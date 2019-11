La actriz habló de su especial vínculo con su hija Suri, fruto de su amor con Tom Cruise Crédito: Instagram

5 de noviembre de 2019 • 17:59

Katie Holmes habló del vínculo especial que tiene con su hija Suri, de 13 años, la niña que tuvo junto a Tom Cruise. La actriz contó que su experiencia en el mundo de la maternidad fue un gran descubrimiento, y que disfruta de un excelente momento personal. "Soy feliz de haberla tenido a mis 27 años, siento que crecimos juntas", aseguró.

En una entrevista con la revista Elle UK, Holmes contó que disfruta de hacer planes con su hija y al ver a la distancia el momento en que se convirtió en madre, lo recuerda como una hermosa experiencia. "Es muy lindo que nuestras edades encajen. Siento que cada edad que tuvo mi hija y mi edad de ese momento fueron una buena combinación", expresó.

Holmes tuvo una conflictiva separación de Cruise, envuelta en r umores sobre la influencia de la Cienciología en las decisiones que tomaba el actor. En tanto, el protagonista de Misión Imposible no suele hacer apariciones públicas junto a su hija, y fueron pocos los reencuentros captados por los paparazzi que los tuvieron como protagonistas. Por el contrario, Holmes suele mostrarse con Suri en distintas ocasiones, y ambas tienen en común el gusto por la moda.

Katie Holmes junto a Suri, en una tarde de paseo por Nueva York Crédito: The Grosby Group

Holmes, también habló de la "crisis de los cuarenta", y de cómo le afectó en su caso: "Es interesante estar por cumplir 41 años, porque cuando sos joven pensás: '¡Nunca voy a tener 40!', y un día llega, y te das cuenta de que estás bien, porque seguís haciendo las cosas que siempre quisiste hacer".

Durante los últimos seis años la actriz estuvo en pareja con el comediante Jamie Foxx. Hace algunos meses confirmaron su ruptura, y actualmente está soltera disfrutando de sus nuevos proyectos. En este sentido, comentó: "Dirigí mi primera película, All We Had , hace un par de años y estoy trabajando en mi segunda película, así que estoy ansiosa por continuar". Finalmente, concluyó con un mensaje muy positivo: "Me siento feliz con mi carrera y estoy emocionada por todo lo que voy a realizar".