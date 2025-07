La actriz Denise Richards denunció a su exmarido, Aaron Phypers, por abuso físico: “Temí por mi vida”

Denise Richards denunció a su exmarido, Aaron Phypers, por abuso físico. Según consta en el expediente judicial, la expareja protagonizó una fuerte pelea a principio de este mes, antes de separarse definitivamente, pero según la actriz, a lo largo de la relación sufrió un verdadero calvario.

En la declaración judicial de la protagonista de Criaturas Salvajes, el 4 de julio, Phypers se “enfureció” después de que ella le dijera que él y su familia tenían que mudarse de su hogar conyugal.

Denise Richards estuvo casada con el actor canadiense por más de seis años @deniserichards

“Durante casi dos horas, Aaron se acercó repetidamente a cinco centímetros de mi cara y me gritó insultos degradantes, incluso me llamó ‘p... de mierda’ y me gritó: ‘nadie te quiere’”, alegó la actriz.

“Me agarró el brazo izquierdo con fuerza y agresividad. Le dije repetidamente que se alejara de mí y que me iba a hacer daño”, agregó, según los documentos que fueron dados a conocer por Page Six.

Richards indicó que el comportamiento “furioso” de Phypers continuó durante dos horas. Al día siguiente, el 5 de julio, el actor canadiense regresó a su casa y, según la denuncia, nuevamente “se acercó a centímetros” de su cara y comenzó a gritarle insultos.

Lejos de tranquilizarse, la situación se habría vuelto aún más virulenta. “Me golpeó violentamente la visera del sombrero con el dorso de la mano, provocando que este saliera volando de mi cabeza. Eso me asustó, me aterrorizó y temí por mi vida”, añadió la actriz, antes de señalar que supuestamente también la amenazó con “desaparecer” si llamaba a la policía.

En los documentos, Richards asegura, además, que su ex abusó de ella durante los seis años de su matrimonio, pero aseguró que dudó en divorciarse de él porque a menudo amenazaba con asesinarla o con suicidarse. Además, denunció que Phypers posee ocho armas de fuego no registradas.

“Durante nuestra relación, Aaron frecuentemente me estrangulaba violentamente, me apretaba la cabeza violentamente con ambas manos, me apretaba fuertemente los brazos, me abofeteaba violentamente en la cara y la cabeza, golpeaba agresivamente mi cabeza contra el toallero del baño, amenazaba con matarme, me sujetaba con su rodilla en mi espalda hasta el punto en que tenía que suplicarle que se bajara de mí para que no me matara y pirateara mi computadora portátil y mi teléfono y descargara todos mis mensajes de texto”, denuncia la actriz, en uno de los párrafos más fuertes de su presentación judicial.

Tanto Richards como Phypers solían compartir fotografías románticas en sus redes sociales @deniserichards

Además, la intérprete, de 54 años, afirmó que Phypers, de 52,le lastimó el ojo durante uno de sus ataques ocurrido en 2022. Según su testimonio, en ese momento estaban en su lugar de trabajo en Malibú, California, cuando él “se puso paranoico” de que las plantas que compró “contenían dispositivos para escuchar” sus conversaciones. “Me dijo que era una maldita perra, mientras me golpeaba el ojo con la palma de su mano”, denunció la actriz.

Durante otro incidente, Phypers supuestamente se puso violento después de que Richards sugiriera que no la acompañara en un viaje de trabajo. “Aaron me agarró por detrás de la cabeza, por el pelo, me tiró al suelo y gritó: ‘No vas a cancelar mi vuelo, voy a ir porque no confío en vos’”, afirma en los documentos.

La actriz también incluyó como prueba imágenes impactantes en las que se ve su rostro lleno de moretones y solicitó a la justicia una orden de restricción que le fue concedida.

Phypers, por su parte, negó las acusaciones en una entrevista publicada en Us Weekly. “Nada de eso es cierto. Es un invento”, afirmó, y aseguró que cuenta con “evidencia real” para poder comprobar su inocencia.

El actor canadiense fue quien presentó ante la justicia la solicitud de divorcio. En su escrito, establece que la fecha en la que se separaron definitivamente fue 4 de julio y citó “diferencias irreconciliables”. Además, solicitó al tribunal que le concediera manutención conyugal.