Julio Iglesias Jr.: 15 años de amor y una carrera a la sombra de la fama familiar

Julio Iglesias Jr. y su esposa, Charise Verhaert, con quien está hace más de 15 años Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de marzo de 2020 • 00:02

Pertenece a una de las familias más relevantes del mundo artístico y social de la historia de España. Ha ocupado portadas de revistas desde pequeño y acaparado titulares porque su madre, Isabel Preysler, es la reina de la prensa del corazón y su padre, Julio Iglesias, uno de los artistas más reconocidos del mundo. Pero no solo sus progenitores le hicieron sombra. Pese a ser el más polifacético de la familia -actor, modelo, cantante, cómico y presentador- sus hermanos han acaparado una mayor atención de los medios de comunicación, pero a él, Julio José Iglesias más conocido como Julio Iglesias Jr., nunca ha parecido importarle . Ahora, a sus 47 años, vuelve a probar suerte en la música y busca despegar definitivamente su carrera con una gira homenaje a su padre.

Se trata del tour Timeless, una gira en la que Julio José se pondrá en la piel de su progenitor y repasará el cancionero de la leyenda de la música . "Abrázame", "Hey" o "Por el amor de una mujer", forman parte de las 25 canciones que interpretará a lo largo de este próximo año por todo el mundo. Aunque aún sin fecha de estreno -comenzaba el 27 de marzo pero debido a la crisis sanitaria mundial por la expansión del coronavirus se ha pospuesto hasta nuevo aviso- el cantante recorrerá todo el mundo con este tour que comenzará en Miami y también pasará por Chile, México y Moscú, entre otros. "Yo crecí con la música de mi padre y que ahora pueda cantar esas canciones, esas melodías y letras que a mí me llevan a otros sitios y a tantos recuerdos... estoy muy contento", admitía el cantante hace unos días en CNN Chile.

Para ello cuenta con el beneplácito del propio Julio Iglesias, quien según su hijo, siempre vio en él su perfecto heredero musical . "Mi padre está feliz y contento de que su hijo mayor cante sus canciones. Siempre ha dicho que yo, que soy su primogénito, cantaría algún día sus canciones y así ha sido...", explicaba en esa misma entrevista. Julio José es el segundo de los hermanos Iglesias Preysler. La mayor es Chabeli, la debilidad de Julio padre, y el pequeño Enrique, que a diferencia de su hermano, se convirtió en una estrella a espaldas de su progenitor, a quien no pidió ni consejo ni asesoramiento . También mantiene relación con sus hermanas por parte de madre, Ana Boyer y, especialmente, con Tamara Falcó, a quien visita siempre que está en España; y con sus otros cinco hermanos por parte de padre, fruto del matrimonio de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger.

A pesar de la fama que ha vivido desde pequeño, los que lo conocen dicen que Julio José es la sencillez personificada. Risueño, divertido y, sobre todo, accesible. Algo a lo que no tiene acostumbrado su hermano Enrique. A diferencia de este, que siempre ha blindado su vida personal, Julio José no tiene reparos en hablar de asuntos familiares . Él mismo fue quien desveló que su hermano se había convertido en padre de nuevo junto a Anna Kournikova durante una entrevista con la radio ADN de Chile. Y él es quien también ha revelado que los Iglesias -Julio, Enrique y él mismo- no descartan en un futuro hacer algo juntos sobre el escenario. "En un futuro haremos algo juntos los tres, sería maravilloso. Lo hemos hablado alguna vez en las cenas de Navidad y en los cumpleaños. No ha surgido todavía pero algún día lo haremos", contaba en CNN Chile.

Mis hermanos y yo nos criamos con mi madre, no crecimos con mi padre

Su relación con el patriarca de la familia es fantástica y, aunque de manera tardía, Julio José admite que fue gracias a la gira que compartieron en 2016 lo que hizo que recuperarán esa unión entre padre e hijo. "Mis hermanos y yo nos criamos con mi madre, no crecimos con mi padre. Entonces poder viajar con él, pasar tiempo con él, comer con él, fue maravilloso", reflexionaba este madrileño radicado en Miami. Allí vive junto a su esposa, Charise Verhaert, con quien lleva más de 15 años, y es vecino de su hermano Enrique, volcado totalmente en su faceta como padre - él y Kournikova acaban de ser padres de Mary y ya tienen a los mellizos Nicolas y Lucy, de dos años - y también preparando su próxima gira junto a Ricky Martin. Según ha contado, mantienen una estupenda relación y se ven casi a diario: "Pasamos mucho tiempo. Hacemos deporte juntos, vemos fútbol juntos...".

A diferencia de su familia, Julio José ha mantenido un discreto segundo plano. En España es de los menos conocidos y apenas suscita el interés que genera el resto de sus hermanos. Sus proyectos musicales no han terminado de cuajar en su país natal y aunque ha intentado adquirir fama propia -ha participado en programas como Tu cara me suena -, en los últimos años su nombre ha aparecido en las revistas y medios de comunicación a raíz de la batalla legal que Javier Sánchez, el nuevo hijo de Julio Iglesias , inició para que este reconociera su paternidad. Y es que para probar que el ADN coincidía, el detective que contrató Sánchez siguió durante una semana al propio Julio José y recogió varios objetos desechados de su basura.

Saltados esos charcos, Julio Iglesias Jr. vuelve a centrarse en su gran pasión, la música, y desea con ganas comenzar esta gira con la que no solo homenajeará a su padre, sino a toda esa gente que ha crecido con la música de Julio Iglesias. "Muy contento de llevar este show por todo el mundo también por todas esas personas que se han enamorado con estas canciones o que recuerdan que sus padres les ponían estas canciones". Ahora solo falta esperar que se haga realidad.