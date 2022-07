La China Suárez impactó con su look y lanzó una contundente frase: “Algún día lo voy a contar”

El jueves por la noche, en un bar de Palermo, María Eugenia “China” Suárez, presentó ante familiares y amigos su primer single solista, “Lo que dicen de mí”. La canción no solo alude a la exposición mediática que debió enfrentar luego de que estallara el denominado “Wandagate” sino también a las críticas que recibió en los últimos años y a las que decidió hacerles frente a través de su flamante tema.

"Lo que dicen de mi", la nueva canción de la China Suárez

Para su esperado debut, la China eligió un look que dejó sin aliento a sus seguidores de Instagram, que vieron el paso a paso de su estilismo. Si bien la artista llegó al bar con un traje, acompañada de su novio, Rusherking, luego se lo sacó y despertó elogios por su look más despojado, con la elección del negro como color insignia de su era como cantante. Recordemos que para el video de “El juego del amor”, el tema que cantó a dúo con Santi Celli, Suárez y equipo también habían elegido el blanco y negro, y lo mismo sucedió para su nuevo clip.

Por otro lado, en su posteo de Instagram, además de mostrar la ropa elegida para tan importante ocasión, posó con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio y arrojó una frase con la sinceridad que la caracteriza: “En general nos enseñan que una madre debe sostener a sus hijxs, algún día les contaré que ellxs fueron quienes me sostuvieron a mí”, escribió la China en sus redes.

“Lo que dicen de mí” se estrenó el jueves a las 21 a través de Star +. Antes de que aparecieran las primeras imágenes del videoclip, Suárez dio detalles sobre cómo decidió componer la canción: “La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día porque no sé que estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste, de ahí nace”.

El especial, que se emitió a través de la plataforma de streaming, tuvo una duración de siete minutos. Durante la primera mitad, la China se sinceró frente a la cámara y reveló cómo fue su proceso creativo. “En otro momento ni siquiera hubiese hablado de esto, lo tenía muy tapado y oculto. No quería ni siquiera iluminar el problema. Pero lo acepté y sé que es parte de mi vida y que está ahí”.

Asimismo, reconoció que es “muy vulnerable”, aunque se piense que las cosas no le afectan por su “personalidad avasallante”. A su vez, remarcó que si bien compuso el tema en un momento en el que no era “tan feliz”, estima que a futuro vendrán otros más alegres.

La China Suárez publicó un adelanto de su primer videoclip: "Lo que dicen de mí"

Hace unos días, la actriz compartió el primer adelanto del videoclip. Allí se la veía parada arriba del escenario de una sala llena de periodistas para dar una conferencia de prensa. “Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía / a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. / Me llama mi familia, leyeron las noticias, / no saben más que decir, / atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas. / A veces quiero escapar para olvidarme de todo. / Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. / Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo”, se la escuchaba cantar a Suárez, en relación a cuánto le dolió lo que para ella fue un ensañamiento de la prensa.

El inesperado comentario de Calamaro sobre el tema de la China

La China Suárez fue acusada de plagiar a Andrés Calamaro y él respondió en Twitter (Foto: Universal Music / Instagram @sangrejaponesa)

Luego de que en Twitter acusaran a Suárez de plagiar el tema “Flaca” de Andrés Calamaro, el propio artista se explayó desde su cuenta no verificada de Twitter para marcar las diferencias.“‘Flaca’ no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado, con vientos y sintetizadores, con guitarra wah wah, Coral Sitar, rítmica...Es un instrumental con voces grabadas”. En la misma línea agregó: “La primera melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, pero al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk…”.

Desde su cuenta no verificada de Twitter, Andrés Calamaro se refirió a las diferencias entre "Flaca" y "Lo que dicen de mi" (Foto: Twitter @Galimbe64457296)

“La gracia de ‘Flaca’ es que la letra no importa, es una ilustración. La letra la tienes los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda (...) parece ‘pensada’ para escucharse en países donde no se entiende el castellano… Más que una letra es una serie de sílabas. Lo que importa es que suena sin inquietar… Lo opuesto a otras canciones”, expresó sobre su clásico.