Highland Theatre:Así es el cine histórico que Kristen Stewart rescató en Los Ángeles y que podría volver a funcionar

La trayectoria de Kristen Stewart suma una nueva faceta y es la de proteger la industria cinematográfica tradicional. La actriz adquirió un antiguo cine histórico en Los Ángeles para devolverle todo su esplendor. A través de este proyecto de restauración, pretende revitalizar la exhibición en salas, y priorizar el valor social y artístico de estos espacios frente a la digitalización del consumo actual.

Highland Theatre, el cine histórico que Kristen Stewart rescató en Los Ángeles

El Highland Theatre se encuentra en el 5604 de la calle N. Figueroa, en el barrio de Highland Park de Los Ángeles, y abrió sus puertas en 1925 con la proyección de Lady of the Night. El edificio es un diseño del arquitecto Lewis Arthur Smith, al que se reconoce por teatros elegantes y sofisticados, consigno Secret Los Angeles.

El histórico Highland Theatre se encuentra en el 5604 de la calle N. Figueroa, en el barrio de Highland Park de Los Ángeles (Instagram/@highlandpark90042)

A lo largo del siglo XX, este recinto albergó desde espectáculos de vodevil hasta cine para adultos. Un giro decisivo ocurrió en 1975, cuando la administración de la familia Akarakian diversificó su oferta con cine comercial, funciones infantiles y programación en español.

El espacio se dividió en tres salas y obtuvo el reconocimiento como Monumento Histórico-Cultural en 1991. Sin embargo, tras varios cambios de gestión y el duro golpe de la crisis sanitaria global, el cine tuvo que cerrar en febrero de 2024.

La estructura original del teatro incluyen un entrepiso y escenario que permanecen parcialmente intactos, pero la restauración del espacio requerirá de un gran esfuerzo. Kristen Stewart marca el inicio de una nueva era, y promete devolverle su papel como pilar comunitario para las futuras generaciones, señaló Architectural Digest.

Cómo será la renovación de Kristen Stewart para este espacio

Stewart confirmó que compró el Highland Theatre porque era algo que “siempre tuvo en mente” hacer. “No me di cuenta de que buscaba un cine hasta que vi este lugar. Fue como si se oyera un disparo y la carrera empezó. Corrí hacia él con todas mis fuerzas. Me fascinan los teatros viejos y deteriorados. Siempre quiero descubrir qué misterios esconden”, señaló Architectural Digest.

La actriz compró el espacio para restaurarlo y ponerlo nuevamente en funcionamiento (Instagram/@kristenstewartsu)

El objetivo de la actriz con esta incorporación a su patrimonio es recuperar el glamour del lugar y ofrecer una nueva experiencia de cine social, para devolverle su papel como pilar comunitario para las futuras generaciones.

“Este proyecto busca crear una nueva escuela y reestructurar nuestros procesos. Queremos que sea un asunto familiar, algo para la comunidad. No es solo para cinéfilos pretenciosos de Hollywood. Lo veo como un antídoto contra toda la basura corporativa”, explicó la actriz de Crepúsculo.

La actriz sostiene que el edificio alberga numerosos detalles arquitectónicos de gran belleza que requieren una restauración meticulosa. Según Stewart, su visión consiste en revitalizar el espacio, pero siempre con respeto a su legado histórico.

La idea integrar propuestas innovadoras que beneficien tanto al vecindario como a la industria del cine en general.

Figuras que han destacado por la compra de teatros o cines

Kristen Stewart entra a formar parte de un movimiento de protección cultural que lidera la élite de la industria.

Kristen Stewart no es la primera estrella en rescatar un cine o teatro histórico, Steven Spielberg y Bradley Cooper se unieron para salvar el Village Theater (Instagram/@alisonmartino)

Quentin Tarantino tomó las riendas del New Beverly Cinema y el Vista Theater. Steven Spielberg y Bradley Cooper se unieron para rescatar el Village Theater y evitar que su valor histórico se perdiera frente a proyectos de remodelación urbana, consignó The Independent.

Con esta compra, Stewart asegura que, frente a la amenaza de la modernización agresiva, el cine histórico mantenga su lugar como corazón de la experiencia colectiva.