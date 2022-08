La discusión que acabó con el matrimonio de Brad Pitt y Angelina Jolie: gritos y presuntas agresiones en un vuelo

Un informe del FBI arrojó nueva luz sobre un incidente ocurrido en 2016 durante un viaje en avión realizado por Brad Pitt y Angelina Jolie junto a sus hijos. La actriz había afirmado haber sufrido agresiones por parte de su hoy expareja e interpuso una denuncia. Además acusaba a su ex de haber ejercido violencia contra Maddox, uno de los hijos del matrimonio, y menor de edad en ese momento.

Según un documento al que tuvo acceso Enterteinment Weekly, Jolie aseguró que su entonces esposo había sido el autor de una agresión física a bordo de un avión cuando la familia regresaba a California en un vuelo privado . El actor supuestamente llevó a Jolie a la parte trasera del avión, donde la habría agarrado por la cabeza y los hombros y la habría sacudido mientras gritaba: “Estás arruinando a esta familia”.

Pitt también habría golpeado el techo del avión cuatro veces. Según el informe, cuando Jolie abrió la puerta, dos de sus hijos, cuyos nombres también figuran en los documentos, estaban “llorando y preguntaron: ‘¿Estás bien, mami?’”. Pitt -de quien Jolie sospechaba que estaba ebrio- habría gritado: ‘No, mami no está bien. Está arruinando a esta familia’”. Además también se indica que en ese momento le habría arrojado cerveza a Jolie mientras ella se cubría bajo una manta junto a los niños.

El incidente de 2016 vuelve a ser noticia después de que el sitio Puck informara que Jolie es Jane Doe, nombre anónimo tras el cual presentó una demanda ante el FBI a principios de este año exigiendo respuestas sobre por qué la agencia estadounidense abandonó su investigación contra Pitt.

Jolie y Pitt se separaron en 2016 PA MEDIA

El sitio Politico dio a conocer por primera vez en abril que un juez se había negado a sellar una demanda anónima relacionada con las acusaciones de una demandante que señalaba que su exesposo la había agredido física y verbalmente a ella y a sus hijos mientras viajaban en un avión privado hace varios años. Los detalles de la demanda se asemejaban a las acusaciones que Jolie había formulado contra Pitt cuando solicitó el divorcio en 2016.

Ese año, el FBI también confirmó que estaba investigando un incidente entre Jolie y Pitt en un avión privado que coincidía con estos hechos. Según el informe del FBI obtenido por Enterteinment Weekly, “un representante de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos discutió los méritos de esta investigación y todas las partes acordaron que no se presentarían cargos penales en este caso debido a varios factores”.

Una fuente cercana a Pitt le dijo al mismo medio que “no hay nada nuevo en este asunto”, y señaló que el informe del FBI se puso a disposición de ambas partes hace seis años. “¿Qué tipo de persona presenta una solicitud anónima para obtener información que ya tenía?”, dijo la fuente. “Ambas partes han tenido esta información durante casi seis años e incluso se usó en procedimientos legales anteriores. No tiene otro propósito que el de ser un truco mediático destinado a infligir dolor”, agregó.

Según el informe del FBI, la Oficina de Protección Infantil del Departamento de Servicios para Niños y Familias también recibió un informe que detalla que un niño menor de edad había sido agredido en el vuelo.

En 2016, una fuente con conocimiento del incidente le dijo a People: “Hubo una discusión entre padres e hijos que no se manejó de la manera correcta y se intensificó más de lo que debería”, pero insistió en que no había llegado “al nivel de maltrato físico. [Pitt] no golpeó de ninguna manera a su hijo en la cara. Le puso las manos encima, eso sí, porque el enfrentamiento se estaba descontrolando”.

Más tarde ese año, el actor fue absuelto de las acusaciones de abuso verbal y físico contra uno de los hijos de la pareja en relación al incidente del avión después de una investigación iniciada por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Policía de Los Ángeles.