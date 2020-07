La ganadora del "Súper Bailando" y la comediante no están juntas desde mayo Crédito: Instagram: @florjazminpe

Magalí Tajes, escritora y comediante, hizo una confesión a través de sus Instagram Stories, acerca de su relación amorosa con Florencia Jazmín Peña. La ganadora del "Súper Bailando" que alzó el trofeo dorado junto a Nicolás Occhiato había blanqueado su reconciliación con su exnovia en diciembre último, pero en mayo volvieron a elegir caminos separados.

Recordemos que incluso apostaron a al convivencia durante la cuarentena obligatoria en el departamento de la bailarina, pero cuando empezaron los ensayos virtuales para el Bailando por un sueño, Peña anunció que su concubina volvería a su hogar.

Cabe agregar que ante el avance de la pandemia de coronavirus, finalmente ShowMatch no volverá a la televisión en el corto plazo y se lanzará en su lugar el Cantando por un sueño, que se estrena el lunes 27 de julio por la pantalla de eltrece.

Magalí Tajes reveló los verdaderos motivos de su separación de Flor Jazmín Peña - Fuente: Instagram 00:41

En aquel momento Peña bromeó: "Se va de mi casa porque se le van a morir las plantas, y el espacio ya nos queda chico, yo tengo que ensayar". Sin embargo, la comediante dio otra versión en sus recientes stories: "Mi humilde opinión es que si le vas a romper el corazón a alguien, se lo rompas con muchísima educación y firmeza. Confundir a esa persona, además de romperle el corazón, no va".

"Después de un tiempo,(Flor) me dijo 'ya no te amo'. Fue durísimo, pero yo me sentí libre después de eso, porque hasta que me dijo 'ya no te amo', yo la remé de una manera.". Luego cerró: "A partir de ese momento yo también establezco esa pared y digo: "Ya no te amo o ya no siento eso por vos de esa manera'".