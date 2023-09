escuchar

En medio de las denuncias de violación, agresión sexual y maltrato emocional contra Russell Brand, por parte de cuatro mujeres, las declaraciones que Katy Perry dio en el pasado sobre su exmarido cobran un significado diferente y vuelven a salir a la luz.

En una entrevista de 2013 con Vogue, la cantante de “Firework” habló de su “controlador” exmarido y su matrimonio “realmente doloroso”. Perry, de 38 años, dijo al medio que estaba “enamorada” de Brand, de 48, cuando se casó con él en la India el 23 de octubre de 2010. Sin embargo, la pareja se divorció solo 14 meses más tarde, después de que ella recibiera un mensaje de texto de él diciéndole que quería terminar la relación en la víspera de Año Nuevo en 2011.

La cantante admitió que al comienzo se culpó a sí misma de la ruptura hasta que “descubrió la verdad” sobre el humorista. “ Al principio, cuando lo conocí, quería un igual, y creo que muchas veces los hombres fuertes quieren una igual, pero luego consiguen ese igual y dicen: ‘No puedo con la igualdad’. No le gustaba que yo mandara en la gira y eso fue realmente hiriente y fue muy controlador, lo que terminó siendo molesto ”, dijo Perry en su momento.

“ Me sentí muy responsable de que terminara, pero luego descubrí la auténtica verdad, que no puedo revelar necesariamente porque la guardo bajo llave en mi caja fuerte para un día lluvioso. Lo dejé ir y me dije: ‘Esto no es por mi culpa; está más allá de mí’. Así que ya lo superé ”, añadió.

Perry y Brand en su mejor momento Reuters

Perry aún no ha revelado a qué “verdad” aludía en esa entrevista, pero muchos fans especulan ahora, en medio de las nuevas acusaciones, que se refería al oscuro pasado de Brand. Hasta el momento, la cantante no hizo ninguna declaración al respecto.

La estrella pop y el comediante británico se conocieron en 2008 en el rodaje de la película protagonizada por Brand y Jonah Hill, Misión Rockstar. Un año más tarde ya estaban viviendo juntos y fantaseando con la idea de casarse, plan que concretaron en 2010.

En el revelador documental de la cantante, Part of Me, Perry se mostró llorando por el quiebre de su matrimonio, que se vio afectado, entre otras cosas, por las diferentes agendas de ambos y por cómo Katy no estaba lista para ser madre y se sentía presionada para serlo. “ A él no le gustaba que yo fuera la jefa en algunas cosas ”, declaró tiempo después. El actor, por su parte, quiso poner paños fríos a una situación que no supo cómo manejar. “Estaba muy, muy enamorado de ella, pero era complejo vernos, no funcionó por razones prácticas y no me gustaría añadir nada más para no lastimarla, es una mujer sensible que siempre me va a importar”, expresó.

Las acusaciones contra Brand

En los últimos días, se conoció que Brand fue acusado por cuatro mujeres de violación, maltrato emocional y agresiones sexuales, según un informe conjunto de The Sunday Times, The Times y Channel 4 dado a conocer este sábado. Los testimonios dan cuenta de que los hechos tuvieron lugar entre 2006 y 2013.

El actor y humorista británico Russell Brand

Las cuatro presuntas víctimas, que prefirieron mantener el anonimato, describieron situaciones de maltrato y abuso. Una de ellas, según informa The Times, asegura que el actor la violó cuando él tenía 31 años y ella, 16. Además, indica que mantuvieron una relación de tres meses, “emocionalmente abusiva y controladora”.

Otra de las mujeres acusa a Brand de haberla agredido sexualmente mientras trabajaban juntos en la ciudad de Los Ángeles y afirma que el actor la amenazó con emprender acciones legales contra ella si contaba lo ocurrido. Según señala The Times, solo cuatro mujeres se animaron a describir las situaciones que atravesaron junto con el actor, pero los periodistas que llevaron a cabo la investigación llevan años entrevistando “a cientos de fuentes que conocieron o trabajaron con Brand”, y algunas de ellas también lo acusan de “abuso físico y emocional, acoso sexual e intimidación”.

LA NACION