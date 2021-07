La China Suárez compartió la primera foto con Félix, el hijo de Sofía Sarkany

María Eugenia “La China” Suárez recordó nuevamente a su gran amiga, Sofía Sarkany, quien murió hace tres meses a los 31 años, tras luchar contra un cáncer de útero que padecía desde 2018.

Hace unos meses, Suárez viajó a Miami para la ceremonia de despedida de Sofía, y estuvo presente en el íntimo momento en el que arrojaron sus cenizas al mar. “Hola amiga, tu magia está cerca y protege el lugar. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir”, escribió Suárez en sus redes sobre ese instante tan especial. Asimismo, en ese viaje pudo conocer a Félix, hijo de Sarkany, a quien la joven dio luz una semana antes de su fallecimiento.

Finalmente, hace unas horas, la actriz compartió por primera vez una imagen junto al pequeño, en el que se la puede ver sosteniéndolo en sus brazos con una sonrisa en su rostro y solo tres palabras: “Ya te extraño”.

La China junto a Félix, el hijo de su gran amiga, Sofía Sarkany Instagram

Suárez recuerda a la hija del reconocido diseñador de zapatos de modo permanente, como cuando compartió con sus seguidores una pintura que la joven le hizo, donde ella fue la figura retratada. “La mejor artista, mi ratón @sofisarkany; te amo y extraño”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a la imagen de la pintura.

Por otro lado, cuando Sofía falleció, decidió despedirla con un video en el que se la veía feliz, bailando. “Sofía, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, manifestaba la China.

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”, concluía su emotivo texto.

