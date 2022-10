La cita secreta en la que Cameron Díaz le dio una trompada a Matthew Perry: “Inmediatamente, ella se emborrachó”.

escuchar

Matthew Perry está contando su propia historia a cuentagotas. El actor está por presentar su libro autobiográfico Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (”Amigos, amantes y esa gran terrible cosa”) y por eso durante las dos últimas semanas se paseó por casi todos los programas de televisión estadounidenses para dosificar anécdotas y vivencias y tentar así a potenciales lectores.

Primero, contó que estuvo al borde de la muerte. Luego, reveló cuál de sus excompañeros de Friends lo acompañó en su lucha contra las adicciones. Tampoco pudo evitar referirse a su comentado romance con Julia Roberts y confesó el motivo de su mala relación con Keanu Reeves. Este miércoles fue por más y dio a conocer un hecho que hasta el momento había mantenido en secreto.

Todo ocurrió en 2007. Cameron Díaz estaba recién separada de Justin Timberlake y tuvieron una cita, rodeados de amigos en común. Sin embargo, apenas se sentaron a cenar, el actor se dio cuenta de que algo no andaba bien.

“Inmediatamente, se emborrachó”, reveló el actor y rememoró que en ese mismo instante sintió que ella ya no reparaba en su presencia. “Ya no se mostraba interesada en mí en absoluto” , explicó.

A esa altura, la cita parecía irremontable. Y culminó de la peor manera. Una vez que terminaron de cenar, todos se pusieron a jugar al Pictionary, algo que podría haber ayudado a descomprimir la situación. “En ese momento, le dije algo ingenioso”, recordó Perry. Y continuó: “Pero ella, con un movimiento brusco, me pegó ‘accidentalmente’ una trompada en la cara” . Por supuesto, en ese momento, el actor se dio por vencido.

Su romance con Julia Roberts

Todo comenzó en el set cuando Roberts entró para hacer una participación especial en la exitosa serie Friends. Ella se ponía en la piel de Susie Moss, la compañera de clase con la que se reencuentra Chandler Bing, el personaje de Perry. De hecho, se dijo que Roberts solo puso como condición para estar: que su personaje tuviera una historia con Bing, motivo por el cual fue el propio actor quien la llamó en persona para hacerle la propuesta.

Según cuentan, los actores se conocieron poco antes de rodar y coqueteaban mucho por fax. “Tres o cuatro veces al día me sentaba junto a mi máquina de fax. Estaba tan emocionado que algunas noches me encontraba en alguna fiesta coqueteando con una mujer atractiva y acortaba la conversación para poder correr a casa y ver si había llegado un nuevo fax. Nueve de cada diez veces, uno llegaba”, reveló Perry en referencia a los tres meses que tardó en convencer a la estrella.

“Le envié tres docenas de rosas rojas y la tarjeta decía: ‘Lo más emocionante de que hagas el programa es que finalmente tengo una excusa para enviarte flores’”, contó Matthew en una entrevista con The Times London. Julia no solo accedió a hacer el programa, sino que también le envió de regalo montones de bagels, según detalló el actor.

Desde el día uno Perry quedó flasheado por el encanto y la belleza de la actriz y comenzaron a salir. Fueron juntos a Nuevo México y hasta hubo presentación familiar. “ La dejé entrar, tanto figurativa como literalmente, y comenzó una relación. Ya éramos pareja cuando empezamos a filmar el episodio del Super Bowl de Friends ”, reveló el actor en The Times of London.

Y si bien parecía que todo marchaba sobre ruedas, al cabo de unos meses la relación terminó. ¿Los motivos? Fue Perry quién decidió romper el noviazgo debido a sus inseguridades y su infierno con las drogas y el alcohol. “ Dos meses después, estaba soltero. Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Había estado constantemente seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? No fui suficiente; nunca podría ser suficiente. Estaba roto, doblado, no digno de ser amado ”, confesó en referencia a sus adicciones. “Así que en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts. Ella podría haberse considerado a sí misma en un barrio pobre con un chico de televisión, y el chico de la televisión ahora estaba rompiendo con ella. No puedo comenzar a describir la expresión de confusión en su rostro”, agregó.

El odio a Keanu Reeves

Los actores nunca trabajaron juntos y, sin embargo, Perry apuntó con munición pesada al momento de referirse al protagonista de Matrix, al punto de llegar a preguntarse: “¿Por qué es que los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?”.

Perry trabajó con el hermano de Joaquin en la que fue su primera película, Una noche en la vida de Jimmy Reardon, en 1988. Ambos se hicieron muy amigos en el rodaje del film en Chicago, por lo que la muerte por sobredosis del actor a los 23 años impactó a Perry hasta el día de hoy.

“River era un hombre hermoso por fuera y por dentro, demasiado hermoso para este mundo. Parece ser que siempre son los hombres talentosos los que caen”. Curiosamente, Reeves también era muy amigo de Phoenix y formaron una inolvidable dupla en el largometraje de Gus Van Sant, Mi mundo privado, estrenado en 1991.

De todos modos, ese no es el único pasaje de sus memorias en el que el actor menciona a Reeves con un enojo subyacente. Al escribir sobre el fallecimiento del comediante Chris Farley, describe su reacción de la siguiente manera: “Le di un golpe a la pared e hice un agujero en el camarín de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves camina entre nosotros”, repite, sin contexto alguno.

