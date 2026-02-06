El tenso cruce entre Esteban Mirol y Karen Reichardt por la industria textil: “Muy maleducado”

Después de su intercambio en vivo con la actriz Marixa Balli por la industria textil y el poder de compra de los argentinos, Esteban Mirol replicó su cruce con Karen Reichard. Durante un móvil con LN+, el periodista ratificó sus declaraciones y aseguró que está “siempre del lado de los consumidores” y no de los comerciantes, mientras que la diputada nacional sostuvo que las deficiencias en el rubro se solucionarían con la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En un principio, la discusión fue pacífica y Mirol ingresó al móvil con una ironía a la que en el estudio reaccionaron con risas: “Sonamos, hay una amiga de Marixa ahí. Decile que me mate, no hay problema”. Acto seguido, relató cómo fue su cruce con Balli y explicó: “Mi intención no fue pelearme. Lo que me calienta es que seamos hipócritas, pero es habitual. Todos los que podemos salir vamos a comprar al exterior. Ahora empezaron a cambiar las cosas gracias a La Salada, que vende todo en negro, y le compra a talleres clandestinos”.

En esta línea, el periodista remarcó su posición e indicó: “Yo al ministro [Luis Caputo, que aseguró que nunca compró ropa en la Argentina] le puedo decir un montón de cosas, como que endeudó al país en 50.000 millones de dólares en la época de Macri, pero que salga y compre afuera no. Yo le diría lo mismo a todos. Ahora viene una nueva opción para los pobres porque el comerciante no se baja los pantalones. También hay muchas aplicaciones”.

Asimismo, Reichardt se metió en la discusión y le marcó a Mirol que su punto es correcto pero también depende de la calidad que se ofrezca: “Yo en su momento tuve Amores perros y me harté porque hay un montón de cosas que tienen que ver con los juicios. Hablé con Marixa antes de todo el despelote y le dije que ahora viene la reforma laboral y es muy importante para esto. Produje y tuve mi marca. Yo me compro ropa afuera, ¿quién no lo hace? Dar trabajo también es muy importante“.

En ese momento, el intercambio comenzó a tener rispideces y el conductor apuntó: “Yo también soy laburante”. En tanto, Reichardt defendió a Balli y destacó que su amiga -que tiene su propio local de ropa- está enojada con que “ahora se pueda importar fácilmente”. “Esto es lo que planteó siempre el Gobierno”, señaló y Mirol la cruzó: “Eso lo lograron los comerciantes. Antes te cobraban cualquier cosa”.

“Por lo que tengo entendido, Marixa va a cambiar de rubro por bazar, entonces va a importar”, continuó Reichardt y el periodista retrucó: “Muchacha, la trampa es esa. Te dicen que hay que defender a la industria nacional pero resulta que los productores se convirtieron en importadores hace mucho tiempo. Están calientes porque les salieron las aplicaciones y la gente se avivó. Un importador argentino -que es terrible- si puede cagar a un comprador lo hace. Lo ve como hormigas negras para pisar”.

Marixa Balli también tuvo un cruce con Esteban Mirol

Allí, la diputada arremetió: “¿Para tanto? Hay algunos y otros. Depende del rubro. No es lo mismo un peluquero de barrio que uno con mucha infraestructura“. Por su parte, Mirol redobló la apuesta: “Cortemos, es un chiste. Vos no tenés análisis de costo, como no lo tiene nadie. Son todos lo mismo. Yo defiendo solamente al consumidor, ni a los comerciantes ni industriales. Otros se encargarán de ellos. Yo a media cuadra tengo una peluquería que cobra 28 lucas el corte de pelo y un venezolano de cinco cuadras cobra 12.000 pesos”.

Al respecto, la exmodelo afirmó que se trata de una cuestión de gastos y que cada consumidor puede elegir dónde comprar. “Nadie te pone un arma en la cabeza. No te cierres”, subrayó y el periodista contestó: “No me diga a dónde tengo que ir. Vos no tenías análisis de costo, seguro cobrabas como hacen todos los empresarios”.

En ese tramo, la discusión tomó un tono más intenso. “¿Me vas a decir a mí? Yo me ocupaba de todo. Estás muy enojón“, dijo Reichardt y Mirol sumó: “¿Enojón? No me dejás hablar”. “Estoy muy enojado porque la gente no tiene poder de compra. Sabemos todo lo que está dibujando el Gobierno con todo el tema de las estadísticas. La gente no tiene inflación pero sí servicios muy caros. Por eso no compran y salen de vacaciones cuatro días”, manifestó.

Cuando el intercambio parecía apaciguar, y mientras Mirol daba un cierre a su postura, Reichardt exclamó que no tenía ganas de discutir, a lo que el periodista respondió: “Yo no quiero perder mi tiempo”. “Eso es muy maleducado”, remató la diputada.