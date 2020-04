Flor Jazmín Peña nos cuenta su actividad favorita en cuarentena - Fuente: LA NACION 00:59

Del otro lado del teléfono, desde su departamento de Almagro, Florencia Jazmín Peña irradia esa buena energía que la llevó a convertirse en la revelación del certamen "Súper Bailando 2019" , donde fue partenaire de Nicolás Occhiato, con quien se consagró nada menos que campeona . En una distendida charla con LA NACION, la bailarina y profesora contó cómo vive la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus, cómo es la nueva modalidad para los ensayos de "Bailando 2020" , y qué es lo que más disfruta de esta etapa de aislamiento.

-¿Cómo venís atravesando este período de cuarentena?

-En un principio súper bien, dejando de lado toda la crisis económica que conlleva, me pareció una buena oportunidad para obligarnos un poco a todos a reconectarnos con nosotros mismos. Yo soy muy partidaria de que uno viene a evolucionar, soy muy introspectiva, pero más allá de serlo en la rutina diaria, al estar encerrada en mi casa sin la posibilidad de salir, eso te invita a descubrirte haciendo cosas que antes no hacías.

La bailarina habló con LA NACION sobre los desafíos de la cuarentena y del Bailando 2020 Crédito: Instagram

Entonces, toda la primera parte estuvo bien, muy positiva, aprovechando para poner la energía en otras cosas, y ahora en esta segunda parte se empieza a hacer más difícil. En un principio yo creo que fue un parate para todos, excepto para quienes no podían tener ese privilegio de parar, pero para quienes pudimos quedarnos en nuestras casas fue como un stop, y ahora en la segunda parte arranca para la mayoría como esa oleada de volver al trabajo, pero sin las facilidades que teníamos antes, como el caso de los ensayos para el "Bailando".

El Bailando 2020 arranca como estaba estipulado desde un principio el 27 de abril, y las parejas no nos vemos antes Flor Jazmín Peña

-¿Y cuál es la nueva modalidad que están implementando para ensayar?

-Con eso me frustré un poco al principio porque de repente me encuentro con el hecho de que tengo que tener el doble de fuerza de voluntad para entrenar lo que entrenaba antes, para ensayar a distancia, ahora no tengo gimnasio ni entrenador, ni la facilidad de tener una sala de ensayo y por eso entré un poco en crisis. También entiendo que es parte de lo que vinimos a aprender. Todo el tiempo estamos en constante cambio y será trabajo de cada uno poder seguir cumpliendo con los objetivos que teníamos a pesar de que las formas y las maneras ahora cambien.

-¿Cuándo comienza el certamen?

- Arranca como estaba estipulado desde un principio el 27 de abril, y las parejas no nos vemos antes, nos mandamos básicamente directo a la pista, no va a haber enlaces en los bailes, no vamos a estar a menos de un metro de distancia con nuestra pareja, y eso es un desafío enorme. Al menos por el momento, con el tema del aislamiento, va a ser así.

-¿Qué significó para vos haber ganado el año pasado con Nico Occhiato y el nivel de exposición que adquiriste?

-El año pasado fue un desafío también, yo venía haciendo contenido en redes y trabajando muchísimo como profesora dando seminarios en el interior del país y fuera del país, y todo eso se generó gracias a Instagram, porque varios videos que hice se volvieron virales. Me empezaron a llamar de distintas partes, de Perú, de Paraguay, de Colombia, de la India, que fue tremendo. Todo esto sucedió antes del "Bailando".

Cuando arrancó el programa fue darle vida a esa bailarina interna que yo tenía. Es muy distinto trabajar como profesora que ponerte del lado del bailarín, donde es solo tu cuerpo y tu interpretación. Fue increíble, fueron seis meses de estar fuera de mi zona de confort todo el tiempo, no solo desde lo que tenía que presentar sino también desde la exposición, las notas, las noticias que pueden hablar bien de vos como otras que pueden ser ficticias, y con las que tenés que aprender a lidiar.

La pasé muy bien, fue un aprendizaje enorme, y para mi familia también fue todo nuevo, pasaron muchas cosas el año pasado, pero me sentí muy cuidada por el programa y la producción, me llevé bárbaro con todos y extraño mucho, estoy contenta de volver y redoblar la apuesta. Ojalá sigamos divirtiendo y sorprendiendo con cada propuesta.

-Fuiste muy querida por la gente, ¿eso te llegó?

-Sí, me sentí muy querida y eso está buenísimo, ojalá siga siendo así. Todo lo que hago lo hago con mucho amor, vibro con eso, y ojalá la repercusión en 2020 sea tan positiva como la del año pasado. Estoy muy agradecida por la repercusión de la gente y la de los famosos en sí. Todos fueron muy buena onda. Marcelo Tinelli me dio un lugar para que me explaye un montón y ni hablar de Nico [Occhiato], que me conoció en redes, y ahora estoy en su programa de elnueve Todo puede pasar , trabajamos juntos y yo soy jurado del certamen de baile de ese programa, y por suerte nos llevamos muy bien. Todo esto que me está pasando sucedió porque él me llevó al "Bailando" y se la jugó por mí.