Kim Kardashian justificó a Kanye West y habló de su trastorno bipolar

Después de que su esposo, Kanye West, tuviera una noche alocada y expusiera temas familiares en las redes sociales, Kim Kardashian acudió a su cuenta de Instagram para calmar las aguas. Además habló de los exabruptos que ha tenido quien quiere postularse a presidente de los Estados Unidos, quien, según dijo, sufre un trastorno bipolar.

"Sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones", dijo la mediática en un texto de tres páginas que compartió en su cuenta de Instagram. Y agregó: "Los que entienden de enfermedades mentales o de comportamiento compulsivo saben que la familia es impotente a menos que el miembro sea menor de edad".

Los problemas de salud del rapero se hicieron mediáticos en 2016 cuando fue internado por una "emergencia psiquiátrica" que lo obligó a cancelar una gira mundial. "Entiendo que Kanye es sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones a veces pueden causar fuertes opiniones y emociones. Es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre, tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumenta su trastorno bipolar", explicó Kardashian.

Y agregó: "No hablé de forma pública sobre cómo todo esto nos afecta en casa porque soy defensora del derecho de Kanye y nuestros hijos de mantener la privacidad cuando se trata de la salud. Pero ahora siento que debería haber hablado por el estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental. Gente alejada de estas experiencias puede juzgar y no entender que cada cual tiene que aceptar que necesita ayuda, no importa lo que hagan o intenten la familia o los amigos. Vivir con un desorden bipolar no disminuye ni invalida sus sueños y su creatividad. No importa cuán grandes o imposibles de conseguir puedan ser para algunos. Eso es parte de su genio y, como todos hemos visto, muchos de sus grandes sueños se han hecho realidad".

Los dichos de West

Recordemos que en los últimos días, el cantante reveló ante una gran multitud que habían pensado junto a Kim en abortar a uno de sus hijos, en el acto de su lanzamiento para competir por un lugar en la Casa Blanca en Carolina del Sur.

Y anoche contó intimidades de su pareja, su familia, entre otras incongruencias en su cuenta de Twitter. West no solo acusó a la mediática de querer encerrarlo en una clínica de salud mental, algo que ya había dicho la noche anterior, sino que la tildó de "supremacista blanca". "Kris (Jenner, su suegra) y Kim emitieron un comunicado sin mi aprobación. Eso no es lo que una esposa debería hacer. La supremacía blanca". No solo eso sino que sumó que en 2018 quiso separarse de la madre de sus hijos luego de que ésta conociera al rapero Meek Mill en un hotel para hablar de la reforma carcelaria.

Tras media hora en línea, el rapero borró los tuits. Sin embargo, los mismos fueron leídos por miles de sus seguidores. El único que sobrevivió fue el último, con lo que parecería confirmar que continuará con su intención de competir por la presidencia de los Estados Unidos.

Un divorcio que se acelera

Kim, que ya estaba de lo más preocupada después de los dichos de su esposo en Carolina del Sur, está concentrada, según dijeron fuentes cercanas a la estrella del reality a People, en mantener a salvo a sus hijos North (7), Saint (4), Chicago (2) y Psalm (1). "Ella ama a sus hijos tremendamente y quiere protegerlos. Su cosa favorita en el mundo es ser madre", reveló. Y los dichos de West no hicieron más que poner en evidencia la crisis del matrimonio. "Las cosas se han desmoronado significativamente entre los dos, y sucedió repentinamente", sumó la fuente.

El músico, de 43 años, había dicho que su mujer lo quería internar. "Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película ¡Huye!, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer", había escrito en otro tuit, en el que decía que su vida era como la del protagonista del film, que más tarde borró.