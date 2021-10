La China Suárez y Benjamín Vicuña: el romance que empezó con El hilo rojo y terminó en escándalo con Terapia alternativa

Wanda Nara sacudió el avispero el sábado cuando, a través de sus redes sociales, hizo pública la crisis que atravesaba su pareja . Luego anunció su separación del futbolista Mauro Icardi. La bomba mediática estalló y dejó sus réplicas en el camino. De acuerdo al programa Los ángeles de la mañana de eltrece, la “China” Suárez tuvo un coqueteo virtual con Icardi que desencadenó en la partida de Nara de París a Milán y en la contemplación de un pedido de divorcio del jugador. Suárez, quien en agosto de este año se separó del actor chileno Benjamín Vicuña, se convirtió en una de las protagonistas de este resonante estallido mediático, por el cual su pasado romántico se trajo a colación en reiteradas ocasiones, y con fuerte repercusión en las redes sociales.

Mientras Nara e Icardi siguen en el centro del escándalo, alimentado por los posteos en las redes de ambos, la China también se convirtió en parte de esta conversación y en uno de los centros de las miradas. De alguna manera la carrera de la actriz en los últimos años fue reflejo de algunas cuestiones que le pasaban en la vida real o por lo menos eso pareció. Acá hacemos un repaso por los trabajos en los que colaboraron la actriz y Vicuña y en qué situación se encontraba la relación entre ambos en el momento de filmarlos y estrenarlos.

*El hilo rojo (2016)

Benjamín Vicuña y la China Suárez, muy cariñosos durante el estreno de El hilo rojo Gerardo Viercovich

El amor entre Suárez y Vicuña surgió con otro escándalo mediático. Los actores se conocieron en 2015 filmando el largometraje El hilo rojo de Daniela Goggi -con quien la China ya había trabajado en Abzurdah-, el drama centrado en la pareja de Abril y Manuel, dos amantes que, como la leyenda del hilo indica, tienen un vínculo que puede enredarse, tensarse o desgastarse, pero nunca romperse. El rodaje marchaba sobre ruedas en 2015 hasta que en diciembre de ese mismo año la modelo Pampita Ardohain le confirmaba por mensaje privado de Twitter al periodista Lío Pecoraro haber encontrado a Vicuña -pareja y padre de sus hijos- en el motorhome con Suárez en una situación íntima. “Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta y vi lo peor que podía ver una mujer”, expresó Pampita en ese entonces.

Benjamín y la China, en una escena del film El hilo rojo, película que desató el romance entre ellos Twitter

Lo que siguió fue un verdadero torbellino mediático, con declaraciones cruzadas entre las tres partes. Mientras Vicuña aseguraba que ya estaba separado de Ardohain, ella desmentía esa versión con fotos de ambos en la casa en la que vivían. Por su lado, en diálogo con Intrusos, la China contaba que había sido agredida por la modelo y que ella solo estaba comiendo una palta tapada con su manta de Nepal, frase que aún sigue siendo citada. El tiempo pasó, Vicuña se separó de Ardohain, comenzó su relación con Suárez en 2016, y fueron padres de dos hijos: Magnolia y Amancio. En medio de su romance, decidieron seguir trabajando juntos en ficciones.

*Los padecientes (2017)

Suárez y Vicuña en la premiere de Los padecientes Gerardo Viercovich

Una vez superado el escándalo del motorhome, Vicuña y Suárez apostaron por seguir trabajando juntos. Por entonces, la actriz hablaba de su relación con el chileno con mucho entusiasmo, asegurando que había encontrado en Benjamín a la persona que finalmente le había dado la estabilidad sentimental que estaba buscando en su vida. Los novios abordaron un nuevo desafío: la película Los padecientes. Basada en la novela de Gabriel Rolón, el thriller se centra en Pablo Rouviot (Vicuña), un reconocido psicoanalista que recibe el pedido de ayuda de Paula Vanussi (Suárez), quien quiere demostrar que su hermano Javier (Nicolás Francella) es inocente del delito de que se lo acusa: el asesinato de su padre. A diferencia de El hilo rojo, la pareja no compartió en el film secuencias de tinte romántico, dado que estaban buscando colaborar juntos en proyectos bien diversos. “Estoy muy contenta. Amo la película. Trabajar con mi pareja, en nuestro caso, es buenísimo. Después de rodar, seguimos trabajando juntos y es inevitable, porque somos dos personas que amamos lo que hacemos”, le contaba Suárez a LA NACION en pleno rodaje en 2016.

La China Suárez junto a Vicuña y su hija Magnolia LA NACION

Lejos de cualquier rumor, el director Nicolás Tuozzo le aclaraba a este medio que la elección de la dupla fue anterior al rodaje de El hilo rojo, y que ambos actores ya habían recibido la propuesta por parte de los guionistas antes de conocerse su romance. El film se estrenó el 27 de abril de 2017 y el 7 de febrero de 2018 la China se convertía en madre de Magnolia, la primera hija fruto de su relación con Vicuña, y su segunda niña. Suárez tuvo previamente una hija con el actor Nicolás Cabré llamada Rufina.

