La furia de Toti Pasman luego de los Martín Fierro: “Perder contra el panelista de un programa me pareció una burla”

Ganadores, perdedores e Indignados. Los Martín Fierro a lo mejor de la radiofonía argentina del 2019, 2020 y 2021 generó repercusiones de todo tipo. Veinticuatro horas después de la ceremonia de entrega, que se realizó el sábado en el Goldencenter de Parque Norte, Toti Pasman volvió a mostrar su enojo por haber perdido la estatuilla a la mejor labor periodística deportiva del 2019 por su trabajo en La Red frente a Sergio Altieri, columnista de La García, por AM 750. En ese sentido, aseguró que se lo merecía, que Diego Díaz, el otro integrante de la terna, coincidió con su punto de vista y que el premio en realidad estuvo arreglado.

Las cámaras de Intrusos en el espectáculo estuvieron la noche del sábado en la ceremonia. En caliente, Pasman accedió a hablar con el programa de América TV. Con cara de pocos amigos, explicó su enojo. “No es por perder. Yo estaba en dos ternas. Ahora, mejor labor periodística deportiva, hacés 25 puntos de rating todas las noches y perdés contra un programa que la gente no sabe que está al aire… la verdad es que siento que me chorearon”, dijo, categórico. “La verdad es que hoy siento que me robaron y me voy recaliente”, sostuvo luego y aseguró que ganó el programa del grupo que organizó el premio (Octubre).

Esta tarde, Pasman salió al aire también en el programa de Florencia de la V y lejos de mostrarse arrepentido sostuvo su postura. “Estabas bastante enojado el sábado”, arrancó la conductora. “Sí, y sigo enojado”, confesó Pasman. De inmediato, el periodista contó que intentó bajarle el tono a su molestia pero luego se arrepintió. “No sé si está bien o mal decirlo. Cuando me llamó la producción yo dije: ‘dale, está bueno así pido disculpas. Y después lo hablé con mi mujer y me dijo: ‘mirá, si vos estás convencido no pidas disculpas´. Y creo que es verdad, yo estoy convencido de lo que dije”, confió.

“Mi bronca es que yo siento que fueron mis tres mejores años de mi carrera en la radio. Es el único programa de La Red que durante varios meses en estos años le gana a Mitre, que es la radio que más rating tiene. Entonces perdés con el panelista de un programa que no sé si sigue al aire o no, me pareció una injusticia total”, explicó Pasman. Luego, buscó sacar de la polémica al ganador del premio. “A Altieri no lo conozco. No es contra él. Pero la verdad es que me parece que si vos conducís un programa que es un éxito, porque lo siento en la calle cada vez que salgo a cargar nafta, al súper, por todos lados…”, comenzó a argumentar, pero dejó la frase inconclusa.

Además de exculpar a Altieri, Pasman tuvo palabras de agradecimiento para con Diego Díaz, la tercera pata de la terna. “Le agradezco a Diego Díaz, que hoy lo vi en su programa de TyC, que dijo exactamente lo mismo, que yo me merecía el premio, que él tampoco lo conoce a Sergio, y la verdad es que me sentí mal”.

Nancy Duré, panelista de Intrusos e integrante de Aptra intervino en ese momento para preguntarle a Pasman a qué se refería exactamente con la expresión “me chorearon”. “No sé si está diciendo que los miembros de Aptra votamos mal o que hubo una mano negra”, agregó. Luego, contó cómo es el sistema de votación de la institución: el socio va, vota y luego se realiza un recuento de los votos. “Ese recuento de votos incluso se puede ir a ver, si alguien tiene alguna duda puede ir a chequearlo”, completó.

“No, está bien. No es un ataque personal a vos ni a Luis Ventura”, respondió el periodista deportivo. “Cuando digo que me chorearon es porque sentí que me merecía el premio. Por ahí los jurados de Aptra no piensen lo mismo y tendré que trabajar más”. Luego, le retrucó la pregunta a Duré: le preguntó por qué votan a un columnista en lugar de a un conductor que está al frente de un programa líder. “Si perdía con Diego, que también es conductor y conduce un programa que es importante y que genera agenda y que produce notas espectaculares, yo me callaba la boca y me iba a mi casa”, completó la idea.

“Perder contra el panelista de un programa me pareció una burla”, continuó cada vez más acalorado el conductor radial. “Lo que se vota es el programa o el trabajo, no el rating”, le replicó entonces Duré. Maite Peñoñori, más tarde, salió en defensa de Pasman. “La terna era rara. Es lo que dice Toti. Tenías como Mejor labor periodística deportiva a tres personas que desarrollan roles distintos”, analizó. “Pero la terna es labor periodística, no conducción”, cerró Duré.

“No tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda de que si el premio no lo transmitía IP Altieri no lo hubiese ganado”, dijo sobre el final el periodista deportivo. “Estoy convencido de que me lo merecía. He perdido un montón de veces el Martín Fierro y es la primera vez que me quejo”, cerró.