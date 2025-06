Julieta Prandi recordó el momento incómodo que vivió en Poné a Francella

A más de veinte años del estreno de Poné a Francella, Julieta Prandi se sinceró sobre su experiencia en el ciclo. La actriz repasó lo que vivió en la que fue una de sus primeras incursiones en el medio y reveló que, detrás del éxito, vivió situaciones de incomodidad que aún recuerda.

En diálogo con Puro Show (eltrece), la modelo reconoció que se trató de un “salto importante” en su carrera, pero fue enfática al afirmar que atravesó momentos difíciles. “No la pasé bien”, afirmó.

“Pasaron muchas cosas, era chica y el contexto no colaboraba”, expresó la actual pareja de Emanuel Ortega, dejando entrever que, más allá del crecimiento profesional, el ambiente en el que se desenvolvía no era el más propicio.

Prandi tenía apenas 20 años cuando comenzó su participación en el ciclo protagonizado por Guillermo Francella y, aunque su personaje tenía un perfil humorístico “border”, como ella misma lo describió, ciertas experiencias vividas durante las grabaciones la marcaron.

A comienzos de los 2000, Prandi protagonizó el sketch "La nena" junto a Guillermo Francella

Consultada por las panelistas del programa, la actriz eligió no dar nombres. Sin embargo, cuando le preguntaron si se animaba a identificar a los responsables de su incomodidad, Prandi contestó: “A buen entendedor, pocas palabras. Que no la pasé bien, no la pasé bien...”. Ante la insistencia de Carolina Molinari sobre si hablaba de algún compañero específico, respondió: “Bueno, ya lo estás diciendo vos”.

Más allá de estas situaciones, Prandi no reniega de su paso por el programa. “Eran otros tiempos, otras cabezas. De acá para atrás, no tengo un momento del que arrepentirme de los trabajos que elegí y de cómo los llevé adelante. Estoy feliz con mi carrera”, aseguró y remarcó que lo vivido formó parte de un proceso de aprendizaje y maduración personal. También puso en valor cómo cambiaron los códigos del humor: “Pasó el tiempo y hay que contextualizarlo. Hay cosas que hoy no podrían decirse”, dijo, aludiendo a ciertas dinámicas del programa que hoy serían impensadas en la pantalla.

El vínculo con Emanuel Ortega

Durante la entrevista, la modelo y conductora también compartió detalles sobre su actual presente amoroso junto al hijo de Palito Ortega. Prandi definió a su pareja como “un gran compañero de vida”. Y sumó: “Estamos en un momento hermoso. Emanuel es un hombre maravilloso y yo me siento muy acompañada, contenida, amada y respetada, y viceversa”.

Además, la actriz mostró su emoción por la nueva canción que el músico le dedicó, “Me hace bien”, incluida en Bálsamo, su último disco. “Es un aprendizaje nuevo para mí. No sé si alguna vez me sentí en paz estando en pareja. Es como estar en un refugio, y la canción habla justamente de eso, de hacernos bien el uno al otro”, explicó sobre el vínculo.

“Nos acompañamos, somos grandes compañeros y amigos, y nos admiramos mutuamente. Eso te motiva y te levanta. Elegimos compartir la vida y el día a día, y en la convivencia nos llevamos genial, lo que hace que todo sea divertido. Creo que compartir la vida así es algo hermoso”, agregó.

La actriz también reconoció que abrirse al amor no fue sencillo tras la difícil experiencia de su separación. “Él me hizo muy bien y yo estaba dispuesta a que eso sucediera, porque a veces uno no está listo. Yo tenía muchos fantasmas y Emanuel también trae su historia... Todos tenemos un bagaje, un pasado y vivencias que nos marcan”.

Además, Prandi aseguró que mantiene una excelente relación con Bautista e India, los hijos de Emanuel con Ana Paula Dutil. “Somos una familia ensamblada. India y Bautista son dos seres maravillosos, y Bautista ya vive con nosotros desde hace un tiempo. Ayer estábamos los seis en casa comiendo. Somos una familia”.

Sobre la adaptación familiar, agregó: “El ensamble nunca es fácil. Los dos tenemos hijos y debemos respetar los tiempos y las historias de cada uno; pero hoy, en el presente, lo disfrutamos”.

Por último, confirmó que mantiene una buena relación con Ana Paula Dutil, con quien comparte eventos familiares. “Celebramos el cumpleaños de Batu en casa, y ella estuvo con nosotros, por supuesto”, concluyó.