Julieta Prandi pidió una pena ejemplar para Contardi: “Quiero que esté privado de su libertad como yo lo estuve”

Acompañada por su familia, Julieta Prandi arribó a los Tribunales de Campana para la lectura de los alegatos finales en el juicio oral contra su exmarido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual agravado. Allí, frente a los cronistas que la esperaban, la actriz habló del apoyo de sus seres queridos, la condena que espera que reciba su ex y el temor por su integridad.

“Espero una pena ejemplar, quiero que esté en prisión, que esté privado de su libertad como yo lo estuve. No lo quiero ni ver ni escuchar nunca más”, sentenció Prandi.

“Y quiero medidas de seguridad extremas por mí y por mi familia. Hoy las voy a pedir y las voy a recalcar porque si a mí me pasa algo sé perfectamente de quién es la responsabilidad”, agregó, dado que ayer rechazaron la prisión preventiva de Contardi, pero además hasta el momento, ella no recibió un botón antipánico.

“Es un criminal, no es solamente este delito por el que se lo está juzgando, son muchos delitos más de los cuales soy víctima dentro de estos años de matrimonio”, afirmó, en consonancia con lo que ayer declaró su pareja, Emanuel Ortega, quien sostuvo que el acusado “es un monstruo, un criminal, y se mueve en aguas siniestras”.

Consultada nuevamente si temía por su integridad, Prandi remarcó: “Él no tiene nada que perder, es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa me puede pasar y no necesita mancharse las manos, él tiene muchísima gente oscura su alrededor”.

En ese sentido, afirmó que una condena ejemplar: le “daría paz, alivio y justicia. Y vivir sin miedo, también”. Y sumó: “Sentir que los hechos tienen consecuencias, en este país hay que aprender que los delitos tienen que tener consecuencias si no lo que permitimos se repite siempre”.

🗣️ DÍA CLAVE EN EL JUICIO DE JULIETA PRANDI: "NO QUIERO VER, NI ESCUCHAR A MI EX NUNCA MÁS"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/qTiply8Rk2 — América TV (@AmericaTV) August 8, 2025

Fue entonces que la actriz y conductora habló del ejemplo que significa su caso para muchas mujeres que también son víctimas de violencia de género. “No se animan a pedir justicia porque saben el calvario que es. Yo hace cinco años estoy tratando de llegar un juicio. Y tener que pasar por todas las pericias, los maltratos, las apelaciones. Y todo el derecho de los victimarios de no declarar, de no hacerse las pericias, de apelar 800 veces. La víctima muchas veces dice: ‘¿para qué voy a pasar por todo eso? Mejor no digo nada’. Y, además, tiene un costo económico más allá del emocional y el físico, es un detrimento a la salud tener que estar años y años buscando justicia. Eso tiene que cambiar".

Respecto al apoyo de su familia, Prandi está acompañada por sus padres, que viajaron desde Pinamar, donde viven, y su hermana Natalia, que llegó desde Chile, su lugar de residencia. “Tengo a mis seres queridos que son mi fuerza, cuento con mi familia, mis amigas, mis abogados. Ya está, estamos en el tramo final”, dijo esta mañana en la entrada de los tribunales.

“Mi familia siempre estuvo, nos lograron alejar por un tiempo, pero está acá. Y ayer habló mi compañero de vida [Emanuel Ortega], ese sí es un hombre”, señaló. En tanto, sus hijos Mateo y Rocco también están al cuidado de sus abuelos y de su tía. “Ayer estuvieron con mis padres jugando al Burako y a las cartas”.