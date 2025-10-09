Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política

Luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por presunta vinculación con el empresario narco Fred Machado y el rechazo del juez electoral Alejo Ramos Padilla al pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli quede como primero en la lista, la exmodelo y conductora Karen Reichardt es ahora la número uno en la lista libertaria por la provincia de Buenos Aires.

Hasta que el partido del presidente Javier Milei la convocó para las próximas elecciones del 26 de octubre, Reichardt no tenía demasiado vínculo con la política. Pero en su familia sí hay varios antecedentes. Durante muchos años su papá, Eliseo Vázquez, fue empleado en la Municipalidad de Lanús y llegó a desempeñarse como dirigente gremial y concejal justicialista, gracias a su cercanía con el entonces intendente Manuel Quindimil.

Karen Reichardt Prensa TV Pública

Su papá, además, fue delegado gremial de la fábrica metalúrgica Galileo, de Valentín Alsina. Vázquez fue parte del Frente Renovador en 2013 y en 2021 fue apoderado partidario y firmó la constitución de la alianza Juntos de Mauricio Macri, en representación de su fuerza. En redes sociales, se mostró crítico del kirchnerismo, negacionista de las políticas sanitarias durante la pandemia y abiertamente “provida”.

Karen creció en medio de un fervor militante. Y también se casó con el empresario Gustavo Marcos Balabanian, directivo de River Plate y del Banco Valo, presidido por Juan Nápoli, referente cercano a Milei. Balabanian también tuvo participación en Paraná Seguros y en la cadena de heladerías Persicco, a través del grupo financiero Tutelar que preside, y que en 2021 fue denunciado por los empleados por falta de pagos y aportes.

Karen Reichardt Facebook

En 2024, junto a su socio Estaban Wolf, Balabanian creó Helados Latam. En la actualidad Reichardt está separada y tiene dos hijos de esa pareja: Martina Zoe y Juan Marcos Balabanian​.

¿Quién es esa chica?

Karen Reichardt nació en Banfield el 21 de mayo de 1969. Hija de Celia Esther Bustelo y de Eliseo Vázquez, su verdadero nombre es Karina Celia Vázquez. Pero se lo cambió por uno más glamoroso cuando empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Y fue por pura casualidad.

Karen Reichardt Facebook

Un día, una amiga le pidió que la acompañara a la tribuna de Notidormi, programa de medianoche que conducía Raúl Portal en ATC y era un éxito. Con buen ojo televisivo, Portal la llamó para mostrarla delante de cámaras y ese gesto le cambió la vida. “De golpe me señalaste y me hiciste bajar a mandar un beso a un televidente. Así́ comencé. Fue la primera vez que estaba en la televisión. Me elegiste y ese fue el comienzo de muchos programas juntos", contó alguna vez. Pronto se sumó al staff de Notidormi como La Polaca y más tarde hizo un ciclo de verano que producía Gastón Portal y se llamaba Cola less. Y así tuvo sus quince minutos de fama.

Karen Reichardt y Raúl Portal en Notidormi

Más tarde se sumó a Peor es nada, con Jorge Guinzburg y Horacio Fontova y a Brigada cola, con Guillermo Francella y Emilio Disi. En el 92 dio que hablar en una icónica tapa de la revista Playboy donde posaba junto a María Fernanda Callejón: la rubia y la morocha. En cine participó de Chupame los huesitos, Tachero nocturno y Pasión de multitudes. De perfil bajo, no protagonizó grandes escándalos, aunque hace algunos años denunció mediáticamente a Tristán y dijo que la había acosado en 1995, cuando hicieron juntos Tachero nocturno.

María Fernanda Callejón y Karen Reichardt en la tapa de Playboy, en 1992

A finales de los 90 se alejó del medio para dedicarse a su familia. Y con los años volvió con otro perfil: fue panelista de varios programas deportivos y luego ideó y condujo Fanáticas, el primer programa deportivo conducido íntegramente por mujeres, que se emitió primero en Fox Sports y después pasó a Canal 9. Eran diferentes mujeres que debatían sobre fútbol y cada una representaba a un equipo: Marcela Pacheco a Boca, Débora D’Amato a Independiente, Josefina Pouso a Racing, María Rita Figueira a San Lorenzo y Karen a River, el club de sus amores.

“Qué difícil era hacer entender a los periodistas deportivos de renombre que la mujer empezaba a tener voz en el ambiente del fútbol. Qué distinto hubiera sido con redes”, reflexionó en una entrevista. El ciclo estuvo al aire durante siete años y Karen recibió una nominación al Martín Fierro.

Desde 2015 conduce Amores perros, que se emitió inicialmente en América y luego en la TV Pública, donde todavía puede verse los sábados al mediodía. Allí Reichardt se dedica a documentar casos de adopciones de animales y a dar consejos sobre cuidado animal. A partir de este programa, creó su propia marca de indumentaria para mascotas, que llegó a abrir un local en el barrio de Recoleta.

Karen Reichardt con el presidente Javier Milei Facebook

Cuando Javier Milei fue electo presidente, ella le mostró su apoyo y hasta fue a la Casa Rosada a saludarlo. Y publicó: “Hoy pasé por la Casa Rosada, conocí a nuestro Presidente, cálido, humano, sensato, un ser extraordinario. Gracias Javier Milei por devolvernos la esperanza a los argentinos”.

Al cumplirse un año de su mandato, ella volvió a expresarse en sus redes: “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza y con alguna noticia que favorece al crecimiento de cambio real y de fondo de nuestra amada Argentina. Gracias Presidente por trabajar todos los días, para que vuelvan los que se fueron y se queden los que están. Vamos Argentina por 2025″.

Ahora, luego de que la Justicia Electoral resolvió que ella debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, sus viejos tuits (insultos a Messi) y videos toman más estado público que nunca. “La gente de bien... gente de bien que no vivimos del gobierno, que pagamos los impuestos, que los bancamos a ustedes, vagos planeros; ya que quieren, podríamos hacer como un Muro de Berlín, que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes...que los afanen, los Insaurralde, que miren cómo se van en yate unos y otros se quedan en sus casillas... y del otro lado el capitalismo, el que nos gusta crecer, las grandes empresas...”, comentó en un video que por estos días se volvió viral.