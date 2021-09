Julieta Prandi habló de su relación con Emanuel Ortega: “Estoy muy enamorada, estoy con un hombre de verdad”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega estuvieron en el centro de los flashes el miércoles por la noche cuando acudieron al estreno de la nueva obra de José María Muscari, Perdida mente, protagonizada por Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Karina K, Julieta Ortega y Patricia Sosa. Prandi y Ortega se acercaron hasta el Multiteatro para disfrutar de la función y también se detuvieron para hablar con la prensa.

En diálogo con el programa Intrusos, la modelo y conductora habló sobre cómo marcha su relación con su Ortega, quien se encontraba inseparable a su lado. “Estoy feliz, encontré al compañero que tanto quería encontrar, estoy muy bien, muy enamorada”, declaró Prandi, quien se mostró muy reflexiva. “Esto tenía que suceder, nos teníamos que encontrar, yo nunca bajé los brazos, quería ser feliz, y ahora estoy muy bien, estoy con un hombre de verdad”, añadió.

Por su parte, Ortega, al ser consultado acerca de si le molestaba la atención mediática de su relación -recordemos que Emanuel siempre cultivó un perfil bajo-, brindó una respuesta que provocó una inmediata reacción de su novia. “Es un precio muy bajo para pagar”, aseguró. “¿Cómo no voy a estar enamorada?”, sumó Prandi sonriente tras darle un beso y un abrazo a Ortega.

Declaraciones de amor

El cantante y la actriz están en pareja desde hace un año

Esta no es la primera vez que Emanuel decide correrse del bajo perfil para hablar de la relación que mantiene con Prandi desde hace más de un año. Ambos se mostraron juntos por primera vez en septiembre de 2020 y, desde ese momento, se volvieron inseparables. En abril, cuando Julieta cumplió 40 años, Ortega recurrió a las redes para dedicarle un romántico mensaje.

“Retrato de mujer, íntegra, grandiosa, con un espíritu y corazón inmenso... ¡Y que hoy cumple años!”, expresó el cantante en una historia de Instagram que acompañó con una foto de la modelo. Luego, en la misma red social, compartió otra fotografía de los dos juntos y dejó el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños para vos, Julieta. Desparramás alegría, ruido necesario (porque hay del otro), generosidad y mucha pasión... ¡En todo! ¡Que nunca se apague eso!”, deseó el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Aquella fotografía de los dos abrazados era nada menos que la primera que el músico compartía junto a su novia, quien no tardó en responder el mensaje. “Vos multiplicás mis ganas. Y la vida es tanto mejor desde nosotros. Gracias bebé, soy muy feliz”, escribió la modelo.

La relación entre la modelo y el músico nació en Instagram y luego siguió por teléfono. Prandi venía de la conflictiva separación de su exmarido, Claudio Contardi. De hecho, como ella misma ha declarado, estaba segura de que tras esos momentos tan duros iba a aparecer un hombre que la hiciera feliz.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se muestran muy enamorados en las redes sociales Instagram @jprandi

“Me robaba sonrisas. Me cambiaba la cara. Me daba alegría. Me devolvía una sensación muy olvidada: puedo ser yo, realmente yo”, manifestó Prandi cuando le consultaron qué la atrajo de Ortega. “Cuando nos conocimos no necesité el recurso de mostrar ‘la mejor versión de uno’. Con él no debo cambiar mi forma de ser, de hablar ni de organizarme. A esta altura de mi vida y de mi historia, solo quiero verdad: entregarla y recibirla. Emanuel es sencillo, honesto. Siento que hablamos el mismo idioma. Me enamora su simpleza. En el primer encuentro lo miré a los ojos y ya no tuve dudas: era el hombre indicado”, expresaba la modelo.

Julieta Prandi con Emanuel Ortega, al que en la intimidad llama “Manolito, aunque cuando hablo de él frente al mundo le digo Manu. Él me dice Shulita, como me decía mi abuela”, cuenta.