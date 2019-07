Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 00:03

Para lidiar con la prensa, Katie Holmes se considera, antes que nada, una actriz. No es una celebridad, no es una estrella, no es alguien que busque exponerse: es una artista. Por lo tanto, cada vez que buscan indagar en su vida privada, Katie se resguarda. "Ya no le tengo miedo a nadie, no aplico reglas conmigo misma ni tampoco me tomo en serio, me siento lista para nuevos desafíos y no quiero que un momento de mi vida me defina. No quiero que se me conozca de ese modo. Fui una actriz antes y durante, y lo soy ahora".

No necesitó nombrar a Tom Cruise en esa entrevista que brindó en 2014 a la revista People, pero estaba tácito que estaba aludiendo a ese matrimonio que le trajo un nivel de popularidad en los medios que luego buscaría calmar. Como ella misma lo dejó entrever, Holmes tuvo un perfil bajo antes de ese vínculo, y sus relaciones previas no estuvieron tan expuestas.

Joshua Jackson y Chris Klein: dos noviazgos que se convirtieron en grandes amistades

Joshua Jackson y Katie Holmes en Dawsons Creek - Fuente: YouTube 01:16

Video

Holmes conoció a Joshua Jackson en 1998, cuando Kevin Williamson los convocó para el elenco de una serie juvenil que causaría furor: Dawson's Creek. En el drama, la actriz interpretaba a Joey Potter, una adolescente temeraria que buscaba salir del micromundo de Capeside, el pueblo apócrifo que nucleaba -al menos al comienzo- a la gran cantidad de personajes cuyos dilemas se entrecruzaban. Jackson, por su parte, era Pacey Witter, una suerte de anti-galán que se enamoraba de Joey, a pesar de que ella era "la media naranja" de su mejor amigo, Dawson Leery ( James van Der Beek). La dupla Joey-Pacey fue tan exitosa que Williamson decidió que los personajes terminen juntos, a pesar de que Dawson era el protagonista.

La química entre Holmes y Jackson era palpable, y los actores mantuvieron una relación en los primeros años de filmación del programa que finalizó en 2003. En la actualidad, conservan un gran afecto el uno por el otro, y la actriz siempre tiene palabras elogiosas para Jackson. "Me siento muy afortunada porque es uno de mis mejores amigos ahora; es raro, pero es un vínculo parecido al de Dawson y Joey. Ha estado en el medio por tanto tiempo, me ayudó mucho, lo respeto como amigo y como profesional", expresó. Jackson también compartió lo mucho que valora las charlas con Holmes.

"Es como si te encontraras con un amigo de toda la vida, hablamos por teléfono y nos ponemos al día", revelo el actor, a quien Holmes le contó cómo es ser madre soltera de su hija de 13 años, Suri Cruise. "Fui muy lindo hablar con ella", agregó. En marzo de 2018, los protagonistas de la serie se reunieron para una cándida entrevista con Entertainment Weekly que alegró a sus fans.

Katie se comprometió con el actor Chris Kline en 2003, pero se separó en 2005 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Tres años antes del final de Dawson's Creek, Holmes conoció a su colega Chris Klein, quien era una figura popular gracias al éxito de la comedia de 1999, American Pie. En 2003, los jóvenes actores se comprometían, pero nunca parecían dispuestos a oficializar el vínculo. Tras muchas idas y vueltas, decidieron separarse dos años después, pero también permanecieron amigos. "Chris y yo nos preocupamos mucho por lo que le pasa al otro, y seguimos en contacto", le aseguró Holmes a la revista W.

La separación de Klein, al igual que la de Jackson, no causó revuelo en la prensa, dado que el perfil de los involucrados era bajísimo. Sin embargo, todo cambió en 2005, cuando Holmes hizo público su noviazgo con uno de los actores más famosos del mundo: Tom Cruise.

Tom Cruise y un flechazo que sacudió Hollywood

Una de las primeras imágenes de Cruise y Holmes, cuando le anunciaron al mundo que eran novios, en 2005 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

La historia parecía salida de un cuento de hadas. Cuando era adolescente, Holmes tenía colgado en su habitación un póster del actor de Top Gun, con quien tiene 17 años de diferencia. Años más tarde, la actriz conoció a la mega estrella - quien se había separado de Penélope Cruz- y el flechazo fue instantáneo. De repente, Holmes se encontraba llegando en moto con Cruise a las red carpets, invitada al programa de Oprah Winfrey -donde Tom le declararía su amor saltando en un sofá-, y en las tapas de todas las revistas más leídas. Estaba claro que Cruise quería hablar de la relación continuamente, y Holmes también decidió exponerla.

