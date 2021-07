¿Quiénes son las nuevas apuestas de América?

Como había adelantado LA NACION, tras la salida de Fabián Doman de la conducción de Intratables y retiro momentáneo del periodismo del programa -y sorpresivo cambio de rumbo de su carrera- ya que reveló que se convertirá en director de Relaciones Institucionales de la empresa eléctrica Edenor, Alejandro Fantino será su sucesor en las noches de América, que recién el viernes por la noche tuvo el ofrecimiento formal por parte de la gerencia artística.

Este lunes, ya con la semana empezada y con “un día menos”, ya que el próximo viernes 9 de julio es feriado nacional, tanto la gerencia artística y de programación del canal, como las producciones de Fantino a la tarde -Jotax– e Intratables trabajan contra reloj para llegar con los cambios y novedades para el próximo lunes 12 de julio, y 19 respectivamente.

En lo que respecta a Intratables – lunes a viernes de 22 a 23.30 -, la conducción permanece temporalmente en manos de Paulo Vilouta, hasta la llegada de Fantino, Además, trascendió que su arribo será acompañado por una renovación de la escenografía y panel. Más allá que esos cambios puedan hacerse post debut del animador al frente del mismo.

Recordemos que de esta manera Fantino volverá a conducir un ciclo político tras su salida del aquel entonces exitoso Animales Sueltos a finales de 2019.

ESPN Fútbol Show, el otro programa conducido por Fantino, pero en la cadena deportiva ESPN 2 & ESPN PLAY, pasará la medianoche; desde el próximo lunes 12, siempre junto a Cecilia Chechu Bonelli, Pichu Straneo, Tronco Figliuolo y Agustín Belachur.

La tarde de América

Según pudo saber LA NACIÓN, entre hoy o mañana, Fantino hará el anuncio oficial del pase de programa, y dejará Fantino a la tarde para “descansar su imagen”, y quedará en manos de Eduardo Battaglia y de Facundo Pastor – actualmente en cuarentena por regresar de un viaje al exterior-.

Sin mediar cambios el 12 de julio, una vez que ya Fantino a la tarde deje de estar al aire, habrá un nuevo magazine diario de 16 a 18 con la conducción con Karina Mazzocco, quien conoce el horario, formato y canal ya que tuvo en más de una oportunidad reemplazando a Fantino, cuando el periodista se ausento por temas de salud, trabajo y vacaciones. Hasta el momento el programa de Mazzocco no tienen nombre final ni integrantes, pero si e sabe que será producido por Jotax, y todas sus integrantes serán mujeres. Cabe recordar que la también actriz, condujo en América, formatos de este estilo como Mañaneras e Incorrectas.

La salida de Fabián Doman de Intratables

“Vuelvo a mi otro amor que es la comunicación corporativa. Empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time. Me costó mucho tomar la decisión porque no es que cambio de empresa, cambio de profesión, de vida”, comenzó Doman, ante la atenta mirada de sus compañeros, el último miércoles.

“Estoy dejando un hijo. Amo este programa, los quiero a todos. Gracias por cómo me trataron”, agregó. El periodista, que también abandonará este jueves #Doman910, el magazine informativo que conduce en Radio La Red AM 910 de 15 a 18, continuó: “Este programa tiene la mejor producción que puede tener un programa de televisión”.

Doman se incorporó a Intratables en mayo de 2019, luego de que Santiago del Moro dejara la conducción. “Levanten cualquier programa, este no, porque pocas veces canales de televisión logran crear programas clásicos como Intrusos, como Intratables y programas donde cualquiera viene y debate. Un espacio como este no se puede perder bajo ningún concepto. La ida de Santiago y la mía demuestra que el programa es más importante que su conductor”, dijo. “Este programa sigue, ya tenemos nueve años de vida”.

Además, recordó cómo llegó al ciclo hace dos años: “Una tarde me llamó José Nuñez. Yo estaba en eltrece [conducía Nosotros a la mañana] y me preguntó si me podía proponer para conducir Intratables. A los nueve minutos me llamó Liliana Parodi. La única condición que me puso es que tenía que ser rápido el sí y el no”. Obviamente, la respuesta fue afirmativa y de esa forma empezó a escribir esta etapa en su vida profesional que hoy llega a su fin.

América se rearma

Tras el abrupto final de TV Nostra con Jorge Rial, a finales de mayo, América sigue intentando rearmar su prime time. Por estos días y por todo julio, la idea es continuar con Polémica en el bar, con Mariano Iúdica, de 19 a 20.30; el late night show de la productora Jotax Los Mammones, con Jey Mammon, de 20.30 a 22; Intratables de 22 a 23.30 y los Especiales de Intrusos, con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, desde las 23.30.

A la vez, se habla de una serie de especiales de humor en Polémica en el bar (no tan enfocado en la actualidad como la versión de la tarde), con Sergio Gonal, Chiqui Abecasis y otros cómicos que saldrán de un casting que ya está en marcha. Mientras se espera que se apruebe el presupuesto por parte del canal de Palermo, avanza el programa de entretenimientos que conducirá Pamela David en las tardes/noches, con producción de Kuarzo. Otros cambios llegarían en agosto, con el potencial arribo de Leo Montero con un ciclo diario nocturno. De concretarse, algún programa dejará de estar o deberá cambiar de horario.

Con reemplazo confirmado en la TV, se busca para la radio

Además de conducir Intratables, desde el año pasado Doman era parte de radio La Red AM 910. En 2020 condujo #Doman 910 de 6 a 9, y este 2021, tras el pase de Jonatán Viale de La Red a Rivadavia, se hizo cargo del horario de 15 a 18.

En su lugar, hasta nuevo aviso, quedará Marcelo Palacios, pero en los próximos días se oficializará quién puede llegar a conducir ese segmento denominado primera tarde. Según pudo saber LA NACION, podría dividirse en dos ciclos de dos horas, de 14 a 16 y de 16 a 18.