Kevin Spacey dijo que no se atrevió a declararse gay hasta los 58 años porque su padre era “un supremacista blanco y neonazi”

Las palabras y alegatos del actor Kevin Spacey durante el juicio por las acusaciones de abuso sexual en su contra comienzan a salir a la luz. Además de declararse inocente por los delitos que se le imputan, el actor es noticia por algunas supuestas revelaciones que está exponiendo sobre su vida íntima .

Años atrás, el actor y cantante estadounidense Anthony Rapp afirmó que Spacey abusó de él cuando era menor de edad. A ello se sumaron otros testimonios que apuntaban comportamientos similares por parte del actor hacia otras presuntas víctimas, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, donde residió durante algunos años.

Este lunes, en el marco del juicio civil que se lleva adelante en su contra en Nueva York, el actor prestó declaración y dijo ante un tribunal que “jamás hay que declararse culpable de algo que no hiciste”, afirmando ser inocente de los cargos de abuso.

Spacey saliendo de la corte de Nueva York, donde se lo juzga por un delito de abuso sexual Yuki IWAMURA - FR171758 AP

Además, quien fuera estrella de la exitosa serie House of Cards se refirió a asuntos personales de su vida que generaron impacto. La ex estrella de Hollywood, a quien la industria ha dado desde entonces la espalda, aseguró que nunca pudo declararse públicamente gay debido a las opiniones racistas, homofóbicas y antisemitas de su padre , según informó la revista Variety.

“Mi padre era un supremacista blanco y neonazi”, declaró Spacey sobre su progenitor, Thomas Fowler. “Nunca he hablado de estas cosas públicamente. Crecí en una dinámica familiar muy complicada” , expuso.

La admisión se produjo en el estrado de los testigos en la ciudad de Nueva York, donde Spacey se enfrenta a Rapp en una demanda civil por 40 millones de dólares. El denunciante afirma que el intérprete abusó sexualmente de él en 1986, cuando Rapp tenía 14 años. En su propio testimonio, también lo acusó de ser un “fraude” por no reconocerse abiertamente gay.

“Llamar a alguien un fraude es decir que alguien está viviendo una mentira”, dijo Spacey. “No estaba viviendo una mentira. Solo me resistía a hablar de mi vida personal” .

Spacey reveló asimismo que su familia se mudaba mucho porque su padre estaba frecuentemente desempleado, y dijo que sentía temor cuando era niño al verse “obligado a escuchar” las palabras racistas e intolerantes de su padre, lo que le impedía traer amigos a la casa.

En cuanto a las acusaciones de Rapp, al momento de hacerse pública la denuncia años atrás, y como una confusa forma de estrategia, Spacey compartió un comunicado en el que, entre otras cosas, anunciaba públicamente su homosexualidad. Más adelante, en el mismo texto, el actor se disculpaba por el episodio del que se lo acusaba, ocurrido durante una fiesta en Manhattan, en 1986. Por entonces, él tenía 26 años y Rapp, apenas 14. “Siento mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado de escuchar su historia. Honestamente, no recuerdo el encuentro, han pasado casi 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que fue un inapropiado comportamiento estando borracho y siento que haya tenido durante todos estos años esos sentimientos que describe“, escribió.

A pesar de ello, el protagonista de House of Cards sorprendió este lunes con sus declaraciones frente a la corte. Según los testigos que se encontraban en el lugar, Spacey lloró en el estrado, y expresó: “ Fui persuadido de pedir perdón, pero aprendí una lección: jamás hay que disculparse por algo que no hiciste. Me arrepiento de todo ese comunicado ”.

En la corte, Spacey afirmó conocer a Rapp, pero negó las acusaciones de abuso, y explicó que fue su publicista quien lo convenció de compartir ese comunicado, con el objetivo de “evitar una crisis que iba camino a empeorar”. En la noche en la que sucedió el presunto episodio, Spacey reveló que tuvo un coqueteo con otro hombre llamado John Barrowman, y al respecto declaró: “Estaba muy impresionado con Barrowman. Él era muy apuesto y encantador. Anthony Rapp parecía un chico. John Barrowman parecía un hombre”.

