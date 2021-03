Los conmovedores mensajes de Susana Giménez y la China Suárez tras la muerte de Sofía Sarkany

La muerte de Sofía Sarkany conmocionó a mucha gente, en especial a todos aquellos del mundo del espectáculo y la moda que habían tenido la posibilidad de conocer a la diseñadora. Entre los cientos de mensajes que se publicaron en redes sociales, el conmovedor mensaje de Susana Giménez para Ricky y su familia no pasó inadvertido.

“Querido Ricky, no encuentro las palabras para calmar tanto dolor. Sofía era tan linda y tan alegre que uno se pregunta ¿por qué? Y no hay respuestas. Abrazo con todas mis fuerzas a toda la familia Sarkany”, escribió la conductora en su cuenta de Twitter.

Susana no fue la única famosa que quiso dejarle sus condolencias al diseñador, su mujer y el resto de sus hijas. Catherine Fulop, el gerente de producción de Artear, Coco Fernández, María del Cerro, Sabrina Garciarena, Tini Stoessel y muchos más se volcaron a las redes para homenajearla.

Probablemente uno de los posteos más emotivos fue el de la China Suárez, una de las mejores amigas de Sofía, quien le dedicó una conmovedora carta. “Sofía, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado”, comenzaba diciendo el texto.

“Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”, concluyó.

Sofía murió a los 31 años en Miami, una semana después del nacimiento de su primer hijo, Félix. La diseñadora padecía cáncer de útero, que le habían diagnosticado en 2018, y había subrogado un vientre junto a su marido para concretar el sueño de agrandar la familia.

