Julieta Prandi y Sergio Lapegüe serán los conductores de la ceremonia de los premios Martín Fierro a los Portales Web

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) inicia una nueva etapa en su historia de reconocimientos y se prepara para celebrar mañana por primera vez la entrega de los premios Martín Fierro a los Portales Web, una distinción que busca destacar el trabajo de los medios periodísticos digitales en la Argentina.

La gala se llevará a cabo, desde las 21, en el salón principal de Golden Center Eventos, y será transmitida por Infobae. En esta primera edición, la conducción estará a cargo de dos figuras conocidas del medio: Sergio Lapegüe y Julieta Prandi, quien fue convocada tras la decisión de Yanina Latorre de bajarse del evento.

Conocida por su carrera como modelo y actriz en ciclos como Poné a Francella y Zapping, Prandi se ha desempeñado anteriormente como conductora y en la actualidad forma parte de Sarasa, el ciclo que conduce junto a Mariano Peluffo en La 100.

Lapegüe, por su parte, es una figura emblemática del periodismo televisivo y radial, con décadas de trayectoria en noticieros y ciclos informativos. Hoy está al frente de Lape Club Social por América y de Atardecer de un día agitado en La 100. En redes sociales, el conductor expresó su entusiasmo por esta nueva oportunidad: “Feliz estoy de conducir otra vez la fiesta del Martín Fierro. Este viernes se entregan los Martín Fierro de los Portales Web, primera edición, y lo vamos a hacer junto a la talentosa Julieta Prandi”.

A continuación, la modelo compartió el posteo de su compañero y sumó: “¡Vamos esa dupla! Feliz yo también de hacerlo junto a vos. Los esperamos a todos este viernes".

La emoción de Julieta Prandi al compartir el posteo de su compañero Instagram

Por qué se bajó Yanina Latorre

La elección de Prandi se dio luego de que Yanina Latorre, que había sido confirmada originalmente como conductora junto a Lapegüe, decidiera bajarse. Según contó en su programa radial Yanina 107.9, la decisión se debió a la falta de organización: “No había avanzado nada... Yo soy súper profesional para laburar, y no me gusta ir al toro. Nunca hice un Martín Fierro. Era una conducción coral con Lapegüe y no hubo ensayo”, mencionó crítica.

La panelista explicó que esperaba una mayor preparación y ensayos previos al evento. “Para hacer algo, lo hago bien”, aseguró. También reveló que recibió un mensaje que no le gustó, sumado a que los tiempos de la transmisión no coincidían con su agenda, ya que sale en vivo con Sálvese quien pueda hasta una hora antes del inicio del evento. “Todo muy tirado de los pelos”, concluyó.

Con 19 nominaciones, LA NACION es uno de los portales más destacados de esta primera edición, que compite entre otras categorías al Mejor sitio de noticias argentino, Innovación en medio digitales y Mejor diseño integral.

A continuación, todas las ternas de los premios Martín Fierro de los Portales Web 2025:

Sitio de noticias argentino

INFOBAE

LA NACION

PERFIL

Sitio de noticias latinoamericano

INFOBAE

EL OBSERVADOR

LA TERCERA

Investigación periodística digital

Mariel Fitz Patrick (infobae.com)

Hugo Alconada Mon (lanacion.com)

Camila Dolabjian (lanacion.com)

Hugo Alconada Mon, nominado en la terna a Investigación periodística digital Valeria Rotman

Nota digital de actualidad

Miguel Wiñazki (clarin.com)

Nelson Castro (perfil.com)

Luciana Geuna (tn.com.ar)

Mabel Bellucci (laizquierdadiario.com)

Diseño integral

PÁGINA 12

CLARÍN

LA NACION

CENITAL

LATFEM

Entrevista o reportaje

Tatiana Schapiro (infobae.com)

Daniela Pasik (clarin.com)

José Del Rio (lanacion.com.ar)

Victoria Liendo (seul.ar)

Crónica urbana

Martín Rodríguez (panamarevista.com)

Facundo Pedrini (cronica.com.ar)

Cristian Alarcón (revistaanfibia.com)

José Del Rio compite en los rubros a Columnista económico y mejor Entrevista o reportaje Fabián Malavolta

Periodista en diario digital 2024

Daniel Bilotta (lanacion.com.ar)

Román Lejtman (infobae.com)

Eduardo Van Der Kooy (clarin.com)

Documental digital

Cromañón, el documental: a 20 años de la noche en que Argentina no durmió (infobae.com)

Archivos Messi: Los 12 apóstoles, el motín de las “empanadas de humanos”. ¿Qué pasó en Sierra Chica? (clarin.com)

Especiales: Tragedia en Río Turbio, 20 años de impunidad (clarin.com)