Tom Cruise presenta a Katie en el programa de Oprah - Fuente: YouTube 04:29

Video

"Me enamoré de inmediato, de manera loca, apasionada. Tenía ciertos planes para mi vida, estaba segura de cómo quería que fuera, hasta que me dije 'Olvidate, es esto lo que importa'. Me dejé llevar", declaraba la actriz por entonces, acerca de la relación que fue bautizada como "TomKat", todo un fenómeno que recién comenzaba.

Siete semanas después de haberse conocido por primera vez, Holmes ya estaba inmersa en los estudios vinculados a la Iglesia de la Cienciología, de la cual Cruise es su principal vocero. En simultáneo, la pareja anunciaba su compromiso y el embarazo de Katie. Todo se movía a la velocidad de la luz. El 18 de abril de 2006 -nada menos que el primer aniversario del encuentro primigenio entre los actores- nacía la pequeña Suri Cruise, y la organización de la boda se ponía en marcha.

La pareja se casó el 18 de noviembre de 2006 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El 18 de noviembre, Cruise y Holmes se casaban en el castillo Odescalchi, en las afueras de Roma, con alrededor de 150 invitados, que incluían, entre otros, a Will Smith, Jennifer Lopez y su entonces marido Marc Anthony, Andrea Bocelli, Brooke Shields, David Beckham y la exintegrante de la Cienciología, Leah Remini, quien hablaría años más tarde de los pormenores de esa boda. Los invitados se hospedaron en habitaciones de un valor de 750 mil dólares, y la novia usó un bellísimo vestido de Giorgio Armani, con cristales de Swarovski.

El divorcio, un extraño contrato y un escape de película

Cruise y Holmes, poco tiempo antes de la ruptura Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

En los años posteriores al fastuoso casamiento, muchos medios aludían a cómo la llama, el carisma de Holmes, parecía haberse desvanecido, y cómo sus proyectos como actriz eran supervisados por su marido. De inmediato surgieron versiones extrañas sobre la cotidianidad del matrimonio, muchas de ellas vinculadas a las reglas impuestas por la Cienciología, que eventualmente iban a pesar sobre Suri. Recordemos que Isabella y Connor, los hijos que Cruise adoptó con su segunda esposa, Nicole Kidman, son miembros de la Iglesia y por años estuvieron alejados de su madre porque ella no adhiere a la misma.

Katie contó en varias ocasiones que Cruise era el actor con quien se había fanatizado en su adolescencia Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El 29 de junio de 2012, con el mismo factor sorpresa con el que se anunció el noviazgo, compromiso, casamiento y nacimiento de Suri, se comunicó que Holmes le pedía el divorcio a Cruise y que se mudaba con su hija a un departamento en Nueva York.

Posteriormente, se indagó en los pasos previos que dio la actriz para tomar esa drástica decisión, y trascendió que había vuelto a contratar al publicista al que había despedido cuando comenzó a salir con Cruise, que se había asesorado con su padre abogado para planear lo que se describió como "un escape" para ella y su hija, y que tenía un celular oculto con el que ultimó los detalles de su separación de Cruise, a quien la noticia habría sorprendido en el rodaje en Islandia de Oblivion: el tiempo del olvido.

Una imagen de Katie embarazada de Suri, foto que no era frecuente porque vivió esa etapa sin hacer muchas apariciones públicas Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Cuando se llegó a un acuerdo y se firmaron los papeles, Katie obtuvo la custodia de Suri y comenzó a mostrarse más distendida en la "ciudad que nunca duerme". Según los rumores, la actriz quería ser fotografiada para protegerse -y por extensión, a su hija- de las represalias de la Cienciología quien, según el escritor Lawrence Wright y exintegrantes de la Iglesia, toman medidas contra quienes se alejan, desde campañas de desprestigio hasta vigilancia y constante hostigamiento.

Katie le pidió el divorcio a Cruise en junio de 2012 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Por otro lado, las cláusulas de los papeles de divorcio fueron expuestas por el portal Radar Online, y de las mismas se desprendían que Katie no podía mencionar a Tom en los medios ni mostrarse en pareja en los cinco años posteriores a la ruptura, así como también que Suri (a pedido de su madre) no iba a estar nunca vinculada con la Cienciología, aunque eso implique quebrar las reglas de la Iglesia. Asimismo, la actriz recibiría 4.8 millones de dólares si cumplía con su parte del trato.

Jamie Foxx: un romance prohibido que debió ser silenciado

Katie en 2006, ya junto a Tom Cruise, compartiendo un evento deportivo con un amigo de la pareja: nada menos que Jamie Foxx Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Jamie Foxx y Cruise formaron una gran dupla en 2004, en la brillante película de Michael Mann, Colateral, y se hicieron amigos. De hecho, cuando Cruise comenzó su noviazgo con Holmes, los tres fueron vistos disfrutando de eventos deportivos. Nada indicaba que ese hombre se iba a convertir en la pareja de Katie años más tarde. Sin dudas, todo lo que se relacionó con Cruise parecía salido de esos relatos extravagantes concebidos por el fundador de la Cienciología, el también escritor de ciencia ficción, Lafayette Ronald Hubbard.

