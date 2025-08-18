Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

La actriz Katja Alemann salió al cruce el domingo de Guillermo Francella, protagonista de Homo Argentum, días después del estreno de la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. El largometraje intenta, a través de 16 relatos breves e independientes entre sí, trazar un retrato múltiple sobre la identidad argentina.

Al comienzo de su extenso en la red social Facebook, Alemann apuntó de lleno contra Francella: “Se hizo famoso interpretando el estereotipo de clasemediero argento, el imbatible chanta, al que también otros actores supieron encarnar, [Carlos] Carlín, [Luis] Brandoni y hasta [Ricardo] Darín. Y le ha costado romper ese molde”.

“Siempre le proponen el mismo tenor de personajes, salvo contadas excepciones. Es un comediante efectivo, te da gracia. Pero es y ha sido siempre un empleado del establishment audiovisual, sin muchas luces más que para eso. No es un artista, no tiene visiones. Además trabaja con gente muy despreciativa y soberbia”, disparó Alemann.

Sobre Homo Argentum en particular, dijo: “Las críticas que le hacen al sistema/sociedad son banales y cortas, bastante snobs. Han tenido algunos aciertos cinematográficos, pero una vez que le entendés el chiste, son todas iguales, tienen el mismo tono. No me parecen interesantes. Parten de supuestos estigmatizantes y prejuiciosos. Cambio Climático, wokismo, etc.”. Y sentenció: “Están en línea con el gobierno actual [de Javier Milei]”.

Consideró más adelante que los éxitos cinematográficos que logró Francella lo “acostumbraron a que menosprecie el trabajo de otros”. Y, en ese sentido, opinó con dureza: “Creo que Guillermo Francella tiene cierto resentimiento por no haber logrado en su carrera el prestigio que te da el arte. O sos empleado, como en este caso, y ganás fortunas, o hacés lo que se te canta, cuando tenés la formación y capacidad. Ahí la retribución es trabajosa”.

Y completó: “Entiendo que en su mente chiquita de ser empleado, no entre la dimensión del arte con todos sus infinitos matices y colores. Se debe sentir tan afuera de ese mundo de búsquedas y contradicciones... Se limitó el remanido cliché del chanta argento, que parece ser el único personaje que le asegura el éxito“.

La publicación de Alemann cosechó tanto elogios como críticas, motivo por el cual la actriz volvió a hacer un descargo en redes sociales, que le dedicó a los “trolls”: “Estamos en época de elecciones, así que están cebados. Es mi opinión, es mi muro y bloqueo a los ignorantes maleducados, vulgares y ofensivos que abundan”.

“Llama la atención la falta de comprensión de texto. Es cierto que discurro sobre los temas. Pero hay mucha gente que no me sigue, una frase con muchas comas ya se les complica sujeto y predicado, se agarran de algo que creen haber entendido. Nada que ver. El mar de ideas en el que nadamos está muy contaminado”, lamentó.

Y sentenció: “No sé si me hace sentido seguir escribiendo en estas condiciones. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Pero a qué costo? Es francamente horrible leer algunas cosas. Una policía ética de redes tampoco hace sentido, ya lo intentaron. Y sabrá el que se da por aludido. Estoy reconsiderando mi trabajo en redes".

