró con su flamante novia en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Hace algunas semanas, Julieta dejó entrever que se encontraba transitando el comienzo de una nueva relación. Si bien desde el verano se la vinculaba con Fabricio, no había confirmado la noticia. Este domingo, compartieron fotos en la pileta de un hotel en el sur argentino. Descansando, la pareja transita los comienzos de este nuevo romance.

Maida es un modelo que trabaja como creador de contenido. Al igual que su novia, realiza producciones fotográficas para marcas de ropa con el objetivo de potenciar sus redes sociales.

Julieta Poggio blanqueó su relación con Fabrizio

LA NACION