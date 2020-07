Kanye West usó un chaleco antibalas durante su discurso como flamante candidato presidencial, en Carolina del Sur Fuente: AP

Cuando el pasado 4 de julio, día en el que los Estados Unidos celebran su independencia, el rapero, productor y diseñador de moda Kanye West anunció su intención de ser candidato a presidente de su país en las elecciones de noviembre muchos asumieron que se trataba de una elaborada campaña de promoción para su próximo disco. Una más de las estrategias que el músico suele utilizar para llamar la atención del público. Y su indignación. Esta vez en lugar de apoyar a Donald Trump o de afirmar que los esclavos habían elegido ser esclavos, West fue un poco más lejos, lanzando una propuesta proselitista en la que mezclaba sus creencias religiosas con teorías conspirativas varias.

Con el tiempo en su contra para poder registrar su candidatura en el colegio electoral federal muchos creían que el proyecto 2020Vision había quedado en el olvido. Pero no. Ayer, West organizó un acto de campaña en Carolina del Sur dónde dio un discurso que la prensa presente calificó de "bizarro" en el que habló sobre el aborto, el control de armas, adicciones, salud mental, teorías conspirativas y la necesidad de tener más empresas con dueños negros.

Vestido con un chaleco antibalas y haciéndose oir sin microfono entre el griterío de los presentes, en un momento de su encendido discurso el músico rompió en llanto al recordar que su mamá le había salvado la vida cuando su padre le sugirió que lo abortara y que él mismo se lo había pedido a su esposa Kim Kardashian cuando estaba embarazada de su hija North.

Entre los muchos puntos polémicos mencionados por West que provocaron la incomodidad de los presentes, el músico mencionó y desacreditó a Harriet Tubman, una de las heroínas del abolicionismo en los Estados Unidos que a pesar de haber nacido como esclava logró escapar y ayudó a docenas de los suyos a hacer lo mismo."Harriet Tubman en realidad no liberó a los esclavos; solo hizo que los esclavos fueran a trabajar para otras personas blancas", dijo el rapero ante la incredulidad de muchos de los asistentes al evento. Muchos habían ido con la esperanza de que todo se tratara de una presentación de su nuevo disco DONDA, especialmente porque horas antes de la reunión West había tuiteado lo que parecía ser la lista de temas. Un mensaje que borró pero que de todos modos entusiasmó a sus fanáticos.

Kanye West junto a su hija mayor, North

Lejos de tratarse de una celebración musical, el encuentro incluyó una larga disquisición del músico sobre su postura frente al aborto -debe ser legal, según él- y su propuesta de darle subsidios de 50 mil dólares a las mujeres embarazadas que lo requieran. "La idea es llegar a la suma de un millón de dólares para todos los que tengan un bebé", aventuró West que en un momento especialmente extraño del evento lloró desconsoladamente repitiendo: "¡Casi mato a mi hija! ¡Casi mato a mi hija!".

Kanye West Crédito: Instagram

Entre sus ideas sobre la comunidad LGBTQ -"Jesús ama a todos. Él no discrimina a nadie"-, y la posesión legal de armas -"La cosa es que si ustedes bajan todas sus armas, cuando otros países vengan y ustedes no tengan armas, qué creen que va a pasar. Serán esclavizados. Las armas no matan, las personas matan"-, West también hizo una mención al paso sobre su propia salud mental, un tema que ya parece formar parte de su figura pública.

"Les van a decir que estoy loco, pero el mundo es el que está loco", afirmó el músico que en otras ocasiones habló sobre su bipolaridad y su resistencia a tomar la medicación indicada por los médicos porque, según él, los psicofármacos interferían con su proceso creativo.

Lo cierto es que, más allá de las opiniones sobre West, su estado mental y sus verdaderas intenciones, el músico ya consiguió un lugar en el colegio electoral del estado de Oklahoma, uno de los pocos que todavía acepta candidatos previo paga de 35 mil dólares para la inscripción.