*Argentina, tierra de amor y venganza (2019)

Vicuña en la piel de Torcuato secuestra al personaje de la China, Raquel, para vengarse de Aldo, rol interpretado por Gonzalo Heredia Instagram

En marzo de 2019 se estrenaba por la pantalla de eltrece la ficción de Polka, Argentina, tierra de amor y venganza, que contaba con un enorme elenco . Suárez y Vicuña -quienes habían compartido la segunda temporada de la serie Sitiados el año previo- no dudaron en sumarse juntos a esta producción, y en esta oportunidad lo hicieron con personajes que tuvieron poca interacción en los 205 episodios de la novela. La China interpretaba a Raquel Liberman, más conocida como “la polaca”, quien era secuestrada para trabajar en un burdel, mientras que Vicuña se metía en la piel de Torcuato Ferreyra, un inescrupuloso empresario, el villano de la historia, quien se obsesionaba con Lucía, rol interpretado por Delfina Chaves.

Argentina, tierra de amor y venganza: Raquel y Aldo se entregan a la pasión - Fuente: eltrece

ATAV se estrenó con gran éxito, pero al acercarse su final también llegaba otro desenlace, al menos momentáneo. Tras varios rumores de crisis, el 26 de noviembre de 2019 Suárez le confirmaba al periodista Ángel De Brito su separación de Vicuña. Desde los Estados Unidos donde estaba de vacaciones junto a sus hijas Rufina y Magnolia, la China habló vía telefónica sobre la ruptura, aunque dejando una puerta abierta. “Estamos separados en este momento. No es algo definitivo. Nos tenemos mucho amor. Tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada hermosa. Hay mucho amor y no sabemos qué pasará el día de mañana”, le manifestaba la actriz a Los ángeles de la mañana.

La China Suárez rompió el silencio sobre su relacion con Vicuña - Fuente: el trece tv

A pesar de la tranquilidad que se desprendía de las palabras de la China, tanto ella como Vicuña no tardaron en ser vinculados con otras personas. Al actor, quien estaba en Chile grabando una nueva serie, se lo relacionó con su colega española Elena Rivera, con quien compartía trabajo: “Sé que se hablaron muchas cosas y eso es lo que pasa cuando uno no habla, pero es parte de esta profesión”, decía la China al respecto. En cuanto a ella, por entonces surgían versiones que la vinculaban con su compañero de ATAV, Gonzalo Heredia, su pareja en la ficción, rumor que resurgió en las últimas horas. A pesar de la tormenta, esa crisis que vivieron Suárez y Vicuña fue superada al poco tiempo. En diciembre de 2019 se mostraron juntos y muy cerca en un hotel, preludio a la reconciliación, y en mayo de 2020 la actriz confirmaba que estaba esperando su segundo hijo con el actor chileno, a quien llamaron Amancio.

*Terapia alternativa (2021)

Benjamín Vicuña y la China Suárez en Terapia alternativa

Fiel a su estilo de seguir colaborando creativamente, la pareja volvió al ruedo. En este caso, con la ficción de Star+ Terapia alternativa, dirigida por Ana Katz y Jazmín Stuart. El rodaje se llevó a cabo en 2020, cuando se flexibilizaron los protocolos Covid para el sector audiovisual, y con la China llevando a su pequeño Amancio al set. Nuevamente nada parecía indicar que otra bomba mediática estaba por estallar de manera inminente y mucho menos que el propio Vicuña iba a ser el encargado de arrojarla. En agosto, el actor esbozó un comunicado escueto, pero que no dejaba margen para las dudas: él y la China se separaban: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, concluyó en el texto que subió a sus redes sociales.

Peterson, Vicuña y la "China" Suárez sobre el estreno de "Terapia alternativa"

Días antes de este anuncio, los actores habían hablado con LA NACION sobre la serie en la que interpretaban a Malena y Elías, dos amantes que acudían a una terapeuta (Carla Peterson) para separarse y cortar ese nuevo hilo rojo que no les permitía alejarse el uno del otro. En diálogo con este medio, Suárez confesaba que estaba con necesidad de volver a terapia. “Yo por supuesto que creo en la terapia, he hecho en algún momento, tengo que retomar. De hecho, esta serie me recuerda que tengo que retomar (risas). Es un tema porque tenés que probar y ahora con la pandemia todo es virtual y hay que ver con quién te sentís cómoda. Voy a mandar un par de mensajitos para ver quién está disponible ahora”, expresaba la actriz. Vicuña, en cambio, eludió la pregunta de si estaba yendo al psicólogo y habló sobre la ficción y el rodaje en pandemia. “Todos los que estábamos ahí éramos como huérfanos, como personas que de alguna manera nos necesitábamos profundamente y eso es lo que hace esta vocación, este oficio”, expresó, y añadió que se sintió reflejado en ciertos puntos de la historia. “Es una serie inteligente que indaga mucho, que se pregunta sobre la valentía. Yo creo que al final uno se transforma en su propia circunstancia, en las decisiones que toma. A través de la risa, de sus planos... Esta es una ficción que va a generar que el público viva esa reflexión, creo que es un lobo disfrazado de cordero”, apuntaba el actor.

La última foto de Benjamín Vicuña y la China Suárez junto a Carla Peterson en medio de la filmación de Terapia Alternativa