La difícil recuperación de Pink tras someterse a una operación de cadera: “Fue una primera semana brutal, llena de lágrimas y medicamentos”

Con un conmovedor posteo en sus redes sociales, Pink contó como está atravesando la difícil recuperación que conlleva la operación de cadera a la que se sometió hace una semana.

“¡Hola mundo! Así es como luce uno después de dormir 9 horas y recibir mimos de sus hijos a siete días de una operación de cadera ”, comienza el texto, en donde agradece a sus doctores y a todo el personal del hospital de Vail en donde se llevó a cabo la cirugía. “Como estoy casada con un deportista que tuvo que atravesar cientos de operaciones, tuve la oportunidad de conocer algunos de los mejores médicos del mundo. Nunca dejaré de estar completamente agradecida”, expresó.

Según contó, los primeros días luego de pasar por el quirófano fueron extremadamente difíciles. “ Fue una primera semana brutal, llena de lágrimas y medicamentos para el dolor, úlceras causadas por la medicación y fiebre constante , pero mi Carey Hart me ayudó a sobrellevarlo (nadie se recupera de una cirugía como él, no es un ser humano real)”, dijo haciendo referencia a su marido. “Me trajo café a la ducha, arrastró mis artículos de rehabilitación que pesan 50 kilos a todos los lugares a los que iba, me secó las lágrimas, me cocinó avena, llevó la cuenta de mis medicinas, me consiguió el cargador del teléfono, conectó mis máquinas de compresión, me tomó la temperatura, hizo la cama y me convenció de que me alejara del abismo”, enumeró.

Optimista, Pink también bromeó sobre las muletas que tendrá que utilizar durante un tiempo. “Ya logré descubrir algunos trucos para hacer con las muletas, las cuales tendré que tener durante seis semanas”, expresó.

“ La vida siempre te recuerda que la mayoría de los contratiempos son en realidad pausas y oportunidades para recalibrar y contar tus bendiciones . Debido a este reto, conocí a una mujer con parálisis cerebral que hace cumbre en montañas de 4000 metros con su silla, (miren su documental llamado “Desde mi ventana” en Vimeo, es increíble) y me enteré de un hombre ciego que hizo cumbre en el Monte Everest”, escribió intentando dar un mensaje positivo.

“ Es una lección de humildad para una persona tan independiente como yo quedar físicamente incapacitada y dependiente del otro, aunque sea por un par de meses ”, reflexionó. “Estoy aprendiendo el don de aceptar la ayuda. Mi viaje será rápido e intencionado y me recuperaré por completo. Por eso soy muy bendecida. Admiro a las personas que se enfrentan a retos reales y duros, convirtiendo su situación en algo mágico o significativo”, agregó.

Para despedirse, la estrella pop le envió un saludo a todos aquellos que atraviesan situaciones difíciles. “Mientras tanto, un saludo a todos los que están en el camino del bienestar y a los que hacen magia de lo imposible. ¡Qué tengan un buen día, amigos! Que comience la curación”, culminó.

Las razones por las cuales Pink debió someterse a una cirugía de cadera en el estado de Colorado son inciertas. Días atrás se la vio feliz y sonriente celebrando Halloween con sus hijos, Willow y Jameson, y a juzgar por las fotos su estado de salud en ese momento era bueno.