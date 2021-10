Tragedia en el set: aseguran que el asistente de dirección de Rust fue despedido de un rodaje en 2019 por un accidente con armas

Pasaron 5 días del trágico hecho en el que la directora de fotografía de Rust, Halyna Hutchins, perdió la vida a raíz de un disparo de un arma que no debería haber estado cargada, durante el ensayo de una escena. En medio de las investigaciones, medios estadounidenses accedieron a información de la oficina del sheriff de Santa Fe en la que se da cuenta de los minutos previos y posteriores a que el actor Alec Baldwin disparara accidentalmente la pistola que, por motivos que aún se investigan, no solo estaba cargada sino que contenía una munición real, algo que por las regulaciones en los sets está prohibido.

Al momento, los principales señalados son la jefa de armas de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 años y el asistente de dirección Dave Halls, quien dijo justo antes del incidente, al momento de darle la pistola a Baldwin, que esta “estaba fría”, lo que quiere decir en la jerga que estaba descargada. Ambos fueron apartados por la producción del film, cuyo rodaje se encuentra completamente detenido hasta que se esclarezcan los trágicos hechos ocurridos el pasado jueves.

La reacción del actor tras la tragedia

Según descubrieron en la investigación, a raíz del testimonio de Joel Souza, el director del film que sufrió una herida en el hombro producto de la misma bala que impactó en Halyna, Baldwin se encontraba sentado en un banco, que simulaba ser de iglesia, ensayando una escena en la que tenía que apuntar con el arma a la “lente de la cámara”, cuando el arma se disparó de repente. Antes del tiroteo, decía la declaración jurada del director, Halls había tomado el revólver de un carro fuera del edificio que había sido preparado por Gutiérrez-Reed -en el que se apoyaban tres armas- y declaró que era una “pistola fría”. Halls, un veterano de la industria que trabajó en películas como Fargo y The Matrix Reloaded, ha sido objeto de quejas sobre seguridad en producciones anteriores: el lunes, una compañía de producción, Rocket Soul Studios, dijo en un comunicado que el asistente de dirección había sido despedido en 2019 del set de una película, Freedom’s Path, después de que un arma se disparara inesperadamente, causando una lesión menor en un miembro del equipo técnico .

En la declaración jurada, obtenida por People y presentada el viernes a la corte de Nuevo México, un detective detalló lo que Souza y el camarógrafo Reid Russell dijeron: el equipo de cámara original de la película había renunciado por problemas con la seguridad y por cuestiones salariales. Ese hecho retrasó el cronograma de rodaje, ya que la producción tuvo que encontrar un nuevo equipo para reemplazarlo. Souza, además, contó que la filmación de la escena dentro de la iglesia ese día fue interrumpida por una pausa para el almuerzo; ni él ni Russell sabían si el revólver había sido inspeccionado antes de que el equipo regresara al set .

El director de la película, quien estaba parado detrás de Hutchins al momento del disparo, reveló que escuchó algo que “sonó como un látigo y luego un fuerte estallido”. Acto seguido, Halyna comenzó a quejarse de un dolor en el estómago, a caminar tropezando hacia atrás, momento en que la asistieron y la apoyaron en el suelo. Joel explicó que estaba sangrando por el hombro y que podía ver sangre en su compañera. Al respecto, Russell le dijo a un detective que recordaba a Hutchins diciendo que “no podía sentir sus piernas”.

Revelan que antes de la muerte de Halyna Hutchins hubo protestas y denuncias por fallas de seguridad en el rodaje de Rust instagram.com/francesfisher

Russell también compartió con la policía que Baldwin “había tenido mucho cuidado” con las armas de fuego en el set, recordando que el actor “se había asegurado de que fuera seguro y que no había un niño cerca de él cuando disparaban un arma de fuego” durante una escena anterior .

Baldwin habló por primera vez sobre el incidente el viernes por la mañana. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza con respecto al trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para descubrir cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él ya su familia”, expresó. “Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”, concluyó. El esposo de Hutchins, Matthew, también se sinceró sobre la muerte de su esposa y le dijo a Insider: “No creo que haya palabras para comunicar la situación”.

La oficina del alguacil y la oficina del fiscal de distrito de Santa Fe planean realizar una conferencia de prensa el miércoles para discutir la investigación.

El crudo relato de un amigo

Serge Svetnoy, quien se desempeñó como electricista en el set de la película de Alec Baldwin, escribió en una emotiva publicación de Facebook que estaba de pie junto a Halyna, de 42 años, cuando ocurrió el hecho. En un extenso relato titulado “Mi visión de la tragedia de Rust”, Svetnoy escribió que está “muy agradecido con todos” los que se han acercado a él con sus “palabras de apoyo y condolencias”.

Halyna Hutchins

“Estaba de pie, hombro con hombro con Halyna durante este disparo fatal que le quitó la vida e hirió al director Joel Souza. La sostuve en mis brazos mientras se estaba muriendo. Tenía las manos manchadas de sangre“, reveló. Y sumó: “Quiero dar mi opinión sobre por qué ha sucedido esto. Creo que tengo derecho a hacerlo. Es culpa de la negligencia y la falta de profesionalismo. La negligencia de la persona que se suponía que debía revisar el arma en el sitio y no lo hizo; la persona que tuvo que anunciar que el arma cargada estaba en el sitio no lo hizo; la persona que debería haber revisado este arma antes de traerla no lo hizo. ¡Y la muerte es el resultado!”.