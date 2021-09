Julio Iglesias festeja sus 78 años y recuerda el accidente que casi le cuesta la vida

Julio Iglesias cumple 78 años y está feliz de poder celebrarlo. En un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, el cantante español parafrasea la letra de “Cómo han pasado los años”, agradece tanto a los fans como a sus familiares que lo vienen acompañando desde siempre y asegura que tiene ganas de seguir viviendo muchos años más. “¡Qué privilegio estar vivo! y ¡qué ganas de seguir viviendo!”, expresó quien en los últimos tiempos ha tenido que sortear algunos problemas de salud y muchos rumores sobre su estado en general.

“No hacen falta muchos comentarios, la canción lo dice todo. Hoy estoy cumpliendo 78 años y parece que fue ayer”. De fondo se escucha el tema “Cómo han pasado los años” (con música de Rafael Ferro y letra de Roberto Livi). “Quiero daros las gracias por todos estos años donde habéis sido el motor de mi vida y dar las gracias también a mi familia por haberme dado la oportunidad de ser libre, la libertad ha sido el mayor de todos mis privilegios. Así lo siento hoy, lo sentí ayer y lo sentiré siempre”.

Más allá de estar cerca de los 80, el cantante dejó claro que tiene cuerda para rato. “Los años nunca han detenido mis sueños”, concluyó en este día tan especial.

La salud de Julio

Un mes atrás, el padre de Enrique usó las redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores, luego de que circularan muchos rumores en torno a su salud. El cantautor sostuvo que se cuentan cosas que son “absolutamente inciertas” en torno a las afecciones que se dijo que estaba padeciendo. El año pasado había asegurado que permanecía escondido en su casa porque le tenía miedo al Covid-19, pero esta vez nuevos rumores volvieron a reflotarse.

El intérprete compartió en Instagram una imagen de su juventud en Peñíscola ,España, que data de 1965. “Los bastones que me servían para andar los tenía guardados detrás del muro. Tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar. Aquí en esta foto iba a cumplir 21 años, llevaba 2 años de recuperación, nadaba 6 o 7 horas diarias hasta que no podía más, es ahí cuando empecé a escribir canciones. Un año después me fui por primera vez con dos bastones a estudiar Inglés en Ramsgate en el condado de Kent”, empezó el relato el cantante para poner en contexto a sus más de 300 mil seguidores.

A mediados de 2019 estuvo dos meses sin caminar luego de una caída que sufrió y que lo obligó a guardar absoluta calma. En 2020, reconoció que vivía aislado en su mansión de República Dominicana y con miedo por todo lo relacionado con el coronavirus y que extremaba las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo.

“Volví en navidades a España, pero ya andaba con un solo bastón, tiempo después me fui a estudiar otra vez a Inglaterra en este caso a Cambridge desde donde volví en junio porqué un mes después cantaría “La vida sigue Igual” en el festival de Benidorm”, expresó sobre sus estudios.

En la foto, dijo, se estaba recuperando poco a poco del accidente que le cambió la vida. “Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo. Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación. Nunca dejé de aprender; es más, creo que aprendí a aprender y aprender a aprender ha sido lo más importante que me ha pasado en todo este largo camino. Por supuesto que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenía antes”, siguió en su posteo.

En ese sentido, el intérprete de “Me olvidé de vivir”, afirmó que sus dolencias son propias de la edad, ya que estaba cerca de cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20 años. “Tengo una familia espléndida y una mujer a la que amo con toda mi alma [es padre de Chabeli, Julio José y Enrique, fruto de su matrimonio con Isabel Preysler, y de Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo, a quienes tuvo con su actual pareja, Miranda Rijnsburger]. A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas”, apuntó.

Por último, Julio Iglesias agradeció a sus seguidores y añadió que su vida nadie la conoce como él. “Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto… ‘la contaré’”, afirmó, dando a entender que podríamos tener noticias de él en un futuro cercano.