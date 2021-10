La armera de Rust, en el foco de una polémica con Nicolas Cage

Meses antes de la trágica muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película Rust que perdió la vida luego de que Alec Baldwin le disparara de forma accidental durante la grabación del largometraje, la armera Hannah Gutierrez-Reed habría tenido una discusión con Nicolas Cage, luego de una escena que implicaba la utilización de armas.

Desde que se conoció la noticia de la tragedia ocurrida en el set de Rust, las versiones no paran de crecer y las voces en torno a ella tampoco. Mientras algunos señalan las malas condiciones laborales que había en la producción e incluso hablan de que en otras escenas con armas temieron por su vida, surgió una información que vuelve a poner a la armera Hannah Gutierrez-Reed en el centro de la escena.

Según el sitio The Wrap, durante el rodaje del film The Old Way, Gutierrez-Reed, de 24 años, comenzó a probar las armas que se iban a utilizar en algunas escenas sin advertirle al equipo que estaba a su alrededor que iban a sonar disparos. Lo que generó que su protagonista, Nicolas Cage, se enojara por su imprudencia, sobre todo cuando ocurrió una segunda vez. “Avisá. ¡Acabás de reventar mis malditos tímpanos!”, le habría gritado a la joven antes de abandonar el set.

Hannah Gutierrez-Reed, de 24 años, es la jefa de armas de la película y estaba atravesando una de sus primeras experiencias realizando ese trabajo instagram

Tras este incidente, la estrella le habría dicho al asistente de dirección que por favor le pidiera a la joven armera que se retirara del set, ya que no estaba haciendo su trabajo correctamente. Según reporta el sitio, no fue solo Cage quien se quejó de la imprudencia de Gutierrez, sino que otros miembros del equipo también notaron que no se manejaba con los cuidados que requería su labor.

Frente a estas versiones, salió a hablar uno de los productores de The Old Way, que negó estas acusaciones y aseguró que lo que se estaba contando sobre los episodios con Gutierrez-Reed eran desproporcionados y que ella estaba trabajando bajo el mando de un jefe de utilería, quien consideró que su accionar durante el rodaje fue bueno.

Nicolas Cage en The Old Way

Continúa la investigación

Por otro lado, continúa la investigación por la muerte de Hutchins, tanto el asistente de dirección David Halls como Gutierrez-Reed, encargada de todas las armas usadas en la película, figuran entre las personas que están bajo la mira de las autoridades. Halls, responsable de la seguridad durante la filmación, fue quien le entregó a Baldwin el arma que terminó matando a Hutchins y quién le aseguró que estaba descargada. Según las autoridades, el arma que mató a Hutchins e hirió a Souza es una Colt 45, el revólver que más se identifica con las historias del Lejano Oeste estadounidense.

En su declaración ante la policía, Halls dijo que cuando Gutierrez-Reed le mostró el arma antes de la tragedia, solo recordaba haber visto que tenía tres proyectiles. El asistente reconoció el error de no haber verificado la situación y dijo que no recordaba si la armera hizo girar el tambor de la pistola antes de entregársela. El electricista en jefe de la película, Serge Svetnoy, responsabilizó directamente a Halls y Gutiérrez-Reed por la muerte de Hutchins.

La llamada al 911, tras el accidente en la película de Alec Baldwin

Se esperan grandes consecuencias legales a raíz de esta tragedia, según anticiparon los expertos en el tema. En este sentido, habrían juicios civiles y potencialmente cargos penales. Además de Halls y Guitierrez-Reed, también serían responsables cinco productores, cuatro productores ejecutivos y un gerente de producción, entre los que se encontraría Baldwin.