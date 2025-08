El pedido de Julieta Prandi en el juicio que marcó distancia con su exmarido

El miércoles 6 de agosto comenzó el juicio oral contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi y padre de sus dos hijos, que está acusado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”. El debate se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 2 de Zárate-Campana y hubo un gesto de Julieta que marcó distancia con su expareja y llamó la atención.

Se trata de un pedido especial de los abogados de la actriz, el doctor Javier Baños y el equipo de Fernando Burlando: solicitaron que Prandi no se cruce con su victimario. Esto lo dio a conocer el periodista Sergio Farella en diálogo con Mediodía Noticias (eltrece). “No quiere siquiera cruzárselo visualmente, porque está muy afectada y, en función de eso, el Tribunal ha autorizado que se disponga un biombo para evitar justamente el cruce de miradas o el contacto visual", dijo el cronista.

La medida especial que tomó el Tribunal para proteger a Julieta Prandi

Cabe destacar que Ana Clara de Simone, periodista LA NACION, estuvo dentro de la sala donde Prandi declaró ante los jueces Daniel Rópolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar. En su relato denunció abuso sexual, violencia psicológica y amenazas. La historia entre ambos comenzó en 2008, cuando retomó el vínculo con quien había sido su pareja entre 2000 y 2005.

“Volvió como un amigo, más amable, empático. Yo estaba en un estado de vulnerabilidad. Cuando me quise acordar, ya estábamos de novios”, relató. En 2011 nació su primer hijo, Mateo. En 2015 nació Roco y comenzaron, según declaró, los abusos.

Prandi denunció por abuso sexual a su exmarido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi Ricardo Pristupluk

Además, describió que vivía controlada por él en su casa de Escobar -aislada de su familia y amigos- con sus dos hijos pequeños. Además, relató que una mujer contratada para los quehaceres domésticos le pasaba información de ella a Contardi. “Le pasaba informes de todo. No tenía vida. Se encargaba de dejarme la heladera llena para los días que él no iba a estar. Era llegar y a mí se me cerraba la garganta, no podía respirar", narró.

Y continuó: “Me decía que estaba vieja, que era una bolsa de leche, que sin él no iba a poder trabajar, que era un depósito de semen”. También denunció que sus hijos fueron víctimas de maltrato. “Los insultaba. Ninguno quiere ver a su padre. Se los nombrás y les agarra una crisis nerviosa. Desde entonces están en terapia”.

Julieta Prandi contó las amenazas que recibió de Claudio Contardi

Asimismo, reveló detalles de cómo fue abusada por su expareja: “Cuando dormía, me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí. Me daban muchas ganas de vomitar”

Finalmente, en febrero de 2019 logró irse con sus hijos, gracias a un préstamo y la ayuda de una abogada. “No tenía cómo pagar el colegio de los chicos. Él había alquilado mi casa de Escobar y percibió todo el alquiler por adelantado. Yo no tenía plata”, contó.

Julieta Prandi con Claudio Contardi y sus dos hijos, Mateo y Rocco

Durante los primeros años, vivió con lo justo. “Mateo llegó a tener neumonía y este h.. de p... ni siquiera fue capaz de traerme un Amoxidal”, enfatizó. “Estar pasando esto una y otra vez es repulsivo. Haber esperado cinco años para tenerlo enfrente, es un infierno. No se lo deseo a nadie, ni a ninguna mujer que haya pasado por esto”, declaró.

Es importante mencionar que Prandi fue la primera testigo del debate y continuará con la declaración de los otros cuatro propuestos por sus abogados.