Documental GENTE: A 30 años del atentado a la AMIA, la historia de Augusto Daniel Jesús, el muerto “sin rostro” (revistagente.com)

Editor periodístico

Silvana Boschi - Editora Judiciales (infobae.com)

Silvia Naishtat - Editora Economía (clarin.com)

Gastón Roitberg - Experiencia de suscriptores y Maestría en Periodismo LA NACION-Di Tella (lanacion.com)

Hernán Iglesias Illa (seul.ar)

Innovación en medios digitales

INFOBAE

CLARIN

LA NACION

PANAMA

BIG BANG NEWS

Sitio de investigación

REALPOLITIK

CHEQUEADO

EL ARCHIVO

LA POLÍTICA ONLINE

Sitio de información general

INFOVELOZ

MINUTOUNO

EL INFORMATORIO

EL CANCILLER

AGENCIA NOVA

Sitio político

LA POLITICA ONLINE

EL DESTAPE

REALPOLITIK

ENVICA

Sitio de espectáculos

PRIMICIASYA

REVISTA GENTE

REVISTA PRONTO

REVISTA CARAS

CIUDAD

Sitio deportivo

OLE

TYC SPORTS

SOLO ASCENSO

Personaje destacado en diario digital

Jaime Durán Barba (perfil.com)

Osvaldo Príncipi (lanacion.com.ar)

Felipe Pigna (clarin.com)

María F. Alcaraz (eldiarioar.com)

Florencia Monfort (pagina12.com.ar)

Sitio del interior

EL MARPLATENSE

ROSARIO NUESTRO

DIARIO MENDOZA

MEJOR INFORMADO

CADENA NUEVE

MI8

Columnista político

Luis Majul (elobservador.com.uy/argentina)

Santiago Fioriti (clarin.com)

Joaquín Morales Solá (lanacion.com.ar)

Joaquín Morales Solá, reconocido en las nominaciones como columnista político Augusto Famulari

Analista político

Mariano Roa (clarin.com)

Ernesto Tenembaum (infobae.com)

Eduardo Aliverti (pagina12.com.ar)

Columnista económico

José Del Rio (lanacion.com.ar)

Sofía Terrile (tn.com.ar)

Estefanía Pozzo (buenosairesherald.com)

Liliana Franco (ambito.com)

Columnista deportivo

Juan Pablo Varsky (lanacion.com.ar)

Roman Iucht (lanacion.com.ar)

Gustavo Grabia (infobae.com)

Responsable de la edición del sitio

Ricardo Kirschbaum (clarin.com)

Fernán Julio Saguier (lanacion.com.ar)

Daniel Hadad (infobae.com)

Iván Schardrodsky (cenital.com)

Crónica periodística

Facundo Pastor (a24.com)

Raúl Kollmann (pagina12.com.ar)

Ricardo Ragendorfer (tiempoar.com.ar)

Paula Bistagnino (revistaanfibia.com)

Editorialista

Carlos Pagni (lanacion.com.ar)

Alejandro Bercovich (baenegocios.com)

Roberto Navarro (eldestapeweb.com)

Columnista de opinión

Jorge Fontevecchia (perfil.com)

Alejandro Borensztein (clarin.com)

Jorge Fernández Díaz (lanacion.com.ar)

Redactor de judiciales

Nicolás Pizzi (infobae.com)

Hernán Capiello (lanacion.com.ar)

Irina Hauser (pagina12.com.ar)

Alejandra Lazo (revistaquorum.com.ar)

Columnista de policiales

Rodrigo Alegre (tn.com.ar)

Gustavo Carabajal (lanacion.com.ar)

Leonardo Nieva (newsdigitales.com)

Redactor de espectáculos

Agustín Rey (newsdigitales.com)

Andrea Taboada (infobae.com/teleshow)

Leonardo Ibáñez (revistagente.com)

Carlos Piro (perfil.com)

Segmento para TV con firma digital

Rolando Graña - GPS / a24.com

Luis Majul - La cornisa / LN+, lanacion.com.ar

Rolando Barbano - eltrece para tn.com.ar

Periodismo de autor

Marcelo Longobardi

Luis Majul

Gustavo Sylvestre

Eduardo Feinmann

Luis Novaresio

Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont (laprensa.com.ar)

Carlos Walker (elmarplatense.com)

Andrés Canepa (redboing.com)

Enrique Iommi (lanueva.com)

Adrián Gianetti (noticias7.com)

Servicios a la comunidad

TIEMPO DE SEGUROS

CIUDAD SUSTENTABLE

EL DIARIO DE TURISMO

Sitio de campo

REVISTA CHACRA

AGROFY

BICHOS DE CAMPO