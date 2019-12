La emotiva despedida de Mariana Fabbiani después de siete años

Hoy salió al aire el último programa de El Diario de Mariana; la acompañaron Ángel de Brito y Diego Leuco, exintegrantes del ciclo

Mariana Fabbiani se despidió de El diario de Mariana, por eltrece, después de siete años. El último programa fue muy emotivo, tanto que ella no pudo disimular las lágrimas. Ni tampoco lo hicieron muchos de los panelistas que recordaron cuántas cosas sucedieron en sus vidas en estos años.

Fanny Maldelbaunn contó que en ese tiempo fue bisabuela por segunda vez; Lucas Bertero recordó su traumática separación y Pampito su nueva experiencia laboral, ya que durante el ciclo pasó de ser notero a panelista. Juanita Repetto, en tanto, recordó que se puso de novia.

Acompañada por Ángel De Brito y Diego Leuco, que alguna vez también fueron parte del ciclo, Mariana recorrió estos siete años con un video que mostró grandes momentos del programa e importantes entrevistas, mezcladas con temas económicos, policiales, políticos y de espectáculos. "Estoy con tanta emoción que es obvio que voy a llorar. Son siete años en los que me ha pasado la vida. Vivimos muchas cosas en este programa tan ecléctico que empezó de una manera y termina de otra. Hemos pasado momentos duros y hemos aprendido. Se me pone la piel de gallina", dijo y recordó la muerte de sus abuelos, Mariano y Myrna Mores, y de amigos como el diseñador Jorge Ibáñez. Pero, además, Mariana compartió muchos momentos felices, como el nacimiento de su hijo Máximo. "Cuántas cosas que vivimos. Matilda era muy chiquitita y al poco tiempo de arrancar me enteré que estaba embarazada de Máximo. Este programa ha sido una compañía para mucha gente. Nos vamos a extrañar. Somos parte de la vida de la gente que está del otro lado y hemos aprendido juntos de los aciertos y también de las críticas".

Mariana, que también se emocionó con los saludos de decenas de famosos, lloró sin vergüenza cuando su mamá Silvia, su papá Alfredo, su hermana Paola y su secretario Mauricio la saludaron en un video; y sus hijos Matilda y Máximo la abrazaron en vivo. También hubo un saludo especial de Mariano Chihade, marido de la conductora y socio de la productora del programa, Mandarina. "Sostuvimos esto juntos y hemos pasado por muchas cosas. Es nuestro primer gran proyecto y estoy feliz de ser parte de Mandarina, la productora que tiene tu alma, Mariano. A todos nos significó una transformación. Gracias porque es una experiencia que me llevo en el corazón. Me voy más fuerte, más sabia. Gracias por acompañarme", dijo. Y se le quebró la voz. Así, entre sonrisas y lágrimas, se despidió un clásico de las tardes de eltrece. "Nos vemos en el programa que viene, porque esto continúa. Este cariño, este acuerdo tácito con la gente, este conocernos. Gracias por tu fidelidad y esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque el año que viene vuelvo a este canal", prometió Mariana y su gran sonrisa volvió a mezclarse con algunas lágrimas.