Leah Remini habla de la salida de Katie Holmes de la Cienciología - Fuente: YouTube 02:49

Video

En 2013, la prensa comenzó a informar que Holmes se encontraba en pareja con Foxx, pero no había imágenes que lo comprobaran. De hecho, el propio actor se encargó de desmentirlo. "Los rumores son 100 por ciento falsos; es bastante gracioso, porque nosotros simplemente bailamos en un evento de caridad con mucha gente alrededor", aseguraba por entonces. En 2015, apareció una foto de ambos tomados de las manos, a la que luego se sumó otra captada por una comensal que los vio cenando en Nueva York.

Jamie Foxx se retira ofuscado de una entrevista, al ser consultado por Katie Holmes 00:32

Video

Sin embargo, las imágenes eran borrosas y no había información precisa sobre dónde y cuándo se veían. Eventualmente, el misterio que ambos generaban se empezó a vincular con ese contrato que habría firmado Holmes, en el que se le habría solicitado que ningún hombre se podía acercar a Suri hasta el año 2017. Sin dudas, la actriz no solo no podía violar lo firmado, sino que además tenía que pensar -como lo hizo siempre- en el bienestar de su pequeña, que ya había dejado de tener contacto con su padre.

Una de las primeras fotos de Holmes y Foxx que se volvió viral Fuente: Archivo

En 2018, el panorama cambió cuando Foxx y Holmes comenzaron a mostrarse juntos (aunque el año previo ya habían sido captados por los flashes en varias ocasiones), ya sea en Atlanta cuando él estaba filmando una película, como en la fiesta previa a los Grammy que organizó Clive Davis, donde se miraban enamorados y se abrazaban en la mesa, radiantes, ya sin miedo a estar expuestos. Desde entonces, la pareja se dejó fotografiar y cesaron los operativos para pasar inadvertidos.

Paseos en la playa, besos en yates, jornadas deportivas, caminatas por la ciudad, salidas al cine con la hija del actor...ya todos sabían que estaban juntos y fuertes.

Beso a beso, Foxx y Holmes ya no se ocultaban de los flashes, todo cambió en 2017 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

En mayo de este año, se sacaron la primera foto juntos, posando directamente ante los flashes, en la gala del Met, evento que suele atraer todas las miradas. Por lo tanto, si bien ninguno alude a su relación -o al origen de la misma y su correlación con el divorcio de Holmes-, lo cierto es que lograron lo que muy pocas estrellan pueden: no ser encontrados por la prensa durante años.

Una de las más recientes fotos de la pareja que superó varios obstáculos Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Según fuentes allegadas a la pareja que se comunicaron con la revista People, ambos se hacen huecos en sus agendas para verse el mayor tiempo posible. "Cuando pueden estar juntos, lo hacen. Cuando están ocupados, respetan eso. Son dos personas adultas que disfrutan de la compañía del otro, hace mucho tiempo que esto viene pasando", aseguraron. "Son geniales juntos", expresó también Corrine, hija del actor, en una de esas esporádicas y anómalas declaraciones que la prensa obtiene sobre este romance. "Se hacen muy bien", añadió la joven en el marco de la gala del Met.

Volviendo al perfil bajo

Holmes y Foxx ahora disfrutan con mayor tranquilidad de la vida cotidiana Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Luego de su divorcio de Cruise -sobre quien jamás emite comentario-, Holmes retomó la actuación a medida que recuperaba el entusiasmo, e incursionó en el cine independiente, con films como Miss Meadows, Touched with Fire, e incluso dirigió su primer largometraje, titulado All We Had, sobre un inquebrantable vínculo madre-hija. Como siempre, Suri es el único factor que contempla Katie antes de cada paso que da, y se la ve feliz cada vez que camina con su pequeña por Nueva York. De esta forma, la actriz volvió a ese perfil bajo que le funcionaba en un comienzo.

Suri Cruise, de 13 años, es la prioridad en la vida de su mamá Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

"Con Jamie quieren estar fuera del foco de atención, tienen esa rutina que les hace bien", declararon amigos de la pareja, a la que recientemente se la pudo ver en Nueva Orleans, donde habrían celebrado el cumpleaños número 40 de Holmes. De todas formas, a diferencia de ese vertiginoso vínculo con Tom Cruise, de su relación con Foxx no surgirán detalles ni grandes entrevistas alusivas al noviazgo.

Una amiga de la actriz sintetizó a la perfección el estado actual de Holmes, en diálogo con E! News: "Katie está relajada ahora, porque sabe que puede mostrarse tranquila cuando quiere, dejó de estar preocupada. Lo único que quiere es vivir su vida".