La cuarentena de Pampita Ardohain junto a los hijos de Roberto García Moritán

Cuando hace una semana Alberto Fernández anunció el aislamiento social obligatorio para procurar controlar el avance del coronavirus , Carolina "Pampita" Ardohain dio por concluida su participación en Pampita Online , el programa cuya conducción asumió en la señal Net TV.

No fue una decisión fácil para la modelo, que quiso preservar a su familia. "Me costó venir a trabajar", contó entonces sobre su miedo a contraer la enfermedad y contagiársela a algún ser querido. Entre lágrimas, la conductora advertía de la importancia de reaccionar a tiempo y cumplir con la cuarentena. "Si no hacemos las cosas bien, nuestro sistema de salud no tiene las herramientas para reaccionar. Si nos contagiamos todos a la vez, van a tener que elegir a quién salvar", explicó.

Pasados siete días del anuncio de esa decisión, Carolina parece estar aprovechando este tiempo para compartir con los suyos en la calidez del hogar. A través de los posteos que compartió en su cuenta de Instagram, se la ve disfrutando de la familia ensamblada que formó junto a su esposo, el empresario Roberto García Moritán .

Delfina García Moritán, en plena acción en la cocina

Pampita eligió un video en el que Delfina, hija de Moritán y su anterior esposa, Milagros Brito, muestra sus destrezas en la cocina. Con el icono del lema #yomequedoencasa, la modelo etiquetó a la joven en plena acción mientras prepara panqueques. "¡Es lo máximo, Delfi!", escribió Carolina.

Orgulloso de su hija, también su papá compartió la imagen, que acompañó, de paso, con la receta del plato dulce improvisado por su hija. "Dos huevos, 200 centilitros de leche, 100 gramos de harina, media cucharada de manteca y algo más, que hace de un momento simple algo de lo que nunca nos vamos a olvidar", escribió Moritán. Y agregó: "Te quiero tanto".

Captura de pantalla de una llamada grupal que Carolina mantuvo con sus amigas

Ardohain también compartió con sus seguidores una serie de videos ilustrativos del difícil momento que atraviesa el planeta a raíz de la pandemia y, en un tono más relajado, imágenes de las videollamadas que mantuvo en las últimas horas con su círculo de amigas para hacer más llevadero el aislamiento.

"Mi dosis de risa de hoy", fue la frase que eligió para acompañar la captura de pantalla de una llamada que tuvo con Carola Carrasco, Martina Cicchetti, Estefanía Novillo y Luciana Pizzollorusso.