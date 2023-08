escuchar

Nuevos documentos legales presentados en el juicio de divorcio entre Kevin Costner y su expareja, Christine Baumgartner, son la prueba de que la batalla judicial entre el actor y la madre de sus hijos se intensifica en medio de estrategias y cruces.

Los abogados de la estrella de Yellowstone acusaron a la empresaria y a su equipo legal de “jugar sucio” en el proceso, tal y como figura en la documentación presentada frente al Tribunal Superior de California la semana pasada, a la que tuvieron acceso medios estadounidenses como la revista People.

Los representantes legales del intérprete de 68 años han pedido al tribunal que obligue a Baumgartner a responder una serie de preguntas que le han hecho sobre el acuerdo prematrimonial firmado por la pareja antes de casarse. Los letrados sostienen que la mujer de 49 años evita dar explicaciones en relación a si entendió o no el acuerdo antes de firmarlo, mientras ambas partes se preparan para el juicio que tendrá lugar en noviembre con el fin de determinar su validez. Acorde a lo establecido por los términos prenupciales, la expareja del actor recibió un pago de 1.500.000 dólares, que corre el riesgo de perder si finalmente lo impugna.

Baumgartner disfrutó de unas vacaciones semanas atrás en Hawái en compañía de los hijos de la expareja Backgrid/The Grosby Group

“A cuatro meses de iniciado esto este proceso de divorcio y a tres del comienzo del juicio sobre la validez del acuerdo, Christine se niega a dar a conocer todas sus afirmaciones con respecto a la validez de este documento”, afirmó un abogado de Costner por escrito. Y agregó: “ Las objeciones que ha reunido en un esfuerzo por no revelar sus argumentos son frívolas. Ella dice que no entiende palabras como ‘negociación’, por lo que señala que no puede responder al procedimiento ”, agrega el documento.

Por otro lado, los abogados de la estrella de Hollywood apuntan que “ella afirma que no sabe qué significan frases legales comunes como ‘efecto legal’ o ‘entendido’, por lo que dice que no puede responder a los requerimientos. Además, se niega a admitir o negar que entendió el acuerdo, el cual se le explicó”, remarcan.

En una declaración paralela presentada en la corte el mismo día, los abogados de Costner calificaron las tácticas de Christine como “una astucia del peor tipo”. Y agregaron: “‘Entendido’ no es una palabra técnica y no es motivo de objeción que una solicitud sea ambigua, a menos que sea tan ambigua que la parte que responde no pueda formular de buena fe una respuesta inteligente”, indicaron.

El actor y su exesposa estuvieron casados durante 18 años Getty Images

Kevin Costner reclama, por otro lado, una compensación de 14 mil dólares por honorarios en relación al tiempo invertido por su equipo legal para intentar obtener respuestas de su exmujer. “Kevin nunca debería haber tenido que gastar dinero para presentar esta demanda”, afirma la orden.

El equipo legal del ganador del Oscar acusa a la empresaria de emplear tácticas dilatorias para perjudicar a su expareja. “El juicio está programado para comenzar el 27 de noviembre. Por lo tanto, el límite para exponer sus argumentos culmina el 27 de octubre. La negativa de Christine a dar a conocer su postura y las respuestas evasivas y dilatorias de las que es responsable han interferido injustificadamente con el derecho de Kevin a realizar un descubrimiento relevante para la validez del juicio ”, señalan los letrados. Además, si efectivamente la mujer impugna el acuerdo prenupcial, deberá devolver los 1,5 millones de dólares que le dio Costner tras la separación y pagar los honorarios de los abogados del actor.

Los conflictos entre el actor y la exmodelo comenzaron tras su separación, luego de que ella solicitara el divorcio el pasado 1 de mayo y se negara a abandonar la propiedad en donde vivía la familia, que, según el contrato prenupcial, ella debía dejar en caso de poner punto y final al vínculo entre ambos.

“Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le expliqué que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias de propiedad seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio. Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí y estuvo de acuerdo con esta disposición”, dijo el actor en una de las declaraciones que brindó a la Justicia. Finalmente, después de una larga pelea, unos días antes de que se cumpliera el plazo dictaminado para que la mujer abandonara la propiedad, se supo que Baumgartner se mudó de la mansión, ubicada en Santa Barbara, California.

