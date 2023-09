escuchar

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de su nuevo álbum Hackney Diamonds, el número 24 y el primero novedoso desde 2005, que tendrá lugar el 20 de octubre próximo. La banda más antigua de rock británica se originó en 1962 en Londres y, más de 60 años después, sus integrantes continuaron sobre el escenario ante el pedido del público. Recientemente, Mick Jagger reveló cómo trascendería su música cuando los protagonistas fallezcan y sembró el asombro entre sus fanáticos.

La nueva canción, “Angry”, enloqueció a los fanáticos de la mítica banda de rock británica. Mick Jagger protagonizó el lanzamiento del novedoso tema, junto al baterista Steve Jordan, a quien propuso Charlie Watts como su reemplazo meses antes de su muerte en 2021; los guitarristas Keith Richards y Ron Wood; y el bajista Darryl Jones.

Los Rolling Stones estrenarán un novedoso álbum Instagram: mickjagger

A su espalda, cargaron una oleada de éxitos, como “Satisfaction”, “It’s all over now” o “Dead flowers”; que consignaron los más de 60 años de trayectoria musical de los Rolling Stones. Mick Jagger, quien cumplió 80 años el 26 de julio, reveló cómo cree que podría continuar vigente el legado de la agrupación musical.

“Ahora, podés tener un negocio póstumo, ¿no?”, advirtió el vocalista, en diálogo con The Wall Street Journal. Y apuntó: “Podés hacer una gira póstuma. La tecnología realmente avanzó desde lo de ABBA. Se puede hacer”, señaló el músico, en referencia al espectáculo de hologramas denominado Voyage, que protagonizó el grupo sueco en mayo de 2022, integrado por Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson y Agnetha Fältskog.

Los integrantes de ABBA protagonizaron el espectáculo titulado Voyage Baillie Walsh

Jagger tranquilizó a sus fanáticos, al expresar que goza de mucha salud. “Tengo mucha suerte de estar tan sano. Es suerte, más que nada. Solo genética”, indicó.

El impensado cara a cara entre Damián Betular y Mick Jagger en un hotel

Damián Betular se consagró uno de los reposteros más reconocidos del país. El exmiembro del jurado de MasterChef (Telefe) contó con una trayectoria profesional previa al certamen, que incluyó su atención a celebridades del terreno internacional como Barack Obama, Máxima Zorreguieta o Will Smith. En tanto, el chef recordó una peculiar anécdota que vivió con Mick Jagger en un hotel, con quien protagonizó un cara a cara inesperado.

Damián Betular contó en Antes que nadie cómo fue el inesperado encuentro que tuvo con Mick Jagger

Mick Jagger fue uno de los huéspedes VIP que pasaron por el hotel en el que Damián Betular se encontraba a cargo de la pastelería y, en ocasiones, oficiaba como gerente general. En diálogo con Antes que Nadie (LUZU), el chef recordó el día en el que los miembros de los Rolling Stones asistieron al complejo del Palacio Duhau. “Fue la última vez que vinieron. Creo que casi siempre se quedaban juntos y, esa vez, los repartieron. A nosotros, nos tocó Jagger en el hotel”, destacó.

Y continuó su relato: “Me dijeron que había un tema con las ventanas: no cerraban los blackout de la suite y había que arreglarlas, pero no podíamos entrar hasta que no se fuera el VIP. Entramos y estaba el carry on de Jagger, abierto ahí”.

“Ponele que pasaron 20 minutos, fueron a buscar un taladro porque se rompió todo el sistema de cortinas, y se abrió la puerta. Aparecieron una chica y Mick Jagger”, expresó. Y cerró: “Nos dijo que estuviéramos tranquilos y, mientras trabajamos, se sentaron en el sillón y empezaron a charlar”. Finalmente, pudieron arreglar el inconveniente y se despidieron del cantante.