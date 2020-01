Kristen Bell reveló cuál fue su peor pelea con su marido, Dax Shepard

La actriz lleva más de 10 años de amor con el actor, y contó cuál fue la peor pelea que tuvieron y cómo la superaron Crédito: Instagram

Kristen Bell lleva más de diez años de amor con el actor Dax Shepard: se casaron en 2013 después de cuatro años de novios, y tuvieron dos hijas. Son una de las parejas doradas de Hollywood, admirados por su forma de mantener vivo el romance. Sin embargo, la actriz abrió su corazón y reveló en una entrevista que hace pocas semanas tuvo una de las peores peleas con su esposo.

Bell estuvo invitada al podcast Life Is Short with Justin Long y allí confesó qué sucede puertas adentro de su casa: "Recientemente tuvimos una discusión tremenda. Era sobre las cosas de la casa, porque yo me sentía desbordada y necesitaba más ayuda. Sentía que no me alcanzaba el tiempo entre los niños y la casa. Pero algo tan cotidiano como eso terminó en una pelea horrible, mucho más profunda".

Luego, la actriz comentó cuál fue la antesala del conflicto: "Le dejé una nota antes de irme a trabajar que decía: Hola querido padre de dos hijos: ¿Te importaría retirar las dos toallas en la secadora y doblarlas?". Según contó la actriz, esas palabras fueron el inicio de una ola de reclamos que la esperaban al llegar a su casa: "Él había hecho lo que le pedí, pero se notaba que estaba enojado, así que le pregunté qué le pasaba".

La actriz expresó que la sorprendió cuando su esposo le dijo: "Cuando me dejás notas así me siento muy controlado", y a pesar de que el "pase de factura" no le gustó para nada, Bell asegura que se tomó un momento para respirar profundo y escuchar los motivos por los cuales Shepard se sentía de esa forma.

"Lo siguiente fueron muchos reclamos, que al final nadie hacía nada por nadie, que éramos dos egoístas en nuestro mundo. Hubo muchas palabras duras. Agarré mi almohada y pisoteé el pasillo, como una niña de 4 años", dijo con humor, intentando desdramatizar lo ocurrido. Y agregó: "De pronto no nos estábamos peleando por la nota que le escribí, sino por un muchas cosas que todavía no resolvemos como pareja. Finalmente dormí en el sillón, y no nos hablamos por tres días".

La curiosa disculpa de Dax Shepard

El matrimonio encontró una manera muy curiosa de resolver la pelea: "Esos días nos comunicamos exclusivamente sólo por cuestiones de nuestros hijos -Lincoln, de 6 años, y Delta, de 5-, y lo llamé para mostrarle que estaba con los niños en un café para perros, donde habíamos conocido a un perrito rescatado llamado Frank". Al día siguiente, Shepard le dio una gran sorpresa a toda la familia: adoptó al perro. "Mi esposo es alérgico a los perros, pero no se pudo resistir a la mirada de esa belleza que hoy forma parte de nuestra familia".

Sobre el final, aseguró: "Lo que quiero decir con todo esto es que no somos ese producto idealizado que muchos creen que somos. Tenemos días malos, incluso días terribles". A su vez confesó que hacen terapia de pareja desde hace muchos años, y que a pesar de los cortocircuitos que pueda haber entre ellos, cuando realmente reflexiona sobre las "fallas" de su esposo, tiene una gran cantidad de momentos buenos en la mente, que equilibran la balanza y hacen que lo elija como su compañero de vida.

Finalmente, confesó que Shepard es un verdadero romántico: "Una vez nuestras agendas estaban muy apretadas y no nos íbamos a ver por un mes. Él iba a grabar una serie y yo una película en Alaska. Dax se las ingenió para mover algunas fechas y arregló todo para sentarse al lado mío en el avión. Cuando lo vi sentado a mi lado no lo podía creer". Así resumió Bell la historia de amor con su marido, con todos sus vaivenes incluidos, y dijo que siente que es imposible no sentirse perdidamente enamorada de él, aún después de 12 años juntos.