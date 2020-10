Kristen Stewart habló de las presiones que sintió sobre su sexualidad

La actriz habló sobre su sexualidad y aseguró que se sintió acosada

Kristen Stewart se convirtió en un nombre propio siendo muy joven y de la mano de una exitosa saga: Crepúsculo. La joven se enamoró del protagonista de la historia, Robert Pattinson, y su amor pasó de la ficción a la realidad. Juntos conformaban la pareja del momento. En ese contexto, la actriz se encontró cara a cara con la fama y con eso de convertirse en el centro de atención. Lo que, años más tarde cuando se animó a explorar su sexualidad, le jugó una mala pasada.

En una nota con la revista InStyle en la cual habló de uno de sus últimos personajes -el de Abby, en Happiest Season, donde interpreta a una chica que planea pedirle matrimonio a su novia cuando descubre que su pareja aún no le ha contado a su familia que están juntas-, la actriz vuelve a referirse a las presiones que sintió cuando se abrió al mundo y se mostró con otra mujer."Se trata de cosas muy conmovedoras para mí. La película es muy divertida y linda y me encantó la pareja. Ambas son personas con las que realmente me sentí identificada de diferentes maneras porque he estado en ambos lados de esa dinámica en la que alguien está teniendo dificultades para reconocer quién es y la otra persona se acepta más a sí misma. Yo personalmente pude abordar esos aspectos más complejos de mí misma un poco más tarde. Nunca sentí una inmensa vergüenza, pero tampoco me siento muy lejos de esa historia, así que debo tenerla latente", expresó.

Y agregó: "No quiero exacerbar mi propio dolor porque sé que otros dolores fueron mucho más grandes, Vivir en este mundo y ser una persona queer, son cosas que lastiman constantemente".

Además la actriz contó más en profundidad cómo fueron sus primeras salidas con mujeres. "Siento que esas fueron cosas que lastimaron a personas con las que estaba. No porque me sintiera avergonzada de ser abiertamente gay sino porque no me sentía cómoda siendo observada por todo el mundo. Lo sentí como un robo. Ese período lo viví de forma cautelosa. Incluso en mis relaciones previas, que fueron heterosexuales, hicimos todo lo que pudimos para no ser fotografiados haciendo cosas que considerábamos nuestras. Creo que se sumó una presión extra al representar un grupo de personas, al representar a la comunidad queer, fue algo que en ese momento no entendí. Solo ahora puedo entenderlo. Retrospectivamente, puedo decirte que esta fue mi experiencia, pero volviendo a eso que decía en ese momento: `Estoy bien, mis padres están bien con esto. Todo está bien´. Es todo una mentira, fue duro, raro. Así es para todos".

Según contó Stewart fueron tiempos duros para todo su entorno, la exposición afectó a toda su familia y a la gente que la rodeaba. Al ser consultada sobre si se sentía que era una voz de la comunidad, la actriz contestó: "Lo sentía así cuando era más joven, cuando me acosaban y querían etiquetarme. No tuve reticencia a mostrar quién era. Salía y todos los días era fotografiada mientras me mostraba cariñosa con mi novia, pero no quería hablar sobre el tema. Solo sentía una presión enorme, pero no por ser parte de la comunidad [LGBTQ+]. Las personas miraban esas fotos y leían los artículos, pensaba: `Bueno, es necesario que me muestren´. Yo era una niña y me sentí personalmente ofendida. Ahora lo disfruto. Me encanta la idea de que cualquier cosa que haga pueda contagiar a alguien que está luchando".

Además Kristen contó cómo se está preparando para interpretar a la princesa Diana en su biopic. "No arrancamos a rodar aún. Su acento me intimida porque la gente conoce su voz y es tan distinguida y particular. Estoy trabajando en ello y tengo mi coach vocal. Estoy leyendo dos biografías de ella. Es una de las historias más tristes que han existido. No solo quiero interpretar a Diana quiero implicarme. Hace tiempo que no me emocionaba tanto un papel".

