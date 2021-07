Kate Winslet reveló cuál fue su mejor vestido en la alfombra roja, aunque también el más incómodo: “Me sentía una escultura bordada”

Corría el año 1997 cuando una horda de espectadores llenaba los cines para ver Titanic, el último gran éxito cinematográfico de las pantallas del siglo XX. La película protagonizada por un jovencísimo Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se convirtió en un furor de forma inmediata: recaudó más de 2200 millones de dólares en todo el mundo (costó nada menos que 200 millones, una cifra exorbitante para el momento). Los actores adquirieron inmediatamente el estatus de ídolos y se convirtieron en la pareja de intérpretes más deseada; incluso se llegó a pensar en más de una oportunidad que existía un romance en la realidad, aunque ellos lo han negado una y otra vez.

Para decepción de sus fans, DiCaprio no logró la nominación al Oscar por su papel de Jack Dawson, premio que tardó años en llegar y que lo consiguió tras su duro trabajo en El Renacido. Pero Kate Winslet sí que la logró por el personaje de Rose DeWitt Bukater, la chica refinada que se enamoraba a bordo, poco antes del naufragio: gracias a Titanic, en 1998, recibió su segunda nominación, esta vez como actriz principal, tras lograr la estatuilla dos años antes en la categoría de reparto por su actuación en Sensatez y Sentimientos.

Para esa ceremonia en la que el film de James Cameron obtuvo nada menos que 11 de los 14 premios a los que estaba nominada, Winslet lució espléndida, aunque perdió su estatuilla a manos de Helen Hunt, por su labor en Mejor... Imposible. La actriz, de entonces 22 años, decidió llevar un vestido de Givenchy diseñado a medida por Alexander McQueen en color verde con toques en dorado en el escote y bordados en la falda. Hace algunos días en una entrevista con la revista People, la intérprete recordó lo que significó para ella llevar un diseño tan imponente. De hecho, reconoció que después de más de dos décadas ese look sigue siendo su favorito de todos los que ha lucido.

Kate Winslet, en la entrega de los premios Oscar de 1998

Winslet aseguró que las alfombras rojas son algo que la ponen nerviosa, y que siguen haciéndolo incluso después de 30 años de experiencia sobre ellas. Y que aquella 70ª edición de los Premios Oscar no fue una excepción. “Me sentía como una escultura bordada”, rememora sobre el traje. “Para ser honesta, el vestido no era del todo cómodo para llevarlo. Ni para sentarse. Pero valía la pena, porque lo había hecho él”, dijo la actriz sobre McQueen, el fallecido diseñador que había debutado en la casa Givenchy -marca con la que estuvo vinculado hasta 2000- apenas unos meses antes, con la colección primavera/verano de 1997.

Además, Winslet contó que normalmente para las alfombras rojas intenta garantizar comodidad, más allá del glamour, aunque reconoce que para una gala como la que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood puede hacer alguna excepción. “Siempre espero poder mantenerme calmada y sentirme cómoda, la verdad, y que no me duelan los pies o no estar con mi período”, explica. Aunque para esa épica noche en la que Titanic se convirtió en una de las películas más premiadas de la historia del cine hizo una pequeña excepción.

El vestido de Winslet, diseñado por Alexander McQueen para Givenchy

En 2018, en una entrevista con el Daily Mail, Winslet ya había explicado que llamar la atención físicamente no está entre sus prioridades. “Cuando entro en una habitación, espero tener conversaciones interesantes con la gente; no me interesa si la gente me mira o no. De hecho, es al revés”, contaba. “ Hay algo que me resulta incómodo en ver a algunas mujeres que se presentan claramente a sí mismas de un modo pensado para que la gente las mire, pero no por las razones correctas ”.

“Si tengo que ir a un evento”, afirmaba, “siempre está bien sentirse arreglada, pero nada que llame demasiado la atención. Como decía mi madre siempre: ‘No me gustan los presumidos, por favor, no vistas ropa para presumir’. Incluso después de todo lo de Titanic, ella seguía diciendo: ‘Por favor, cariño, no te pongas nada que llame demasiado la atención”.

