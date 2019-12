La modelo se despidió de Morfi, todos a la mesa, entre lágrimas dejó la pantalla de Telefe Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 15:03

Zaira Nara se despidió de Morfi, todos a la mesa a pura emoción, después de tres años como conductora del programa. Entre lágrimas, la modelo contó el significado especial que tiene para ella haber formado parte del magazine diario de la pantalla de Telefe. "Me faltan sólo dos semanas para tener a mi bebé, es momento de parar y estar con los afectos", aseguró la futura mamá, muy conmovida.

La despedida de Zaira Nara 05:50

Video

A diferencia de otros años, en este caso Nara se despide definitivamente de Morfi, porque no habrá nueva temporada el año siguiente en el canal de las pelotitas. Por eso, la conductora disfrutó de su último programa y explicó por qué se va antes de que terminen las emisiones: "Hay un momento de la vida en el que uno tiene que frenar. Ya estoy de casi 34 semanas y el obstetra me dijo 'si vas a viajar a la Patagonia, es el momento'".

Jakob von Plessen, el marido de la modelo -licenciado en agronomía, piloto de avión y guía experto- viaja al sur cada año, a partir de octubre, y Nara contó que hace casi veinte días él ya viajó para allá: "Son meses complicados. Lo extrañamos un montón, queremos estar con él, y por eso también decidí tener a mi bebé en San Martín de los Andes, que hay un grupo excelente de médicos, y tengo que volar en unos días. Voy con mi mamá, que va a acompañarme".

Luego llegó el momento más emotivo, cuando la hermana de Wanda Nara relató cómo vivió la experiencia de estar al frente de un programa durante tanto tiempo: "Arranqué acá con Mali de tres meses. Me acuerdo el primer llamado de Gerardo Rozín, yo me estaba yendo al campo con mi bebita y el llamado se cortaba porque no había señal. Entonces, él se presentó y me dijo que quería que conduzca un programa en Telefe, que yo tenía que ser la conductora. Y yo le decía que estaba loco porque tenía una bebé de tres meses".

Finalmente, Nara se quebró al despedirse definitivamente del ciclo: "Aprovecho para decir: 'gracias por haber confiado en mí'. Este es el canal que elijo, el canal de la familia, el canal en el que amo estar. Acá transité toda la vida de mi hija. Desde que Mali -su hija de 3 años- tiene uso de razón, ella sabe que mamá se va a trabajar a Morfi y también para ella es una emoción. Los voy a extrañar un montón, pero me llevo los mejores recuerdos de todos".