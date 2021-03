“¿No te podía preguntar por Polémica en el Bar?”: el tenso momento de Virginia Gallardo en Intrusos

Un intenso debate en Intrusos sobre la inesperada salida de Rocío Oliva de Polémica en el bar originó un desagradable momento entre Paula Varela y Virginia Gallardo cuando la periodista le hizo una pregunta incómoda a su nueva compañera de programa.

Este martes, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los panelistas analizaron las imágenes de la impensada presencia de Oliva en el ciclo liderado por Mariano Iúdica, luego de que Gustavo Sofovich afirmara que la exnovia de Diego Maradona “se fue sin despedirse” y que “si quiere volver ya fue, no da”.

Momento incómodo en Intrusos: Paula Varela le preguntó a Virginia Gallardo por Polémica en el bar

Un par de horas más tarde de las declaraciones hechas por el productor, Oliva ingresó al piso de Polémica en el bar como si nada hubiera pasado. “Convengamos que la entrada fue incómoda. Ella dijo ‘vi luz y entré’”, acotó Varela luego de que Lussich y Pallares remarcaran que si bien Oliva fue “bien recibida”, nadie se levantó para cederle la silla.

Acto seguido, Varela giró para su costado y le preguntó a Gallardo, quien no aparecía en el plano de la cámara: “¿Vos también te despediste cuando te fuiste o hiciste la ‘Rocío Oliva’?”. Este cuestionamiento generó una situación visiblemente incómoda. “Ah, ¿no te podía preguntar? ¡Ay, perdón! Sigamos”, dijo mientras el panel cambió de tema.

Virginia Gallardo renunció a Polémica en el bar en medio de un escándalo

El silencio de Gallardo, flamante panelista de la nueva era de Intrusos, no fue casual. El 20 de febrero de 2020, la actriz renunció a Polémica en el bar cuando estaba embarazada y aseguró haber sentido una gran falta de respeto en el programa conducido por Iúdica.

Dos meses después, dio a conocer que renunció por situaciones que ya no podía soportar, y sus excompañeros le contestaron que se fue del programa por un tema económico. Al ser consultada por Hay que ver (El Nueve), Gallardo indicó que los bloqueó a todos, los tildó de mentirosos y sostuvo que abusaron de su confianza.

Virginia Gallardo reveló que bloqueó a todos sus compañeros de Polémica en el bar y que los quiere lejos de su vida

“Para mi es un tema terminado. Están todos bloqueados. No quiero hablarles y los quiero lejos de mi vida. Si se me cruzan en la calle, cruzo de vereda”, disparó la modelo en diálogo con José María Listorti y Denise Dumas.

“Yo conté en esa nota que muchos se enteraron cuando me despedí del grupo. Me parece que uno sabe el lugar que ocupa, si yo me quedé cuatro años ahí, hablaría mal de mí si yo me quejara del lugar que me dieron, sabía el lugar que ocupaba y el lugar que gané de manera ardua en estos cuatro años. Lo que pasa es que es más fácil que salga a decir que me voy bárbaro de ahí o que me iba a disfrutar de mi embarazo. Conté mi situación y todo lo que vino después no se la bancaron. No se trata de que soy una loca y que tomé una decisión de un día para el otro”, indicó la exnovia de Ricardo Fort.

