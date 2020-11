Kate Hudson reveló qué es lo que no tolera que hagan sus hijos

Kate Hudson no se guardó nada y habló sobre sus exigencias en la crianza Crédito: Instagram

25 de noviembre de 2020 • 12:25

Kate Hudson se abrió en una nota conla revista People, en donde no solo habló de cómo lleva adelante la educación de sus hijos sino que se definió como una madre estricta y hasta confesó cuáles son las cosas que no tolera. Además contó detalles de su sociedad con WW (Weight Watchers), un programa que vela por la alimentación saludable, del que es embajadora.

"No negocio con mis hijos algunas cosas", dijo la madre de tres (Rani Rose, de 2 años, Bingham Hawn, de 9 y Ryder Russell, de 16). "En lo que soy estricta es en que sigan las reglas que he puesto. Me di cuenta de que cuando fijás las normas del hogar, no sirven las negociaciones, cuando digo `no´ es `no´", sumó.

Además contó que empezó a ser una persona más estructurada desde que se unió a WW."Podés ser una persona muy disciplinada, pero a veces necesitás ese apoyo adicional. No se trata solo de la comida, se trata de cómo vivimos. Es cómo elegimos vivir todos los días, sintonizarnos y tratar de averiguar qué es lo que necesitamos", reveló, quien fue la primera en sorprenderse en cómo enfocó la crianza de sus hijos tras convertirse en madre.

Madre de 3, Kate Hudson se autodefine como una persona estructurada Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Entre las cosas que destacó la actriz de WW se encuentran la rutina y el bienestar."Los padres necesitan establecer límites razonables y trazar algunas líneas para que los niños puedan probarlos. Y eso, creo, es una parte importante de su desarrollo. Hasta dónde pueden llevar algo y cómo uno, como padre, lo maneja es una gran parte del crecimiento", opinó.

En cuanto a en qué se considera estricta, detalló que es "muy, muy estricta con los modales" y confesó que no tolera la mentira" ni las pequeñas ni las grandes. Más allá de las exigencias, Hudson aseguró que, por supuesto, hay una ventana de tolerancia: "Cuando se trata de sentimientos o emociones soy muy abierta. Les doy a mis hijos mucho espacio para cometer errores". Por otro lado, expresó que ella no juzga a otros padres que no comparten sus métodos de crianza.

