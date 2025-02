Kanye West y Bianca Censori se separaron, tras dos años de un mediático y polémico matrimonio

Desde hace unos años, Kanye West ocupa más las noticias por su vida personal y sus problemas amorosos o legales que por su carrera musical o empresarial. Y esta vez volvió a ocurrir. El rapero y Bianca Censori se separan. Después de dos años de un matrimonio que pocos entendieron, y apenas 10 días después de que ella apareciera prácticamente desnuda en los Grammy de su brazo, el exmarido de Kim Kardashian, de 47 años, y la arquitecta y modelo australiana, de 30, parece que se separan. Siempre impredecibles, con idas y venidas en sus actitudes y comunicados, ellos no lo han confirmado, sino que lo han hecho diferentes medios como el británico Daily Mail y el estadounidense Page Six, que citan a fuentes cercanas a ellos y un gran hastío por parte de Censori.

En tanto, TMZ asegura que ambas partes están en contacto con sus respectivos abogados, encargados de un futuro divorcio. La ruptura es el último de los problemas para el empresario, apenas un par de días después de que, tras poner a la venta una camiseta con una esvástica en pleno Super Bowl, su agencia de representación decidió abandonarlo y su web, Yeezy, fue suspendida.

Kanye West y Bianca Censori no pasaron inadvertidos por la alfombra roja de los premios Grammy Jordan Strauss - Invision

La boda entre West y Censori fue secreta, pero su separación no lo ha sido tanto. West y Censori se conocieron cuando el músico y diseñador de moda todavía estaba casado con Kim Kardashian, y rápidamente empezaron a salir juntos. Aunque empezaron a distanciarse a finales de 2020 y Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero de 2021, no fue hasta fin noviembre de 2022 cuando finalmente fue oficial. Ahí, solo 20 días después, se casaron West y Censori en una ceremonia prácticamente secreta en Palo Alto, en Silicon Valley, muy cerca de San Francisco, al norte de California; más tarde celebraron una boda privada en el ayuntamiento de Beverly Hills. Entonces su relación parecía algo postdivorcio, tan pasajero como el breve pero mediático romance de West con la actriz Julia Fox. Pero no. Aunque se dejaron ver juntos a mediados de 2022 en desfiles y fiestas y se empezó a hablar de que se habían casado a principios de 2023, porque él llevaba una alianza, para entonces ya hacía meses que habían pasado por el altar.

Después del revuelo que generó la desnudez de Bianca Censori en los premios Grammy Awards 2025, se volvieron virales todos sus looks subidos de tono FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde entonces, el músico ha mantenido un perfil bastante bajo, apenas dejándose ver de la mano de Censori en cenas en Los Ángeles y viajes por Europa. Nunca han hablado acerca de su relación, y a ella apenas se la conoce, más allá de que es la responsable de arquitectura de Yeezy, la firma de West. A ella se la ha visto con un estilo muy particular en sus paseos juntos. Bien es sabido que West define a menudo los estilos de vestir de sus parejas, como han contado tanto Kardashian con Fox en alguna ocasión, y el de Censori es especialmente peculiar. Dio buena muestra de ello en los premios Grammy, el pasado 2 de febrero, cuando ambos —que parece ser que no estaban invitados a la gala— se pasearon por la alfombra roja. Él iba vestido de negro de pies a cabeza; ella, en cambio, apenas con un minivestido transparente, en una mezcla entre una performance, un acto puramente misógino o una simple llamada de atención, habitual en él.

La pareja se encontró involucrada en varias polémicas en los últimos años debido a comportamientos indebidos Backgrid/The Grosby Group

Los Grammy fueron mediáticos, pero no era la primera vez que ocurría algo así. En agosto de 2023 algunos italianos, molestos con los looks que lucía Censori paseando por Florencia y Roma, llenos de transparencias que simulaban desnudez, llegaron a pedir una multa. En Italia, ir desnudo por la calle puede suponer sanciones de hasta 30.000 euros. Entonces la sangre no llegó al río, pero sí en Venecia, pocos días después. Una compañía local de barcos llamada Venezia Turismo Motoscafi decidió vetar a ambos de por vida después de que usaran sus lanchas para un paseo en el que el ataque de romanticismo llegó a que West fuera visto mostrando sus nalgas, para deleite de los turistas que lo captaron. La empresa condenó la “actividad obscena” de la pareja y afirmó que eran “completamente desconocedores”, porque una tercera persona a bordo de la embarcación obstruyó a propósito la vista del conductor.

Desde que la arquitecta y modelo australiana se casó con el problemático rapero, a escondidas de todo el mundo en diciembre de 2022, cambió de manera significativa su forma de vestir Backgrid/The Grosby Group

En octubre del año pasado, el sitio TMZ ya había hablado de una posible separación, explicando que el rapero pretende pasar la mayor parte de su tiempo en Tokio, Japón. Ahora, la noticia la da el diario británico Daily Mail, citando a fuentes cercanas a West, y afirmando que efectivamente él pasará tiempo en Asia y ella se quedará en la casa en la que hasta ahora vivían, en Beverly Hills. En California viven los cuatro hijos que tuvo con Kim Kardashian, con quien comparte la custodia física y legal de todos ellos, menores de edad: North, de 11 años; Saint, de 8; Chicago, de 7; y Psalm, de 5. Él está obligado a pagarle a la empresaria y estrella de realities 200.000 dólares al mes en concepto de manutención, así como la mitad de los gastos médicos, educativos y de seguridad de los niños.

Además del reciente episodio de la esvástica, West ha sido repudiado por la industria por sus comentarios antisemitas, sus insultos racistas y su mala conducta en redes sociales. Todo ello llegó a costarle la expulsión de marcas como Adidas, con la que tenía una jugosa colaboración, pero que afirmó que sus palabras eran “inaceptables y peligrosas” , y a apartarlo de entregas de premios como los Grammy. Sin embargo, el músico nunca termina de irse. Poco a poco y tras un tiempo de cierto silencio, algunas marcas vuelven a llamarlo y a colaborar con él, pero ahora habrá que ver si logra volver al ruedo, tras su último raid mediático.

María Porcel Por

EL PAIS

Temas Kanye West